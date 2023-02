Gretsch E-Gitarren – 140th Double Platinum Jubiläumskollektion

Die neue Gretsch-Kollektion!

Der Musikinstrumentenhersteller Gretsch ist seit 1883 im Geschäft – eine bemerkenswerte Leistung, wenn man darüber nachdenkt, dass die Firma überall und weltweit bekannt ist. Zur Feier des 140-jährigen Doppel-Platin-Jubiläums hat Gretsch eine Reihe von sechs neuen Modellen herausgebracht, die aus drei in Japan hergestellten High-End-Modellen und drei preisgünstigen Varianten bestehen – schauen wir uns das mal an!

Die Geschichte von Gretsch

Gretsch wurde von Friedrich Gretsch gegründet, einem deutschen Einwanderer, der 1883 in New York ein Geschäft für Musikinstrumente eröffnete. Das Geschäft konzentrierte sich ursprünglich auf die Herstellung von Trommeln und Tamburinen, und es dauerte fast 50 Jahre, bis das Unternehmen in den 1930er Jahren mit der Herstellung von Gitarren begann – besser spät als nie!

Die Gretsch 140th Double Platinum Jubiläums-Kollektion

Die Jubiläums-Kollektion besteht aus drei in Japan hergestellten Gitarren in limitierter Auflage, darunter die Modelle Falcon, Penguin und Jet, die jeweils mit einem atemberaubenden Two Tone Platinum-Finish versehen sind. Das teuerste Modell, die G6136T-140 LTD 140th Double Platinum Falcon, hat einen hohlen Korpus mit einer massiven Rotfichtendecke und Ahornboden und -zargen. Die Gitarre hat einen Hals mit 12-Zoll-Radius, ein Ebenholz-Griffbrett, 22 Medium-Jumbo-Bünde und Perlmutt-Blockeinlagen. Außerdem hat sie zwei FT-67 Filter’Tron-Humbucker eingebaut. Das Penguin-Modell hat einen etwas kleineren, gekammerten Mahagoni-Korpus mit einer massiven Fichtendecke, während die G6118T-140 LTD in Bezug auf Hölzer und Tonabnehmer dem Falcon-Modell ähnelt, jedoch mit einer Two Tone Pure Platinum over Stone Platinum Nitrocellulose-Lackierung.

Die Electromatic als 140th Double Platinum Anniversary Kollektion

Für den kleinen Geldbeutel bietet Gretsch drei Versionen des beliebten Electromatic-Modells an, die in China hergestellt werden. Die Gitarren verfügen über einen Ahornkorpus und einen gekammerten Fichtenmittelblock, einen schlanken, U-förmigen Ahornhals und ein Lorbeer-Griffbrett mit neoklassischen Perlmutt-Inlays. Die Black Top Broad’Tron Humbucker und ein von Bigsby lizenziertes B70 Vibrato-Tailpiece runden das Paket ab. Die Kollektion umfasst auch ein G5420T-140 Electromatic PP Hohlkörpermodell mit einem Korpus aus laminiertem Ahorn, einem klassischen C-Profil-Hals und zwei FT-5E Filter’Tron-Humbuckern. Die Preise für diese Modelle liegen zwischen 819 Euro und 849 Euro.

