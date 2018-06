Günstiges Studioequipment in Profi-Qualität

Recording Klassiker zum Schnäppchenpreis

Wer träumt nicht davon, einen der berühmten Universal Audio oder API Recording-Klassiker sein Eigen zu nennen. Oder benötigt ihr für die nächste Aufnahme etwa ein originales Neumann U67 oder gar ein AKG C414 EB? Mal abgesehen davon, dass ein Großteil dieser Recording-Legenden natürlich nur noch gebraucht zu bekommen sind, ist der Zustand der gebrauchten Produkte eine Sache für sich. Viele dieser Geräte haben teils mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel, wer weiß da schon, ob alles regelmäßig gewartet, repariert und im Ganzen pfleglich behandelt wurde. Denn wenn man schon vierstellige Summen für den geliebten Recording-Sound ausgibt, sollte es doch bitte ein Gerät sein, was nicht nach dem ersten Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes abraucht. Eine gute Alternative sind Klone, d.h. Nachbauten der originalen Produkte, nur eben deutlich günstiger, inklusive Garantie und in der Regel mit modernen Features ausgestattet. Wir haben für euch die aktuellen Klone samt zugehörigen Testberichte, Fotos und Audiobeispielen zusammengestellt. Denn die Frage bleibt: Wie nah kommen die Klone ihren originalen Vorbildern?

Spricht man von Klonen, muss zugleich der Name Warm Audio fallen. Die amerikanische Firma hat sich nahezu komplett dem Nachbauen von berühmten Recording-Klassikern versprochen und um es vorweg zu nehmen, die Produkte sind in der Regel allesamt sehr gut verarbeitet, bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind klanglich oft sehr nah am Original dran, wenn auch in der Regel nicht zu 100%. Und da ergibt sich die nächste Frage: Müssen die Klone klanglich zu 100% mit ihren Vorbildern übereinstimmen? Puristen mögen dies eindeutig mit ja beantworten, Musiker und Produzenten, die Musik nur nebenbei als Hobby oder semi-professionell betreiben, können im Hinblick auf die deutlich niedrigeren Anschaffungskosten der Klone vielleicht mit 80-90% des Originalsounds leben.

Nun aber genug der Vorworte, hier unser Marktüberblick der aktuellen Klone für den Bereich Studio, alphabetisch sortiert nach den Herstellern der Originale.

Klone von AKG Produkten

Nein, Kopfhörer von AKG sind bis dato noch nicht geklont worden, auch wenn man aufgrund der Anzahl der aktuell erhältlichen Kopfhörer davon ausgehen könnte. Los geht es mit einer noch recht jungen Art der Klone, in diesem Fall das AKG C414 EB. Warm Audio hat sich diesem Mikrofon angenommen, im speziellen der selteneren EB-Version mit der CK12-Kapsel. Das Original ist nur noch gebraucht erhältlich, die Preise liegen im unteren vierstelligen Bereich. Das scheint das Warm Audio WA-14 mit 599,- Euro Anschaffungspreis fast ein Schnäppchen zu sein.

Klone von API Audio Produkten

Auch zwei API Audio Produkten hat sich Warm Audio bereits angenommen. Einem Preamp, genauer genommen, dem API 312 hat der Hersteller Warm Audio zwei Klone gewidmet. Der einkanalige WA-12 MKII, der aktuell sogar den zweiten Platz in unserer Charts Mic Preamps im Einsteigersegment einnimmt, nur übertroffen von einem weiteren API Audio Klon, dem Black Lion Audio BK12A MKII. Darüber hinaus bietet Warm Audio mit dem WA-412 eine 4-kanalige Version davon an.

Klone von Gates Radio Company Produkten

Die Gates Radio Company gehört sicherlich zu den weniger bekannten Herstellern, dafür ist der Klon Wes Audio Timbre umso interessanter. Sein Vorbild „Sta Level Limiting Amplifier“ war einer der ersten Pro Audio Kompressoren überhaupt und wurde ab Mitte der 1950er Jahre produziert. Der polnische Hersteller Wes Audio widmet sich diesem Vari-Mu-Kompressor, der zumindest optisch nicht ganz weit weg von dem rund 20 Jahre später erschienen LA-2A weg war.

