Knaller in Grün! Die Martin Gore Signature von Gretsch

Mit der Gretsch G6618 Martin Gore Signature gibt’s ein kleines Highlight im alltäglichen Einerlei der News. Klasse Farbe, tolle Gitarre. Mehr davon!

Martin Gore muss ich hoffentlich nicht vorstellen? Der alte Mann, dessen Hände man oben auf dem Bild erkennen kann, hat mit seiner Band Geschichte geschrieben. Depeche Mode – oder, wie Fans sagen: „Dipäsch“ – ist die wohl bekannteste Elektronik-Band und eine der erfolgreichsten Bands weltweit.

Gretsch G6618 Martin Gore Signature E-Gitarre Center Block

Gitarren von Gretsch waren schon immer seine Leidenschaft, auch wenn die Band anfangs komplett ohne klassische Instrumente auskommen wollte. Seit Aviator wissen wir, dass der Mix auch verdammt gut klingen kann. Personal Jesus funktioniert trotz – oder wegen – der Gitarre so verdammt gut, Clean ist deutlich inspiriert von One Of These Days von Pink Floyd und das ist ohne Gitarre im Original auch kaum denkbar.

Was macht denn die Gretsch G6618 Martin Gore Signature nun so speziell? Nun, zunächst ist da mal die Farbe. „Grün“ würde ich es nennen. Oder, wenn ich die Farbe exklusiv benennen dürfte „Sowas von Grün“. Das nenne ich mal Eyecatcher. Die klassische Gretsch-Optik mit dieser Farbe ist schlicht ein Knaller!

Was genau bedeutet denn nun „Center Block“? Nun, hier ist unter der Decke ein gekammerter Body aus massivem Ahorn versteckt. Die Kombination aus dickem Hollowbody und gekammertem Sustainblock ergibt einen sehr speziellen, prägnanten und knalligen Ton. Im Video kann man den Sound der Gretsch G6618 Martin Gore Signature gut hören. „Snappy“ wäre ein passender Begriff.

Bei der Elektronik setzen Martin und Gretsch auf TV Jones TV-HT Pickups, die sich durch eine gewisse Klarheit, mit straffen, knackigen Bässen, präsenten Höhen und natürlichen Mitten auszeichnen, was sie für klassische und moderne Sounds gleichermaßen qualifiziert.

Der eingeleimte Hals aus Ahorn trägt ein Griffbrett aus Ebenholz mit 22 Medium-Jumbo-Bünden, ein Knochensattel leitet die Saiten zu den Kluson Deluxe Tunern, Perlmutt-Inlays sorgen für Orientierung auf dem Griffbrett.

Die Pickups werden verwaltet über je ein Volume und ein Master Volume Poti, ein 3-Position Toggle, der in Position 1 den Bridge Pickup, in Position 2 den Bridge und Neck Pickup und in Position 3 den Neck Pickup allein hörbar macht. Ein 3-Position Tone Switch sorgt für weitere Regelmöglichkeiten und Vielseitigkeit.

Klar ist die Gretsch G6618 Martin Gore Signature E-Gitarre kein Schnäppchen, knapp 3k muss man hinlegen. Dafür erhält man ein einzigartiges Instrument mit Flair und Persönlichkeit. Ich bin jedenfalls Fan und würde die Lady gern mal streicheln. Lieferbar ist das schöne Stück in etwa drei bis vier Wochen.