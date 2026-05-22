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Gretsch Jim Dandy Parlor LTD, Akustikgitarre

Kult-Akustikgitarre neu aufgelegt

22. Mai 2026
Gretsch Jim Dandy Parlor LTD

Gretsch Jim Dandy Parlor LTD

Mit der Gretsch Jim Dandy Parlor LTD bringt der amerikanische Hersteller eine neue Variante der kleinen Akustikgitarre in Vintage White auf den Markt. Die Gitarre orientiert sich an den Gretsch „Rex“ Gitarren der 1930er- bis 1950er-Jahre.

Die Gretsch Jim Dandy Parlor LTD

Die Gretsch Jim Dandy Parlor LTD ist erst mal keine wirkliche Neuerscheinung. Die Jim Dandy hat Gretsch schon länger im Programm. Es gibt aber immer wieder neue Produktvarianten und so dürfen wir uns jetzt über die Jim Dandy Parlor LTD im, wie ich finde extrem ansprechenden Vintage White freuen.

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Gretsch Jim Dandy Parlor LTD Vollansicht

Das Jim Dandy Modell ist eine Hommage an die historische „Rex“-Instrumentenlinie, die in den 1930er-, 40er- und 50er-Jahren via Versandkatalog vertrieben wurde. Gretsch lässt mit diesem Instrument den Geist und Charme der frühen Flat-Top-Gitarren wieder aufleben. Gerade durch den günstigen Preis ist sie besonders bei Einsteigern beliebt.

Der leichte, kompakte Parlor-Body der Gitarre besteht komplett aus laminiertem Sapele-Holz und besitzt eine kurze Mensur von 24″. Unterstützt durch ein klassisches X-Bracing erzeugt die Konstruktion einen fokussierten, mittigen Sound mit hoher Klarheit. Der Korpus ist mit einem einlagigen, schwarzen Binding eingefasst und besitzt eine feine Gold/Black-Rosette.

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Gretsch Jim Dandy Parlor LTD Kopfplatte

Der Nato-Hals der kleinen Reisegitarre ist traditionell eingeleimt und besitzt ein schlankes C-Profil sowie ein mattes Semi-Gloss-Finish auf der Rückseite und geht am 12. Bund in den Korpus über. Das Griffbrett ist aus Walnuss gefertigt und beherbergt 18 Vintage-Bünde. Übergroße Pearloid-Dot-Inlays dienen zur Orientierung auf dem Griffbrett, während ein 43 mm breiter Sattel aus synthetischem Knochen die Saiten aufnimmt.

Die Hardware liefert ebenfalls viele historisch korrekte Details wie eine Vintage-Brücke aus Walnuss, die offenen Druckgussmechaniken mit schwarzen Köpfen sowie das Tortoise Schlagbrett mit der „G“-Grafik.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gretsch Jim Dandy Parlor LTD ist als Reisegitarre im günstigen Preissegment angesiedelt. Sie kostet bei Thomann 249,- Euro, die Lieferzeit beträgt jedoch noch einige Monate.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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