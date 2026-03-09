ANZEIGE
ANZEIGE

Groovesizer Mynah, DIY-Sampler

6-Voice Sampler für unterwegs

9. März 2026

Groovesizer Mynah Sampler am

Groovesizer Mynah ist ein portabler Sampler, der als DIY-Kit oder fertig aufgebaut angeboten werden wird. Mit dem handlichen Gerät kann man überall Samples aufnehmen, zerschneiden und performen. Aber es handelt sich noch um eine Vorankündigung.

ANZEIGE

Groovesizer Mynah – Handheld-Sampler

Es tut sich was im Bereich der portabelen Mini-Sampler. Auf der NAMM wurden der Casio SX-C1 und der Stylophone Voice gezeigt und dann steht ja auch die Akai MPC Sample an.

Mynah ist um einen ESP12 Mikrocontroller aufgebaut. Die ADPCM Audio-Engine arbeitet mit 16 Bit und 32 kHz. Er ist sechsstimmig polyphon und kann Samples über ein integriertes Mikrofon oder einen Stereoeingang aufnehmen.

Pro Song gibt es 16 Slots für Samples. Dafür stehen insgesamt zwei Minuten Sample-Kapazität (27,6 Sekunden pro Slot) zur Verfügung. Es gibt drei Sample-Playback-Modi: Single, 16 Equal Slices und Transient-Detected Slices. Pro Stimme lassen sich Pitch, Velocity, Pan, Delay Send und Reverb Send einstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Die Samples können mit einem generativen Sequencer getriggert werden, der über bis zu 16 Steps pro Pattern verfügt. Es gibt 16 Bänke für Songs, die jeweils aus bis zu 16 Patterns bestehen können. Die Samples werden auf einer SD-Karte gespeichert, die bis zu 32 GB verwalten kann.

Mynah ist mit Effekten ausgestattet, die als über Send-Wege oder als Master FX nutzbar sind. Es gibt Delay, Reverb, Lowpass-Filter, Bit-Crusher sowie Gater, Filter, Phase/Chorus und Combo.

Zur Unterstützung der Bedienung wird eine Web-App zur Verfügung gestellt. Diese umfasst einen File-Browser für die SD-Karte, einen Stem-Export sowie Sample- und Song-Verwaltung.
Das Gerät besitzt einen USB-C-Port, MIDI-I/O (TRS), Audioanschluss (Stereobuchse). Die Stromversorgung erfolgt via USB oder drei AA-Batterien.

Groovesizer Mynah Sampler side

Angaben zur Verfügbarkeit und Preis von Groovesizer Mynah gibt es derzeit noch nicht. Interessenten können sich für Benachrichtigungen in eine E-Mail-Liste eintragen.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

23.01.2026 |14
NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

16.01.2026 |25
Test: Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone, Sampler

Test: Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone, Sampler

21.11.2025 |30
Test: Teenage Engineering EP-133 K.O. II, Sampler

Test: Teenage Engineering EP-133 K.O. II, Sampler

22.03.2024 |13
Teenage Engineering Pocket Operator PO-137, Voice-Sampler

Teenage Engineering Pocket Operator PO-137, Voice-Sampler

29.05.2019 |3
Torso Electronics S-4 White, Granular Sampler

Torso Electronics S-4 White, Granular Sampler

30.10.2025 |10
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X