Klone von Neumann Produkten

Wie bereits erwähnt, ist die Anzahl der Mikrofon-Klone gegenüber Preamps, Kompressoren oder Equalizern noch überschaubar. Neben dem WA-14 als Klon des AKG C414 EB hat Warm Audio zwei weitere Mikrofon-Klone im Programm. Diese widmen sich den Originalen des Neumann U87 sowie dem Neumann U47. Genannt hat Warm Audio seine Versionen WA-87 und WA-47 bzw.WA-47 jr (Test folgt in Kürze). In unseren zugehörigen Tests findet ihr alles weitere zu den Mikrofonen.

Klone von Neve Produkten

Im Jahre 1970 stellte Rupert Neve & Co den Mikrofonvorverstärker/Equalizer Neve 1073 vor, der im Zuge der Erstauslieferung einer A88 Konsole erstmals zum Einsatz kam und schnell zu einem der wichtigsten Preamps wurde. Unter dem Firmennamen AMS Neve bietet das Unternehmen auch heute noch 1073 Preamps in allerlei Versionen an.

Gerade in den letzten Monaten gab es eine wahre Flut an 1073 Klonen. Kürzlich durften wir das Pendant aus dem Hause Warm Audio testen, die den 1073 wahlweise in Mono oder Stereo, dazu jeweils mit optionalem Equalizer anbieten. Die Optik ist dabei klar am originalen Neve 1073 angelehnt, hier geht’s zum Test des WA-73 EQ.

Auch der spanische Hersteller Heritage Audio hat sich vor Kurzem dem 1073 gewidmet und drei unterschiedliche Versionen entwickelt. Mono, Mono samt Equalizer sowie eine Version in Stereo. Leider hatten wir bisher noch nicht die Chance, die Heritage Audio HA73-Serie zu testen, dies holen wir jedoch schnellstmöglich nach.

Dafür durften wir bereits die API-500 Module von Heritage Audio testen. Hier geht’s zum Test des 73JR Preamp, dem 73EQ JR sowie dem 2264JR Kompressor, im übrigen ebenfalls ein Klon, in diesem Fall des Neve 2264 Limiters/Kompressors aus dem Jahr 1974.

Der mit der Auf- und Umrüstung bekannt gewordene Hersteller Black Lion Audio ist zwar kein Hersteller, der zu 100% auf Nachbauten ausgerichtet ist, die ersten Produkte des in Chicago, USA beheimateten Unternehmens waren jedoch Klone. Dazu gehört auch der B173, der einkanalige Mic-Preamp, der als Hommage an den 1073 von Neve gedacht ist und mit seinem Aufbau eine ganz eigene Version darstellen soll.

Derzeit noch nicht erhältlich ist der 1073 EQ von Stam Audio. Der in den Niederlanden geborene Joshua van der Stam lebt und arbeitet mittlerweile in Chile, wo er auch seine Stam Audio Klone fertigen lässt. Stam Audio bietet seine Klone oftmals in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an, daher gibt es den 1073 EQ beispielsweise für Preise zwischen 799,- und 999,- US-Dollar. Den Unterschied machen die Art der Ein- und Ausgangstransformatoren, im Fall des 1073 Klons stammen diese wahlweise von Carnhill oder Sowter.

Auch der schwedische Hersteller Golden Age widmet sich mit seinen derzeit in der letzten Entwicklungsstufe befindlichen Produkten PRE73 und PRE73EQ dem Neve Klassiker. Mit 499,- Euro scheint die Preisspirale hier noch weiter nach unten gedreht worden sein, bleibt die Frage des Klanges. Diese werden wir nach Erscheinen der ersten Geräte hoffentlich bald beantworten können.

Nicht vergessen darf man den Hersteller BAE Audio, der entgegen vieler anderer Hersteller schon viele Jahre im „Klon-Markt“ aktiv ist. Hier geht es zur Website des britischen Herstellers.