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Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick

Präzision auf dem nächsten Level

11. Mai 2026
Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick

Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick

Mit dem Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick bringt die deutsche Marke für Gitarren & Bass Hardware ein neues Pick auf den Markt, entwickelt in Zusammenarbeit mit Hans Platz von
Feuerschwanz.

Das Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick

Hans Platz ist ein deutscher Gitarrist und den meisten als Mitglied von Bands wie Feuerschwanz oder The Dark Side of the Moon bekannt. Er arbeitete aber auch schon mit J.B.O. und Fiddlers Green zusammen.

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Mit dem Hans Platz Signature Pick gibt es nun ein neues Plektrum in der Signature-Serie von Guitar Monkey, das auf kompromisslose Performance im modernen Metal-Bereich ausgelegt ist.

Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick einzeln

Es basiert auf der Form des beliebten Speedster Picks, geht aber bewusst einen Schritt weiter. Denn mit seinen 2.1 mm Stärke liefert es ein besonders direktes und hartes Spielgefühl, was für mehr Druck im Anschlag und eine klarere Ansprache sorgen soll.

Eine extrem pointierte Spitze und präzise ausgearbeitete Kanten sollen die Kontrolle liefern, die für moderne Rhythm- oder Lead-Parts gebraucht wird.

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Dank des ultraleichten Megalight Monkeygrip Materials liefert das Guitar Monkey Hans Platz Speedster Pick trotz seiner Stärke ein geringes Gewicht, was gerade bei längeren Spielzeiten von Vorteil sein soll. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass mich bei langen Gigs das Gewicht des Picks noch nie gestört hat – im Gegensatz zum Gewicht des Instruments.

Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick 3-er Pack

Zusätzlichen Halt gibt die leicht raue Monkeygrip Oberfläche mit ihrem starken Grip, der durch das durchbrochene Hans Platz Signature Logo sogar noch erhöht wird.

Wie bei allen Guitar Monkey Picks sind auch beim Hans Platz Signature Pick die Kanten bewusst unbehandelt. Durch eine kurze Einspielphase entwickelt jeder Spieler seine persönliche Spielfase selbst – individuell abgestimmt auf den eigenen Anschlag.

Preis und Verfügbarkeit

Das Guitar Monkey Hans Platz Speedster 2.1 mm Pick gibt es ab sofort bei Thomann im 3-er Set für 11,90 Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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