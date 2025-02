Mit 500,- Euro zum Studio-PC

Ich habe maximal 500,- Euro für einen Audio- und Studio-PC, reicht das? Das reicht doch, oder? Diese Frage, habe ich so oder so ähnlich durchaus schon des Öfteren gestellt bekommen. Wer (semi-) professionell Musik produziert, Tonaufnahmen macht oder Video schneidet, wird darüber das sprichwörtliche Lied singen können.

Günstiger PC für Musikproduktion für 500,- Euro

Besonders wenn der Geldbeutel klein ist und die Euro für den heimischen Audio-PC nicht so locker sitzen, stellt die Budget-Grenze das ultimative Hindernis dar. Der eine oder andere der geneigten Leserschaft wird über den hier gesetzten Finanzrahmen stolpern. Mit fünf grünen Scheinen (= 500,- Euro) scheint der Gürtel doch allzu eng geschnallt. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass ein einfaches Audiointerface, ein Monitor sowie Maus und Tastatur bereits vorhanden sind.

Der Kern der Sache: Intel- oder AMD-Prozessor?

Es ist immer wieder eine Streitfrage, die parareligiöse Züge annimmt: AMD oder Intel? Wir haben diese Frage hier schon in Artikeln und Kommentaren mehrfach besprochen, trotzdem – oder gerade deswegen – scheint kein Ende in Sicht.

Ich habe in persönlichen Tests oft beobachtet, dass Intel meist etwas besser für unsere Studio-Zwecke funktioniert als AMD. Klar sollte aber auch sein, dass es hier nicht um extreme Performance-Unterschiede geht. Es geht dabei eher um das „letzte Quäntchen“. Mein aktueller Audiorechner ist jedoch AMD-basiert, nachdem ich dazu mit einem großen Audio-Software-Hersteller darüber gesprochen habe. Die klare Intel-Optimierung (sofern es diese wirklich so gegeben hat), scheint also eher Geschichte zu sein oder eben nicht mehr signifikant genug.

Seitdem Apple auf einer ARM-Architektur aufsetzt, werden auch die Rufe nach einem Windows-Support für diese Plattform laut. Was vielen nicht bekannt ist: Mit Windows RT unterstützt Microsoft bereits seit 2012 – also seit deutlich über 10 Jahren – ARM und seit 2016 mit Windows 10 on ARM vorgestellt wurde, sogar für die „richtigen“ Windows-Versionen. Per Emulation sollen „klassische“ Windows-Programme, die für die X86-Plattform programmiert und kompiliert sind, laufen. Ich selbst habe das nicht getestet. Von Kolleginnen und Kollegen, die damit gearbeitet haben, ist zu hören, dass die Emulation (oh Wunder) nicht sehr performant läuft und das System so dem x86 komplett unterlegen ist. Wenn erstmal 3rd Party-Applikationen (und Treiber etc.) Windows on ARM nativ unterstützen, werden die Karten neu gemischt, aber so lange können wir nicht warten.

Die hier vorgestellte Konfiguration ist mit Fokus auf den Preis geplant und nicht für die Beste am Markt verfügbare Performance. Dass mit einem so dünnen Sparstrumpf kein Super-Top-Mega-System herauskommt, sollte also jedem klar sein!

Als Prozessor würde ich einen AMD Ryzen 5 8500G, vorschlagen. Die boxed Version, damit ist der Lüfter gleich dabei, schlägt mit knapp 145,- Euro (144,90 Euro beim PC-Händler meiner Wahl) zu Buche. Allerdings wird dann das Mainboard merklich teurer. Daher nehmen wir für die Beispielkonfiguration doch den AMD Ryzen 5 5600G (auch boxed), der für ca. 135 Euro über die Ladentheke geht. Meine Intel-Alternative wechselt für gut 155,- Euro den Besitzer: Intel Core i5-12400. Der PC-Händler meines Vertrauens listet den Prozessor bei Redaktionsschluss für 155,90 Euro. Auch hier ist der Lüfter gleich mit dabei.

Die Buchstaben hinter den Prozessorbezeichnungen sorgen immer mal wieder für Verwirrung. Was bedeuten diese Kürzel? Hier kurz erklärt:

Intel

F – keine Grafikeinheit integriert (benötigt extra Grafikkarte)

T – ist eine energiesparendere Version (niedrigerer TDP)

K – so konfiguriert, dass er übertaktet werden kann

KT – Kombination aus T und K

H bzw. HX – Hochleistungsmodelle für den Laptop

U bzw. Y – stromsparende Version für Mobile Devices

P – Desktop-Prozessor ohne eigene Grafikeinheit

AMD

G – Grafikeinheit integriert

E – energiesparende Version

M – Stromsparmodell

X/XT – leistungsstärkere Versionen

U – Mobil-Version

H – Hochleistungs-Mobil-Version

(Dieser kleiner Almanach erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Welches Motherboard passt für den Studio-PC?

