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Greer Amps Mori Drive, Overdrive-Pedal

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TS-Sound neu interpretiert

1. August 2026
Greer Amps Mori Drive

Greer Amps Mori Drive

Mit dem Greer Amps Mori Drive präsentiert der amerikanische Hersteller seine Eigeninterpretation einer klassischen Vintage TS-Schaltung. Was bislang nur für Endorser erhältlich ist geht jetzt in die Serienfertigung.

Der Greer Amps Mori Drive

Lange hatte die Community darauf gewartet, dass Greer Amps ein eigenes TS-Style Pedal entwickelt, jetzt ist es da. Das Ergebnis ist der Greer Amps Mori Drive, der bislang nur für Greer Amps Artists und Endorser verfügbar war. Es ist jedoch keine simple Neuauflage eines Tube Screamers. Das Pedal schwebt zwischen TS- und Klon-Style Freqenzbereichen und verdankt seinen Namen dem japanischen Wort für „Wald“.

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Greer Amps Mori Drive Vollansicht

Die klangliche Brücke zwischen TS-Style und K-Style Sounds  verdankt der Mori Drive dem verbauten JRC4558-Chip. Anders als ein Standard-TS positioniert das Mori Drive den Mittenhöcker in einem extrem ausgewogenen Frequenzbereich und bietet gleichzeitig spürbar mehr Lautstärkereserven.

Durch das asymmetrische Clipping blendet der Zerrsound hervorragend mit aufgedrehten Röhrenverstärkern. Auch das Stacking mit anderen Zerrpedalen wie den bekannten hauseigenen Modellen Lightspeed und Southland gehört zu den Hauptstärken des Mori Drive.

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Greer Amps Mori Drive Vollansicht 2

Zur Klangregelung steht neben Level und Overdrive der Tone-Regler mit einem extra breiten Regelbereich zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Mori Drive entsteht derzeit in Einzelanfertigung (Built to Order) mit einer Bearbeitungszeit von ca. 2 bis 2,5 Wochen bis zum Versand. Greer Amps ruft dafür 249 Dollar auf.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    Linus AHU

    Ich finde es immer spannend, wenn Hersteller einen Klassiker nicht einfach kopieren, sondern ihm eine eigene Handschrift verleihen. Ein TS-Style-Pedal mit etwas Klon-DNA klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Kombination. Das würde ich gerne einmal an einem guten Röhrenamp ausprobieren.

    2. Mehr anzeigen
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