Guitar Summit 2018: Die Effekt-Boutique, Royal Jelly

Klar, der Thomann-Stern steht zum Großteil über den Dingen, wenn es um Verfügbarkeit und Auswahl an Equipment, Instrumenten und Gear geht. Immerhin haben wir es mit einem der weltweit größten Vertriebe zu tun, der sich über die Jahrzehnte hinweg standhaft gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat.

Doch speziell die Welt der Pedalbauer fällt inzwischen so differenziert und umfangreich aus, dass ein allumfassender Vertrieb wie der von Thomann eben nicht alles haben kann. Wenn es also um Nischen geht, obskure Schaltkreise, abgedrehte Geräte jenseits des Mainstreams und eigenwillige Kreationen, gibt es in Deutschland vor allem einen Namen: Die Effekt-Boutique von Andy Ebsen.

Das Team der Effekt-Boutique beherrscht die Marktübersicht mit links und ist ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Flut an Veröffentlichungen, die in der Pedalwelt teilweise zutage kommt, aufs Wesentliche herunter zu brechen und die definitiven Must-Haves herauszufiltern und in sein Sortiment zu holen. Dabei beweist er das richtige Händchen – alle relevanten Neuerscheinungen sind Jahr ein, Jahr aus bei Andy vertreten.

Spürbar ist die Leidenschaft, mit der Andy selbst dabei ist. 2011 wurde die Effekt-Boutique von Andy ins Leben gerufen, zunächst aus pragmatischen Gründen – Pedale, die das Interesse des Herrn Ebsen weckten, waren schwer zu kriegen und so beschloss er irgendwann, seine Bestellungen ein bisschen auszuweiten. Langsam aber sicher kam der Stein ins Rollen, und allmählich finden sich ein paar „Nachahmer“ im deutschsprachigen Raum, von Leuten, die es wie er der deutschen Pedal-Gemeinde leicht machen, an die obskureren Kreationen aus aller Welt heranzukommen.

Dabei hat der gute Andy ein paar Highlights von Pedalbauern, die in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben: die Empress-Workstations wie den Reverb und das Echosystem, Angry Robots-Treter oder die Flaggschiffe von Hologram Electronics, der Dream Sequence und der Infinite Jets. Auch toll: Ein fast vollständiges Pedalboard bestehend aus Chase Bliss Audio-Pedalen, die zweifelsohne zu den spannendsten und hochwertigsten Kreationen der letzten Jahre gehören. Vorbeischauen lohnt sich, und Andy selbst beherrscht die Nomenklatur der Pedalwelt aus dem Stehgreif und steht euch bei allen denkbaren Fragen gerne zur Verfügung.

