Gretsch Streamliner, E-Gitarren

Drei neue Modelle in Vintage White

Die Gretsch Streamliner Reihe bekommt Zuwachs. Mit drei neuen Varianten in Vintage White gibt es nun neue extrem schicke Semi-Hollow und Hollow- Body Gitarren im mittleren Preissegment.

Affiliate Links Gretsch G2622TG LTD Strml CB TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 629,00€ Gretsch G2655TG LTD STRML CB JR TG VWT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 629,00€

Die neuen Gretsch Streamliner Modelle

Die ersten beiden neuen Modelle der Gretsch Streamliner Serie heißen G2622TG und G2655TG. Das größere Modell, die G2622TG Streamliner, besteht aus einem 16″ großen Korpus aus gewölbtem Ahorn, versehen mit einem Cutaway und Center Block für verbesserte Feedbackresistenz. Die Gitarre verfügt zudem über einen eingeleimten Hals aus Nato mit Soft-C-Shape. Versehen ist er mit einem Griffbrett aus indischem Lorbeer mit 12″ Radius und 22 Medium-Jumbo-Bünden und Knochensattel.

ANZEIGE

Das edle Finish in Vintage White wird mit goldener Hardware kombiniert. Dabei kommt bei der G2622TG Streamliner ein Bigsby B50 Vibrato mit Adjusto-Matic Bridge zum Einsatz. Die Elektronik umfasst die neu entwickelten Broad’Tron BT-3S Pickups. Diese Tonabnehmer verwenden eine Kombination aus Alnico 5 und Alnico 2 Magneten, und sagen, mit ihrem erhöhten Output für starke Mitten und Präsenz.

Abgerundet wird das Paket durch die klassische Gretsch Verschaltung mit Volume für Neck- und Bridge-Pickup, Master Tone, sowie einem Master Volume Regler nebst 3-Wege-Schalter für die Tonabnehmerauswahl. Dank der Coil-Splitting Funktion mittels Push/Pull Poti sind auch glasklare Single-Coil Sounds mit an Bord.

Das kleinere Modell, G2655TG Streamliner Jr., beherbergt quasi die gleichen Spezifikationen, verfügt aber über einen kleineren Body. Außerdem besitzt sie zwei Cutaways. Der Korpus ist ebenfalls aus Ahorn, der Hals aus Nato mit Lorbeer Griffbrett. Im Unterschied zur großen Schwester bekommen wir hier jedoch ein Bigsby-Modell B-50.

Ebenfalls neu ist die G2420TG Streamliner Hollow Body in Vintage White. Dieses Modell ist eine waschechte Hollow-Body Gitarre ohne Center Block und mit einem Cutaway. Auch hier sind die Zutaten gleich, außer dass bei der G2420TG ein Bigsby B-60 Verwendung findet.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Bei Thomann bekommt man zwei der drei neuen Gretsch Modelle. Die Gretsch Streamliner G2622TG und die G2655TG Streamliner Jr.. Beide Gitarren gehen für 629,- Euro über die Ladentheke und sind in ca. einer Woche lieferbar.