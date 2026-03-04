ANZEIGE
ANZEIGE

Gretsch Streamliner, E-Gitarren

Drei neue Modelle in Vintage White

4. März 2026
Gretsch Streamliner in Vintage White

Gretsch Streamliner in Vintage White

Die Gretsch Streamliner Reihe bekommt Zuwachs. Mit drei neuen Varianten in Vintage White gibt es nun neue extrem schicke Semi-Hollow und Hollow- Body Gitarren im mittleren Preissegment.

Affiliate Links
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann

Die neuen Gretsch Streamliner Modelle

Die ersten beiden neuen Modelle der Gretsch Streamliner Serie heißen G2622TG und G2655TG. Das größere Modell, die G2622TG Streamliner, besteht aus einem 16″ großen Korpus aus gewölbtem Ahorn, versehen mit einem Cutaway und Center Block für verbesserte Feedbackresistenz. Die Gitarre verfügt zudem über einen eingeleimten Hals aus Nato mit Soft-C-Shape. Versehen ist er mit einem Griffbrett aus indischem Lorbeer mit 12″ Radius und 22 Medium-Jumbo-Bünden und Knochensattel.

ANZEIGE
Gretsch G2622TG Streamliner

Gretsch G2622TG Streamliner

Das edle Finish in Vintage White wird mit goldener Hardware kombiniert. Dabei kommt bei der G2622TG Streamliner ein Bigsby B50 Vibrato mit Adjusto-Matic Bridge zum Einsatz. Die Elektronik umfasst die neu entwickelten Broad’Tron BT-3S Pickups. Diese Tonabnehmer verwenden eine Kombination aus Alnico 5 und Alnico 2 Magneten, und sagen, mit ihrem erhöhten Output für starke Mitten und Präsenz.

Abgerundet wird das Paket durch die klassische Gretsch Verschaltung mit Volume für Neck- und Bridge-Pickup, Master Tone, sowie einem Master Volume Regler nebst 3-Wege-Schalter für die Tonabnehmerauswahl. Dank der Coil-Splitting Funktion mittels Push/Pull Poti sind auch glasklare Single-Coil Sounds mit an Bord.

Gretsch G2655TG Streamliner Jr.

Gretsch G2655TG Streamliner Jr.

Das kleinere Modell, G2655TG Streamliner Jr., beherbergt quasi die gleichen Spezifikationen, verfügt aber über einen kleineren Body. Außerdem besitzt sie zwei Cutaways. Der Korpus ist ebenfalls aus Ahorn, der Hals aus Nato mit Lorbeer Griffbrett. Im Unterschied zur großen Schwester bekommen wir hier jedoch ein Bigsby-Modell B-50.

Gretsch G2420TG Streamliner Hollow Body

Gretsch G2420TG Streamliner Hollow Body

Ebenfalls neu ist die G2420TG Streamliner Hollow Body in Vintage White. Dieses Modell ist eine waschechte Hollow-Body Gitarre ohne Center Block und mit einem Cutaway. Auch hier sind die Zutaten gleich, außer dass bei der G2420TG ein Bigsby B-60 Verwendung findet.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Bei Thomann bekommt man zwei der drei neuen Gretsch Modelle. Die Gretsch Streamliner G2622TG und die G2655TG Streamliner Jr.. Beide Gitarren gehen für 629,- Euro über die Ladentheke und sind in ca. einer Woche lieferbar.

ANZEIGE
Affiliate Links
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT
Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT
Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
629,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX, E-Gitarren

Gretsch Broadkaster LX und Gretsch Broadkaster Jr. LX, E-Gitarren

22.02.2026 |0
News: Gretsch Electromatic Jet, E-Gitarre

News: Gretsch Electromatic Jet, E-Gitarre

27.10.2025 |0
News: Gretsch Streamliner Jet, E-Gitarre

News: Gretsch Streamliner Jet, E-Gitarre

27.10.2025 |0
News: Gretsch Falcon Center Block LTD, E-Gitarre

News: Gretsch Falcon Center Block LTD, E-Gitarre

23.10.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X