Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick, Signature Plektrum

Picken wie Majestica Gitarrist Tommy Johansson

4. Februar 2026
Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick

Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick

Mit dem Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 erscheint ein neues Signature-Pick, das speziell für extrem schnelles und präzises Spiel konzipiert wurde und die Vorlieben eines der versiertesten Metal-Gitarristen unserer Zeit vereint.

Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Sign.Pick
Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Sign.Pick
Das Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick

Tommy Johansson zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gitarristen der modernen Metal-Szene. Einst Gitarrist bei Sabaton, arbeitet er heute mit vollem Fokus auf seine eigene Band Majestica. Zusätzlich erreicht er als einer der größten Metal-YouTuber weltweit täglich ein riesiges Publikum.

Mit Triangle Logo

Mit Triangle Logo

Das Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick basiert technisch auf dem beliebten Speedster-Modell und ist auf maximale Präzision bei hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Gefertigt aus Hochleistungspolyamid, bietet das Plektrum eine raue Oberfläche, die eine kontrollierte Saitenansprache garantiert.

Die Kanten und die Spitze sind bewusst unbehandelt und angeraut gelassen, damit sie sich nach einer kurzen Einspielzeit perfekt an den individuellen Anschlagswinkel des Gitarristen anpassen. Trotz einer soliden Stärke von 1,6 mm sorgt das geringe Gewicht des Materials dafür, dass Handermüdungen und Verspannungen bei langen Shredding-Passagen minimiert werden.

Das Signature Pick fällt besonders wegen Tommys tief eingeprägten Triangle Logo auf. Während herkömmliche Signature-Picks oft nur bedruckt sind, verändert die großflächige Einprägung beim TJ-1 aktiv das Spielgefühl. Sie sorgt für einen extrem sicheren Halt und obwohl das Pick weiterhin 1,6 mm stark ist, macht die große Logo-Prägung es minimal flexibler, für dynamischeren Attack ohne den Verlust von Präzision.

Die violette Farbgebung macht das in Deutschland hergestellte Plektrum zudem leicht auffindbar. Geliefert wird das Produkt als praktisches Plektren-Set mit drei Einheiten, passend für den harten Tour-Alltag oder intensive Studio-Sessions.

Preis und Verfügbarkeit

Guitar Monkey Tommy Johansson TJ-1 Pick kostet im 3-er Set bei Thomann 11,99 und ist sofort lieferbar.

Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Guitar Monkey Picks Plektren

Test: Guitar Monkey Picks Plektren

26.08.2025 |10
Plektrum Guide: Von der Geschichte bis zur perfekten Spieltechnik

Plektrum Guide: Von der Geschichte bis zur perfekten Spieltechnik

02.02.2025 |5
Workshop: Welches Plektrum für welchen Stil?

Workshop: Welches Plektrum für welchen Stil?

22.07.2018 |7
Test: Guitar Monkey CryoVibe Parts, Hardware für Gitarre

Test: Guitar Monkey CryoVibe Parts, Hardware für Gitarre

09.12.2025 |4
