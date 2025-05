Grp Synthesizer A10, Analogsynthesizer mit Sequencer & Effekten

Da kommt was ganz Großes

Mit dem Grp Synthesizer A10 kehrt der italienische Hersteller zu den Ausmaßen seiner früheren Analogsynthesizer zurück. Der A10 übersteigt mit seiner komplexen Ausstattung sogar den A8. Allerdings ist erst die Designphase des semi-modularen Synthesizers abgeschlossen, mit dem fertigen Gerät dürfen wir wohl erst im kommenden Jahr rechnen.

Grp Synthesizer A10 – all inclusive

Keine Kompromisse lautet das Motto für den A10, der offenbar das Prunkstück von Entwickler Paolo Groppioni werden soll. Die Ausstattung der Klangerzeugung ist mehr als üppig und der Sequencer R24 sowie mehrere Effekte wurden in das 1200 mm x 560 mm große Gerät gleich mit integriert.

Vier gleichwertig ausgestattete VCOs mit den Funktionen PWM, Hardsync, Cross-Modulation und lin/exp FM, bilden die Grundlage der Klänge. Dazu kommen ein Sub-Oszillator, Ringmodulation, Noise-Generator und External-In.

Die Filtersektion ist nicht minder beeindruckend. Es gibt zwei Filter, bei denen man jeweils die Wahl zwischen zwei Schaltungen hat: Transistor-Ladder oder Vactrol in Filter 1 sowie Diode-Ladder oder SVF bei Filter 2. Darüber hinaus bieten Transistor-Ladder fünf Slope-Varianten und SVF fünf Modi an.

Die Filter lassen sich seriell und parallel betreiben, sind am Eingang übersteuerbar und lassen sich von zahlreichen Quellen aus modulieren, auch die Resonanz. Ein Wavefolder kann vor oder hinter die Filter geschaltet werden.

Ein weiteres Highlight ist die analoge Effektsektion. Neben dem Wavefolder sind ein Stereo-BBD-Delay (mit unabhängigem Sync und Modulation für beide Kanäle), ein dualer Triple-Resonator mit integriertem LFO, ein dualer, spannungssteuerbarer Phaser mit 6 oder 12 Stages und ein Stereo-Spring-Reverb vorhanden.

Der integrierte Sequencer mit drei Reihen à acht Steps basiert auf dem Standalone-Gerät R24, wurde aber erweitert. Die Reihen lassen sich kombinieren, es gibt eine Ratchet-Funktion, Step.Repeat, Clock-Division und mehr. Parallel dazu lässt sich ein Arpeggiator nutzen, der via MIDI kontrolliert wird.

Die zahlreichen internen Modulatoren und externen CV-Eingänge werden entweder direkt bei den Zielen geroutet oder können über eine Patch-Sektion verbunden werden. Dort verfügt A10 auch über symmetrische XLR-Audioausgänge.

Der Synthesizer lässt sich über MIDI (DIN) und USB ansteuern und kann in den Modi Mono, Dual und Split gespielt werden.

Soweit die Informationen, die uns Paolo Groppioni uns über den Grp Synthesizer A10 wissen lässt. Die Preisklasse kann man sich ausmalen, aber angesichts der bisherigen Grp-Modelle darf man wohl sagen, dass uns nächstes Jahr ein ganz großer Synthesizer erwartet.