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Gretsch Streamliner CVT, E-Gitarre

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Viel Gitarre für wenig Geld?

25. Juli 2026
Gretsch Streamliner CVT

Gretsch Streamliner CVT

Mit der Gretsch Streamliner CVT bekommen wir eine ansprechende Solidbody-Gitarre im Einsteigerbereich. Die Gitarre wird in vier Farboptionen angeboten und ist mit zwei Humbuckern ausgestattet.

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Gretsch Streamliner CVT SFMG
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Gretsch Streamliner CVT OLV DRB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
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Die Gretsch Streamliner CVT

Die neue Gretsch Streamliner CVT bringt eine unkomplizierte Rock’n’Roll-Attitude mit und richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem direkten und günstigen Arbeitsgerät sind.

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Gretsch Streamliner CVT Korpusansicht

Die Solidbody-Gitarre mit Double Cutaway konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Mahagonikorpus verfügt über abgeschrägte Kanten und einen abgerundeten Halsübergang für besseren Spielkomfort. Der geschraubte Mahagonihals im schlanken „Fast C“-Profil, das besonders für kleine Hände oder schnelles Spiel ausgelegt ist trägt ein eingefasstes Griffbrett aus Indian Laurel mit 12-Zoll-Radius und bietet 22 Medium-Jumbo-Bünde, verziert mit Pearloid Neo-Classic Thumbnail-Inlays. Die Mensur misst 24,88″.

Mit dem Pitch-Perfect Kopfplattenwinkel in Kombination mit einem GraphTech NuBone Sattel wird die Saitenreibung minimiert, was die Stimmstabilität deutlich erhöhen soll. Neben einer kompensierten Wrap-Around-Brücke bekommt man geschlossene Druckguss-Mechaniken.

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Gretsch Streamliner CVT Kopfplattenansicht

Für den Sound sorgen zwei HotWire High-Output Ceramic Humbucker. Diese sind wachsvergossen, um Nebengeräusche zu reduzieren, und versprechen sowohl perlende Cleans als auch druckvolle Overdrive-Sounds. Gesteuert wird das Ganze ganz unkompliziert über einen Master Volume- und einen Master Tone-Regler sowie einen 3-Wege-Schalter.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gretsch Streamliner CVT ist in den Farben Jet Black, Sea Foam Green, Aged White und Olive Drab erhältlich. Thomann listet die Gitarren bei einsteigerfreundlichen 289,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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