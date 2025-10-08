ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

GS Music e7 Pink, polyphoner Synthesizer

Fröhliche Farbe - ernster Hintergrund

8. Oktober 2025

GS Music e7 Pink Synthesizer am

GS Music e7 Pink ist eine auf vier Stück limitierte Version des polyphonen Analog-Synthesizers aus Brasilien. Es gab bereits verschiedene Farbvarianten des e7, doch diesmal ist es keine Design-Entscheidung, sondern ein Statement.

ANZEIGE

GS Music e7 Pink

GS Music bezeichnet die auffällige Farbgebung als „baby rosa“. Außerdem hat die Version durchsichtige Reglerkappen. Der Grund für diese Edition ist, dass der Oktober der Awareness-Monat für Brustkrebs ist.

GS Music-Mitgründerin Elena Epuin, die dieses Projekt initiiert hat, erklärt dazu, dass zwei Drittel des Fertigungsteams bei GS Music Frauen sind und Brustkrebs jede Frau in jedem Alter treffen kann. Der Erlös der limitierten Pink-Edition soll daher an eine auf Krebsbehandlung spezialisierte Klinik gehen. Weitere Information dazu sind auf den Social-Media-Kanälen von GS Music zu finden.

ANZEIGE

Der Preis entspricht mit 1.799,- US-Dollar dem der regulären Version. Doch hier bewirkt man etwas wirklich Gutes damit.

Der Synthesizer entspricht, außer dem Design, exakt dem Standardmodell. Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum GS Music e7 nachlesen.

ANZEIGE

Preis

  • 1.799,- US-Dollar

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test & Interview: GS Music e7 Analogsynthesizer

Test & Interview: GS Music e7 Analogsynthesizer

11.10.2023 |19
Test: GS Music Bree6 Desktop Synthesizer

Test: GS Music Bree6 Desktop Synthesizer

21.05.2025 |50
Test: Music GS Apollo 1, Analog-Synthesizer

Test: Music GS Apollo 1, Analog-Synthesizer

10.04.2019 |17
GS Music arbeitet am Apollo II Synthesizer

GS Music arbeitet am Apollo II Synthesizer

07.07.2020 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X