Viel Gitarre für wenig Geld?

Mit der Gretsch Streamliner CVT bekommen wir eine ansprechende Solidbody-Gitarre im Einsteigerbereich. Die Gitarre wird in vier Farboptionen angeboten und ist mit zwei Humbuckern ausgestattet.

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Die Gretsch Streamliner CVT

Die neue Gretsch Streamliner CVT bringt eine unkomplizierte Rock’n’Roll-Attitude mit und richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem direkten und günstigen Arbeitsgerät sind.

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Die Solidbody-Gitarre mit Double Cutaway konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Mahagonikorpus verfügt über abgeschrägte Kanten und einen abgerundeten Halsübergang für besseren Spielkomfort. Der geschraubte Mahagonihals im schlanken „Fast C“-Profil, das besonders für kleine Hände oder schnelles Spiel ausgelegt ist trägt ein eingefasstes Griffbrett aus Indian Laurel mit 12-Zoll-Radius und bietet 22 Medium-Jumbo-Bünde, verziert mit Pearloid Neo-Classic Thumbnail-Inlays. Die Mensur misst 24,88″.

Mit dem Pitch-Perfect Kopfplattenwinkel in Kombination mit einem GraphTech NuBone Sattel wird die Saitenreibung minimiert, was die Stimmstabilität deutlich erhöhen soll. Neben einer kompensierten Wrap-Around-Brücke bekommt man geschlossene Druckguss-Mechaniken.

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Für den Sound sorgen zwei HotWire High-Output Ceramic Humbucker. Diese sind wachsvergossen, um Nebengeräusche zu reduzieren, und versprechen sowohl perlende Cleans als auch druckvolle Overdrive-Sounds. Gesteuert wird das Ganze ganz unkompliziert über einen Master Volume- und einen Master Tone-Regler sowie einen 3-Wege-Schalter.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gretsch Streamliner CVT ist in den Farben Jet Black, Sea Foam Green, Aged White und Olive Drab erhältlich. Thomann listet die Gitarren bei einsteigerfreundlichen 289,- Euro.