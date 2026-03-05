Wenig Gepäck und großer Klang zum Saisonstart

Die Hochzeitssaison steht vor der Tür und für viele Hochzeitssänger beginnt damit die intensivste Zeit des Jahres. Zwischen freier Trauung, Sektempfang und Abendfeier zählt vor allem eines: Eine zuverlässige, gut klingende und transportfreundliche Technik. Doch welche Komponenten braucht man, um professionell aufzutreten und das Budget nicht zu sprengen? Dieser Artikel zeigt, welche Lautsprecher, Mischpulte, Mikrofone und Zubehörteile sich für Hochzeitssänger eignen und wie sich daraus solide Kombinationen für unter 800,- Euro zusammenstellen lassen.

Anforderungen an einen Hochzeitssänger

Oft geht es für Hochzeitssänger vom Auto direkt zur Location, manchmal über Kopfsteinpflaster oder durch enge Treppenhäuser in eine Kapelle. Dementsprechend sind kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ein schneller Aufbau für die Technik eines Hochzeitssängers ein Muss. Akkubetriebene Lautsprecher oder kompakte Säulensysteme reduzieren den Verkabelungsaufwand und sparen zusätzliche Geräte. Auch Zubehör wie Stative und Kabel sollte schnell griffbereit sein.

Einfache Bedienung

Im Mittelpunkt steht natürlich die Musik und nicht die Technik. Idealerweise lassen sich Mikrofon, Akustikgitarre oder E-Piano direkt an einen Lautsprecher anschließen. Schon kann es losgehen. Deshalb verfügen viele der hier vorgestellten Lautsprecher über mehrere Eingangskanäle und einfache Klangregelungen. Optional kann auch ein kleines Mischpult genutzt werden, um flexibler zu arbeiten. So lässt sich etwa problemlos ein zusätzliches Mikrofon für einen Redner einbinden.

Erweiterbarkeit

Entscheidend bei der Auswahl der Technik eines Hochzeitssängers ist auch, dass nicht jede Hochzeit nach der Trauung endet. Manchmal folgt ein Sektempfang im Freien oder eine kleine Abendveranstaltung. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, einen zweiten Lautsprecher einzubinden, um die gewünschte Lautstärke zu erreichen oder den Bereich klanglich abzudecken. Aus diesem Grund verfügen die hier vorgestellten Lautsprecher über einen Anschluss, über den das Audiosignal ausgegeben und an einen weiteren Lautsprecher weitergeleitet werden kann.

Lautsprecher für Hochzeitssänger

Der Lautsprecher eines Hochzeitssängers ist das Herzstück. Er muss Gesang verständlich übertragen, Instrumente natürlich wiedergeben und oft auch ein Playback abspielen können. Je nach Anspruch und Einsatzort kommen kompakte Akkuboxen oder Säulensysteme infrage.

Akkubetriebene Lautsprecher

Akkuboxen sind vor allem bei freien Trauungen im Freien sehr gefragt, denn sie funktionieren unabhängig von einer Steckdose und kombinieren Lautsprecher, Verstärker und oft auch ein kleines Mischpult in einem Gerät. Für eine bessere Schallverteilung empfiehlt sich bei den folgenden Lautsprechern ein Lautsprecherstativ.

the box MBA120W MKII

Die the box MBA120W MKII besitzt ein solches integriertes Mischpult. Sie bietet Anschlüsse für ein Mikrofon und ein Instrument per Line-Eingang. Außerdem ist sie mit Bluetooth für die drahtlose Musikwiedergabe sowie mit einem integrierten Funkmikrofon ausgestattet.

Bose S1 Pro

Auch die Bose S1 Pro kommt mit mehreren Eingängen für Mikrofone und Instrumente. Zusätzlich steht Bluetooth zur Verfügung. Laut Hersteller erkennt das System die Aufstellposition und passt den Klang entsprechend an. Feineinstellungen sind hier auch über eine Handy-App möglich.

LD Systems Anny 8 HHD B8

Wie das Modell von the box ist auch die LD Systems Anny 8 HHD B8 mit einem integrierten Funkmikrofon ausgestattet. Außerdem können Mikrofone und Instrumente direkt angeschlossen werden. Bluetooth und interne Effekte sind ebenfalls enthalten.

Säulen-Lautsprecher

Säulensysteme sind Lautsprecher in sehr schlanker Bauform. Ein Vorteil für Hochzeitssänger: Sie wirken optisch zurückhaltend und lassen sich oft schnell montieren. Gerade bei Hochzeiten, bei denen die Technik möglichst unauffällig bleiben soll, sind solche Systeme beliebt.

HK Audio Polar 8

Das interne Mischpult des HK Audio Polar 8 verfügt über zwei Eingangskanäle für Mikrofone und Instrumente. Das Einspielen von Musik ist außerdem per Cinch-Anschluss oder Bluetooth möglich.

