Penguin und Falcon in limitierter Auflage

Gute Neuigkeiten für Gretsch-Fans: Es gibt zwei neue limitierte Modelle, die sehr edel daher kommen. Die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin und Falcon sind in Japan produziert und verzaubern einen mit ihrer goldenen Hardware und dem dunklen Emerald Night Finish.

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Die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin und Falcon

Die genauen Modellbezeichnungen der beiden Instrumente lauten G6134TG-58 Limited Edition 1958 Custom Penguin with Bigsby und G6136TG-58 Limited Edition 1958 Custom Falcon with Bigsby. Beide orientieren sich am Vorbild der 50er Jahre Originalvariante. Das bedeutet:

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TV Jones Ray Butts Ful-Fidelity Filter-Tron Pickups, ein verbessertes Bigsby-Vibratosystem sowie ein Finish aus Nitrocelluloselack. Außerdem verfügen beide über einen Hals mit U-Profil, Ebenholzgriffbrett mit 12″ Radius und 22 Medium-Jumbo Bünde samt Knochensattel. An den Seiten sind die Hälse mit den mittlerweile oft gesehenen und absolut nützlichen Luminlay Side Dots ausgestattet.

Die restliche Hardware umfasst einen Space-Control-Steg und Grover Imperial Mechaniken. Alles in Gold ausgeführt, um die edle Optik zu unterstreichen, was in kombination mit der dunklen, grün schimmernden Farbe meiner Meinung nach sehr gut funktioniert.

Bei den verwendeten Tonhölzern und der Konstruktion zeigen sich die unterschiedlichen Ausrichtungen der beiden Modelle. Während die kleinere Penguin einen Korpus aus gekammertem Mahagoni mit Ahorndecke in Kombination mit einem ebenfalls aus Mahagoni gefertigten Hals besitzt, ist die größere Falcon, die ja eine Semi-Hollow Gitarre ist, mit einem Ahornkorpus mit 2.75” Tiefe sowie mit einem Ahornhals ausgestattet. Die Falcon verfügt über ein Trestle-Bracing, um Rückkopplungen zu vermeiden.

Ausgeliefert werden beide Gitarren in einem Gretsch Deluxe Hardshell Case, damit den Schätzchen beim Transport nichts passiert. In diesen beiden Videos präsentiert Jake Fauber sowohl die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin als auch die Falcon, damit man sich einen ersten Eindruck des Klangs der beiden Gitarren verschaffen kann:

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Preis und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Gretsch Limited Edition 1958 Custom Modelle sind absolute Schmuckstücke, was sich aber natürlich auch im Preis widerspiegelt. Bei Thomann bekommt man die kleinere Penguin für 4.129,- Euro, die größere Falcon kostet 4.729,- Euro.