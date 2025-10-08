GS Music e7 Pink, polyphoner Synthesizer

Fröhliche Farbe - ernster Hintergrund

GS Music e7 Pink ist eine auf vier Stück limitierte Version des polyphonen Analog-Synthesizers aus Brasilien. Es gab bereits verschiedene Farbvarianten des e7, doch diesmal ist es keine Design-Entscheidung, sondern ein Statement.

ANZEIGE

GS Music e7 Pink

GS Music bezeichnet die auffällige Farbgebung als „baby rosa“. Außerdem hat die Version durchsichtige Reglerkappen. Der Grund für diese Edition ist, dass der Oktober der Awareness-Monat für Brustkrebs ist.

GS Music-Mitgründerin Elena Epuin, die dieses Projekt initiiert hat, erklärt dazu, dass zwei Drittel des Fertigungsteams bei GS Music Frauen sind und Brustkrebs jede Frau in jedem Alter treffen kann. Der Erlös der limitierten Pink-Edition soll daher an eine auf Krebsbehandlung spezialisierte Klinik gehen. Weitere Information dazu sind auf den Social-Media-Kanälen von GS Music zu finden.

ANZEIGE

Der Preis entspricht mit 1.799,- US-Dollar dem der regulären Version. Doch hier bewirkt man etwas wirklich Gutes damit.

Der Synthesizer entspricht, außer dem Design, exakt dem Standardmodell. Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum GS Music e7 nachlesen.