Groovesizer Mynah, DIY-Sampler

6-Voice Sampler für unterwegs

Groovesizer Mynah ist ein portabler Sampler, der als DIY-Kit oder fertig aufgebaut angeboten werden wird. Mit dem handlichen Gerät kann man überall Samples aufnehmen, zerschneiden und performen. Aber es handelt sich noch um eine Vorankündigung.

Groovesizer Mynah – Handheld-Sampler

Es tut sich was im Bereich der portabelen Mini-Sampler. Auf der NAMM wurden der Casio SX-C1 und der Stylophone Voice gezeigt und dann steht ja auch die Akai MPC Sample an.

Mynah ist um einen ESP12 Mikrocontroller aufgebaut. Die ADPCM Audio-Engine arbeitet mit 16 Bit und 32 kHz. Er ist sechsstimmig polyphon und kann Samples über ein integriertes Mikrofon oder einen Stereoeingang aufnehmen.

Pro Song gibt es 16 Slots für Samples. Dafür stehen insgesamt zwei Minuten Sample-Kapazität (27,6 Sekunden pro Slot) zur Verfügung. Es gibt drei Sample-Playback-Modi: Single, 16 Equal Slices und Transient-Detected Slices. Pro Stimme lassen sich Pitch, Velocity, Pan, Delay Send und Reverb Send einstellen.

Die Samples können mit einem generativen Sequencer getriggert werden, der über bis zu 16 Steps pro Pattern verfügt. Es gibt 16 Bänke für Songs, die jeweils aus bis zu 16 Patterns bestehen können. Die Samples werden auf einer SD-Karte gespeichert, die bis zu 32 GB verwalten kann.

Mynah ist mit Effekten ausgestattet, die als über Send-Wege oder als Master FX nutzbar sind. Es gibt Delay, Reverb, Lowpass-Filter, Bit-Crusher sowie Gater, Filter, Phase/Chorus und Combo.

Zur Unterstützung der Bedienung wird eine Web-App zur Verfügung gestellt. Diese umfasst einen File-Browser für die SD-Karte, einen Stem-Export sowie Sample- und Song-Verwaltung.

Das Gerät besitzt einen USB-C-Port, MIDI-I/O (TRS), Audioanschluss (Stereobuchse). Die Stromversorgung erfolgt via USB oder drei AA-Batterien.

Angaben zur Verfügbarkeit und Preis von Groovesizer Mynah gibt es derzeit noch nicht. Interessenten können sich für Benachrichtigungen in eine E-Mail-Liste eintragen.