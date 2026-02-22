ANZEIGE
Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX, E-Gitarren

Moderne Performance trifft traditionellen Look

22. Februar 2026
Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX

Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX

Neues von Gretsch! Mit der Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX stellt der Traditionshersteller zwei Modelle vor, die den klassischen Gretsch-Vibe mit modernen Aspekten kombinieren. Die Serie umfasst sowohl das Full-Size-Modell als auch eine kompaktere Junior-Variante.

Die Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX

Mit der Broadkaster LX und Broadkaster Jr. LX bekommen wir zwei neue Semi-Hollow Modelle, die höchsten modernen Performance-Ansprüchen gerecht werden sollen.

Gretsch Broadkaster LX

Gretsch Broadkaster LX

Gretsch Broadkaster LX

Der Korpus der Broadkaster LX ist aus laminiertem Riegelahorn gefertigt und wurde mit neu gestalteten, tieferen Cutaways für optimale Bespielbarkeit ausgestattet. Im Inneren der Semi-Hollow Gitarre soll der neu entwickelte „Channel Core“ Centerblock aus Ahorn und Fichte für einen schnelleren Attack, mehr Punch in den Mitten und verbesserte Feedback-Resistenz sorgen.

Der Ahornhals im Standard-U-Profil ist mit einem Ebenholzgriffbrett (12″ Radius), 22 Medium-Jumbo-Bünden, gerollten Kanten, Graph Tech TUSQ XL Nut und Luminlay Side Dots für dunkle Umgebungen ausgestattet und bietet damit sinnvolle moderne Features.

Die Hardware umfasst ein goldenes String-Thru Bigsby B7GP Vibrato mit Adjusto-Matic Brücke, Gotoh Locking-Mechaniken und die neuen Pro Twin Six Humbucker. Diese passiven Tonabnehmer mit Alnico-5 Magneten in der Halsposition und Alnico-4 an der Brücke sollen moderne Power mit High-Fidelity-Klarheit mischen.

Gretsch Broadkaster Jr. LX

Gretsch Broadkaster Jr. LX

Gretsch Broadkaster Jr. LX

Die kompaktere Broadkaster Jr. LX teilt sich die Features mit ihrer großen Schwester und bietet die identische Kombination aus Riegelahorn-Body und dem stabilisierenden Fichte-Ahorn-Centerblock. Durch den kleineren Korpus reagiert die Gitarre noch direkter, behält aber dank ebenfalls verbauter Pro Twin Six Humbucker den vollen, druckvollen Grundcharakter bei.

Auch hier finden sich das String-Thru Bigsby B7GP Vibrato mit Adjusto-Matic Brücke und Gotoh Locking-Mechaniken für perfekte Intonation. Mit Finishes wie Tropic Aura oder Caramel Dawn setzt die Junior nochmal andere optische Akzente.

Preis und Verfügbarkeit

Ausgeliefert werden beide Modelle in einem hochwertigen Gretsch Deluxe Hardshell Case und kosten beim Musikhaus Thomann 3.349,- Euro. Die Gitarren sind direkt lieferbar.