Nachdem ich öfter Komponenten verbaut hatte, die ich der Kategorie „günstig und gut“ zugehörig wähnte, die jedoch bestenfalls bei „billig“ gepunktet haben, bin ich insgesamt etwas vorsichtiger geworden:

Beim Thema Mainboard verbaue ich eigentlich nur noch zwei Hersteller: Gigabyte und Asus. Mit diesen Anbietern habe ich die besten Erfahrungen gemacht, sogar mit der „Billigmarke“ von Asus: ASRock. Das Musiker-Leben ist zu kurz, um sich mit schlechter oder inkompatibler Hardware herumzuärgern. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle anderen Hersteller nur minderwertige Produkte anbieten. Der absolute PC-Spezialist kann eventuell doch ein günstiges bzw. „Billig-Board“ empfehlen, weil er es auf „Herz und Nieren“ getestet hat. Dazu braucht man allerdings sehr viel Erfahrung und einen langen Atem beim Testen. Eine Anmerkung: Gute PC-Händler testen Boards und andere Hardware und können bei der Beratung möglicherweise gute Tipps geben.

Für den günstigen AMD-Prozessor lässt sich prima das ASUS Prime A520M-K – Mikro-ATX einsetzen. Es ist mit knapp 65,- Euro sehr schonend für das Budget (für den besseren AMD-Prozessor passt bspw. das GIGABYTE B650M S2H für ca. 100,- Euro – das ist schon ein Unterschied). Außerdem schlage ich ein GIGABYTE H610M H V3 Mainboard für die Intel-Version vor (71,90 Euro) vor.

Die Sache mit der Grafik für den Studio-PC

Da wir hier mit besonderem Blick auf den Preis planen, habe ich mich bei der Intel und der AMD-Version für eine CPU mit integrierter Grafik entschieden. So entfällt die Suche nach einer separaten Grafikkarte. Für die Intel-CPU-Grafik kann ich mit guten bis sehr guten persönlichen Erfahrungen aufwarten, so lange keine aktuellen 3D-Spiele auf der Maschine gezockt werden sollen. Bei der AMD-Variante habe ich (noch) nicht so viele Erfahrungen, wer kann hier aushelfen?

Wer KI-Funktionen lokal ausführen möchte, wird mit einem 500-Euro-PC sowieso an Grenzen stoßen. Zwar laufen einige KI-Apps auch mit integrierter Grafik oder sogar auf dem Prozessor selbst (CPU), allerdings sind solche Lösungen auf der CPU gähnend langsam und derzeit scheint für die meisten lokalen KI-Projekte sowieso NVIDIA der Standard zu sein. Bei geringem Budget müssen Einschränkungen hingenommen werden.

RAM: Arbeitsspeicher für den Musikcomputer

Ich habe mir mit minderwertigem RAM schon mehr als eine ganze Woche versaut. Das Fehlverhalten des Systems war so unspezifisch, dass ich den Fehler nur durch Zufall entdeckt habe: Ein nicht optimal verarbeiteter Arbeitsspeicher hat mir meinen Jubeltag versaut.

Für unser Beispielprojekt schlage ich ein 32 GB Kit von G.Skill (DIMM 32 GB DDR4-3200) vor. Bestimmt nicht der edelste Arbeitsspeicher auf dem Markt, aber für 49,90 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (bei der besseren AMD-Variante schlage ich ein Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-5200 (2x 16 GB) Dual-Kit vor, das knapp 88,- Euro kosten wird).

Solide und feste Platten: Speicherplatz für den PC

Wer so sehr aufs Budget schauen muss, wird unter Umständen zu einer konventionellen Festplatte greifen. Das funktioniert, macht aber wenig Freude, wenn mit vielen Samples gearbeitet werden soll. Wer viel Speicherplatz braucht und aufs Budget achten muss, sollte ich für eine 500 GB oder 1 TB SSD entscheiden und zusätzlich eine HDD anschaffen.

Mein Vorschlag als SSD wäre eine Kingston NV3 1 TB, SSD. Diese ist für gut 55,- Euro zu erstehen. Ergänzend: Mein HDD-Vorschlag ist die Toshiba P300 2 TB (SATA) für knapp 56,- Euro.

Wir hatten hier schon öfter über die Notwendigkeit von SSD-Platten gesprochen. Wirklich notwendig für HD-Recording mit ein paar Effekten und wenigen virtuellen Instrumenten ist das nicht. Wer nichts gegen lange Ladezeiten hat, kann auch große Sample-Librarys mit HDD betreiben. Fakt ist: SSDs sind zeitgemäßer, schneller und werden immer günstiger.

Welches PC-Gehäuse soll es sein?

Auch beim Gehäuse gibt es gute Gründe, sich etwas Stabiles (und Hübsches) zu kaufen. Ich habe mir in den 1990ern mit einem extrem schlecht verarbeiteten PC-Gehäuse den ganzen Handrücken aufgeschnitten, das hat richtig geblutet – zum Glück wurden die PC-Bauteile nicht im Mitleidenschaft gezogen.

