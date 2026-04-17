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Gretsch Limited Edition 1958 Custom

Penguin und Falcon in limitierter Auflage

17. April 2026
Gretsch Limited Edition 1958 Custom

Gretsch Limited Edition 1958 Custom

Gute Neuigkeiten für Gretsch-Fans: Es gibt zwei neue limitierte Modelle, die sehr edel daher kommen. Die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin und Falcon sind in Japan produziert und verzaubern einen mit ihrer goldenen Hardware und dem dunklen Emerald Night Finish.

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Gretsch G6134TG-58 LTD Custom Peng NE
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4.129,00€ Thomann
Gretsch G6136TG-58 LTD Cust Falcon NE
Gretsch G6136TG-58 LTD Cust Falcon NE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.729,00€ Thomann

Die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin und Falcon

Die genauen Modellbezeichnungen der beiden Instrumente lauten G6134TG-58 Limited Edition 1958 Custom Penguin with Bigsby und G6136TG-58 Limited Edition 1958 Custom Falcon with Bigsby. Beide orientieren sich am Vorbild der 50er Jahre Originalvariante. Das bedeutet:

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TV Jones Ray Butts Ful-Fidelity Filter-Tron Pickups, ein verbessertes Bigsby-Vibratosystem sowie ein Finish aus Nitrocelluloselack. Außerdem verfügen beide über einen Hals mit U-Profil, Ebenholzgriffbrett mit 12″ Radius und 22 Medium-Jumbo Bünde samt Knochensattel. An den Seiten sind die Hälse mit den mittlerweile oft gesehenen und absolut nützlichen Luminlay Side Dots ausgestattet.

G6134TG-58 Limited Edition 1958 Custom Penguin with Bigsby

G6134TG-58 Limited Edition 1958 Custom Penguin with Bigsby

Die restliche Hardware umfasst einen Space-Control-Steg und Grover Imperial Mechaniken. Alles in Gold ausgeführt, um die edle Optik zu unterstreichen, was in kombination mit der dunklen, grün schimmernden Farbe meiner Meinung nach sehr gut funktioniert.

Bei den verwendeten Tonhölzern und der Konstruktion zeigen sich die unterschiedlichen Ausrichtungen der beiden Modelle. Während die kleinere Penguin einen Korpus aus gekammertem Mahagoni mit Ahorndecke in Kombination mit einem ebenfalls aus Mahagoni gefertigten Hals besitzt, ist die größere Falcon, die ja eine Semi-Hollow Gitarre ist, mit einem Ahornkorpus mit 2.75” Tiefe sowie mit einem Ahornhals ausgestattet. Die Falcon verfügt über ein Trestle-Bracing, um Rückkopplungen zu vermeiden.

G6136TG-58 Limited Edition 1958 Custom Falcon with Bigsby

G6136TG-58 Limited Edition 1958 Custom Falcon with Bigsby

Ausgeliefert werden beide Gitarren in einem Gretsch Deluxe Hardshell Case, damit den Schätzchen beim Transport nichts passiert. In diesen beiden Videos präsentiert Jake Fauber sowohl die Gretsch Limited Edition 1958 Custom Penguin als auch die Falcon, damit man sich einen ersten Eindruck des Klangs der beiden Gitarren verschaffen kann:

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Preis und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Gretsch Limited Edition 1958 Custom Modelle sind absolute Schmuckstücke, was sich aber natürlich auch im Preis widerspiegelt. Bei Thomann bekommt man die kleinere Penguin für 4.129,- Euro, die größere Falcon kostet 4.729,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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