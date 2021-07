GS Music e7, polyphoner Analogsynthesizer

7 Stimmen aus Argentinien

Mit dem GS Music e7 kündigt der argentinische Hersteller einen polyphonen Synthesizer mit ungerader Stimmenzahl an. Das Projekt richtet sich zunächst nur an einen kleinen Kundenkreis, der die Kapazität des kleinen Herstellers nicht überfordert.

Bislang kennen wir die monophonen Synthesizer Apollo I, Apollo II und Apollo mini von GS Music. Auch über das ambitionierte Projekt des polyphonen Keyboardsynthesizers Zeus teilt der Hersteller immer wieder seine Fortschritte in der Entwicklung mit.

Nun befindet sich mit dem e7 ein neuer Analogsynthesizer in der Entwicklung. Sein auffälligstes Merkmal ist wohl die siebenfache Polyphonie. Die restliche Ausstattung liest sich zwar nicht unbedingt spektakulär, bewegt sich jedoch im Rahmen der Vintage-Klassiker.

e7 besitzt zwei Oszillatoren mit Triangle, Saw-Tri, Saw und Pulse (PWM), wobei Pulse mit einer der anderen zusammen genutzt werden kann. Beiden VCOs ist jeweils ein Suboszillator angegliedert und es gibt Hardsync sowie eine Autotuning-Funktion. Außerdem kann Noise oder ein extern eingespeistes Audiosignal im Mixer hinzugefügt werden.

Das Filter ist ein Tiefpass mit 24 dB. Für VCF und VCA ist jeweils eine ADSR-Hüllkurve vorhanden. Mit drei LFOs lassen verschiedene Parameter modulieren. Weiterhin gibt es einen Chorus und ein Delay.

Der Synthesizer ist nicht nur polyphon, sondern auch vierfach multitimbral. Es lassen sich 512 Presets und 128 Multi-Sets abspeichern.

Die Rückseite bietet Anschlüsse für MIDI-In/Out/Thru, USB, External In und CV-Eingänge für Pitch, Cutoff und Gain, wobei letztere für einen polyphonen Synthesizer eher unüblich sind. Für Audio gibt es einen Stereo- und einen Kopfhörerausgang.

Der GS Music e7 wird zunächst nur in einer Kleinstauflage von 10 Stück produziert. Diese soll im Dezember lieferbar sein, der Preis beträgt 1.400 US-Dollar. Da ist jedoch ausdrücklich nur die erste Auflage. Wie es danach in größeren Chargen weitergeht, wird vermutlich vom Interesse in der Zwischenzeit abhängen. Mit Sicherheit wird das kein Massenprodukt, sondern eher ein Synthesizer für Freunde des Ungewöhnlichen werden. Außerdem hat GS Music derweil eine größere Version ihres erfolgreichen Monosynths namens Apollo III geplant. Es wird also erfreulicherweise mit Synthesizern Made in Argentinia weitergehen.

In dem Demovideo wird der Prototyp des e7 ausgiebig angetestet.