Wenn wir aber an der Preisschraube drehen, kommen wir auch mit einem Gehäuse für unter 50,- Euro klar. Konkreter Vorschlag: Chieftec UK-02B-OP, Tower für 41,99 Euro beim Computer-Shop „um die Ecke“. Die meisten haben noch ein Gehäuse zu Hause oder schauen sich auf dem Gebrauchtmarkt um, vollkommen legitim.

Und was ist mit dem Netzteil?

Eine gute und stabile Spannungsversorgung ist für das neue Bandmitglied essenziell. Daher sollte hier nicht am falschen Ende gespart werden. Gebrauchtangebote sind hier eher kritisch zu sehen, gerade bei nicht Markennetzteilen. Dort sollte sich nur umsehen, wer genau weiß, was er bzw. sie da tut.

Konkreter Vorschlag: Das be quiet! Pure Power 11 400W für ca. 57,- Euro beim Händler des Vertrauens. Zugegeben: ein Netzteil mit 500 Watt und mehr wäre deutlich zukunftssicherer.

Betriebssystem für den Audio-PC

Klar sollte sein, dass das hier kein Hackintosh wird und Linux halte ich noch nicht für so weit, dass die Masse von uns damit gut zurechtkommt. Da wird sich aber wohl hoffentlich endlich bald was tun, denn Reaper und Bitwig Studio sind ja auch für Linux zu bekommen. Downside: Praktisch kein namhafter Hardware-Hersteller bietet eigenen Linux-Support, sondern gibt die Schnittstellen frei für Community-Support. Wer damit kein Problem hat: Go Ahead. Ich schlage trotzdem Windows vor. Microsoft Windows 11 Home 64 Bit ist für um die 125,- Euro beim PC-Händler eures Vertrauens zu bekommen, online oft noch viel billiger. Hier muss allerdings Vorsicht walten gelassen werden, da es dabei durchaus Angebote gibt, die möglicherweise so von Microsoft nicht „gedacht“ sind und möglicherweise die Lizenzen deaktiviert werden könnten. Als seriös bekannte Software-Reseller für legale, günstige Windows-Lizenzen bieten ebensolche ab 15,- Euro an. Allerdings könnte es Einschränkungen wie fehlender Support von Seiten Microsoft etc. geben. Daher nehme ich in der Kalkulation den Mittelwert von ca. 70,- Euro für die Lizenz an. Wer allerdings bereits eine Lizenz hat, kann hier gutes Geld sparen.

Schlussbetrachtung

Wenn wir mit dem Mittelwert für die Windows-Version rechnen, sprengt die Intel-Version leicht das Budget von 500,- Euro. Mit Einsparungen an der SSD bzw. Festplatte lässt sich jedoch zielsicher auf die 500,- Euro verkürzen. Die hier vorgestellte AMD-Variante schlägt mit ca. 475,- Euro zu Buche (405,- Euro ohne Betriebssystem), die Intel-Version mit knapp 503,- Euro (432,59 Euro ohne Betriebssystem). Die bessere AMD-Version belastet den Geldbeutel mit knapp 558,- Euro (488,- ohne Betriebssystem). Trotzdem ist das die empfehlenswerteste von den genannten Systemen.

Eine KI-gestützte Analyse lässt auch die Variante mit AMD Ryzen 5 8500G besser aussehen als die beiden anderen Prozessoren, speziell als den zweiten AMD. Wohlgemerkt: Der Vergleich ist nicht ganz fair, da es sich um andere Produktgenerationen handelt. Wer in der 500-Euro-Riege sucht und den etwas besseren AMD finanzieren kann, sollte klar hier zuschlagen.

Ein MIDI-Interface oder ein Audiointerface habe ich hier nicht mit eingeplant. Solches ist zum einen oft schon im heimischen Homestudio vorhanden, zum anderen wird, wer beim Rechnerbau so auf den Zaster schaut, kaum ein 3.000- Euro-Interface anschließen wollen.

Für alle, die an der internen Grafikeinheit zweifeln: Die Intel-Graphics habe ich selbst sehr ausgiebig getestet. Auch mit zwei Monitoren, Cubase, Pro Tools usw., das läuft sehr gut. Die AMD-Version habe ich nicht so ausgiebig getestet, mache aber ähnliche Beobachtungen. Klar ist, dass das unter Umständen einer der Pferdefüße dieser Konfiguration ist – speziell, wenn lokal KI-Tools laufen sollen. Sollte noch Budget vorhanden sein, ist dringend anzuraten, doch über den Mehrpreis einer Grafikkarte nachzudenken. Denn ist beispielsweise die Intel interne Grafikeinheit bei KI extrem langsam im Vergleich zu einer NVIDIA Grafikkarte. Allerdings sind schon mehr als 90,- Euro notwendig, um mit der Grafik der AMD Ryzen 5 8500G gleichzuziehen. Daher wird das wohl für die meisten nicht in Betracht kommen: Die heutigen Grafikeinheiten von Prozessoren sind schon sehr gut.