Alto TS 108C

Ähnliche Anschlussmöglichkeiten bietet das Alto TS 108C. Es verfügt allerdings über mehr Einstellmöglichkeiten zur Klangformung sowie über eine Steuerung per herstellereigener App.

Optional: Erweiterung durch weitere Lautsprecher

Fun Generation PL 108 A

Bei größeren Hochzeiten oder weitläufigen Locations kann es sinnvoll sein, einen zusätzlichen Lautsprecher aufzustellen. Neben einer zweiten Ausführung des schon verwendeten Modells ist der aktive Lautsprecher Fun Generation PL 108 A kostengünstige Alternative.

Mischpulte für Hochzeitssänger

Viele der genannten Lautsprecher bringen bereits mehrere Eingänge und einfache Möglichkeiten zur Klangregelung mit. Für Solo-Auftritte mit Mikrofon und einem Instrument reicht das oft völlig aus. Ein kleines Mischpult kann sinnvoll sein, wenn weitere Mikrofone, etwa für einen Redner, benötigt werden, ein E-Piano in Stereo angeschlossen oder die Lautstärken bequem geregelt werden sollen, ohne auf die Regler auf der Rückseite eines Lautsprechers angewiesen zu sein.

Behringer Xenyx 802S

Eine sehr kompakte Lösung ist das Behringer Xenyx 802S. Es bietet zwei Mikrofoneingänge und drei Stereo-Eingänge für Instrumente. Musik kann außerdem von einem Laptop per USB-Anschluss eingespielt werden.

the t.mix Mix 802

Eine etwas größere Variante ist das the t.mix Mix 802, das über mehrere Eingänge für Mikrofon- und Line-Signale von Instrumenten wie etwa einem E-Piano oder einer Akustikgitarre eines Hochzeitssängers verfügt.

Mackie Mix12FX

Eine noch umfassendere Lösung bietet das Mackie Mix12FX. Neben einer größeren Auswahl an Eingangskanälen ist es zudem mit internen Effekten wie Hall, Delay und Chorus ausgestattet.

Gesangsmikrofone für Hochzeitssänger

Das Mikrofon ist bei einer Hochzeit das wichtigste Werkzeug eines Hochzeitssängers. Neben einer soliden Übertragung der Stimme sind auch Aspekte wie Verarbeitung und Bauweise wichtig. Aus diesem Grund haben sich dynamische Handmikrofone für mobile Hochzeitssänger besonders etabliert.

sE Electronics V2 Switch

Das sE Electronics V2 Switch ist ein dynamisches Gesangsmikrofon mit integriertem Ein/Aus-Schalter. Die Bauweise ist sehr robust und dank der Supernierencharakteristik ist es weniger anfällig für Rückkopplungen.

Shure SM58

Ein absoluter Klassiker unter den Gesangsmikrofonen im Live-Bereich ist das Shure SM58. Es ist vor allem für seine robuste Konstruktion und seine auf Gesang ausgelegte Abstimmung bekannt. Dieses Mikrofon ist auch mit Ein/Aus-Schalter erhältlich.

Sennheiser e845

Das Sennheiser e845 ist ebenfalls ein dynamisches Gesangsmikrofon und verfügt wie das sE Electronics V2 über eine Supernierencharakteristik. Die Bauweise ist auf den regelmäßigen mobilen Einsatz ausgelegt.

sE Electronics V7 White

Wenn es um Mikrofone für Hochzeitssänger geht, darf das sE Electronics V7 White nicht unerwähnt bleiben, da es aufgrund seiner Farbe bei Hochzeiten optisch besonders gut ins Gesamtbild passt.

Zubehör für die Technik eines Hochzeitssängers

Neben Lautsprecher, Mischpult und Mikrofon sind es oft die kleinen Dinge, die über einen reibungslosen Ablauf entscheiden. Zuverlässige Kabel und ein stabiler Mikrofonständer gehören deshalb zur Grundausstattung eines Hochzeitssängers.

the sssnake SM10 BK

Für den Anschluss eines Gesangsmikrofons, die Einbindung eines Mischpults und die Erweiterung um einen zweiten Lautsprecher ist in der Regel ein XLR-Kabel erforderlich. Die Länge von 10 m bietet ausreichend Spielraum für eine flexible Positionierung bei Hochzeiten oder Empfängen. XLR-Kabel sind jedoch in verschiedenen Längen erhältlich.

the sssnake SK361 6

Wenn Instrumente wie eine Akustikgitarre oder ein E-Piano angeschlossen werden sollen, wird ein Klinkenkabel erforderlich. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Kabel von the sssnake, die ebenfalls in mehreren Längen erhältlich sind.

Millenium MS2003

Der Millenium MS2003 ist ein Mikrofonständer, der eine flexible Ausrichtung des Gesangsmikrofons ermöglicht, sodass es beim gleichzeitigen Spielen eines Instruments in der richtigen Position bleibt. Durch die klappbare Konstruktion ist er außerdem leicht zu transportieren und schnell aufgebaut.