ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

26. September 2025

Belaguer Guitars Aufmacher

Der Guitar Summit ist natürlich auch der perfekte Ort, um gänzlich neue Marken und Hersteller kennenzulernen. Unsere beliebteste Entdeckung an Tag 1 des Summits sind die Instrumente von balaguerguitars.com aus Pennsylvania, USA.

ANZEIGE

Balaguer Guitars – die Story

Für alle, denen die Marke nichts sagt, hier ein kleiner Überblick: Balaguer Guitars kommten aus den USA und hat sich zum Ziel gesetzt, Instrumente zu bauen, die die Kreativität von Musiker:innen bestmöglich übersetzen – individuell, hochwertig aber auch bezahlbar. Dafür arbeitet die Marke mit ausgewählten Produktionsstätten weltweit zusammen, die laut Hersteller faire Arbeitsbedingungen und höchste Qualitätsstandards gewährleisten.

Je nach Serie entstehen die Gitarren in Indonesien, Südkorea oder in den USA, wobei die Heritage-Serie als handgefertigte Unikate von Firmengründer Joe Balaguer selbst gebaut wird. Das Design vereint klassische Inspiration mit modernen Ideen und verbindet Vielseitigkeit, Komfort und exzellente Bespielbarkeit. So versteht sich Balaguer als Brücke zwischen Tradition und Innovation im Gitarrenbau.

Von Vintage orientierten Gitarren bis zu modernen 7-Saitern findet man hier alles.

ANZEIGE

Standard Serie & Select Serie

Die Gitarren der Standard Serie als auch der Select Serie bewegen sich im mittleren Preissegment (unterer vierstelliger Bereich) und werden in Indonesien (Standard-Serie) und Südkorea (Select Serie) gefertigt.

Select Custom Serie

Die Select Custom Serie trägt den Namen Custom nicht umsonst. Hier ist nämlich nur das Basis Modell von Balaguer vorgegeben, die restlichen Specs sind frei konfigurierbar und werden in Südkorea von Hand gefertigt.

Balaguer Guitars Heritage

wunderschönes Exemplar aus der Heritage Serie – vom Gründer Joe Balaguer höchstpersönlich gebaut

USA Serie & Heritage Serie

Die USA Serie richtet sich dann schon an Profis und Fans von Premium Instrumenten. Diese werden in den USA in kleiner Auflage von einem Team aus eigenen Gitarrenbauern hergestellt. Die Heritage Serie ist dagegen die Flaggschiffserie von Balaguer Guitars. Hier werden Einzelstücke von Joe Balaguer selbst gebaut. Wie das aussieht, könnt ihr den Bildern entnehmen. Absolute Suchtgefahr! Der Preis dieser Instrumente ist dann aber auch Premium.

Balaguer Guitars Heritage Neck

Eine Gitarre aus der Heritage Serie mit Roasted Flamed Maple Neck

Aktuell sind die Gitarren leider noch nicht in Deutschland verfügbar und können daher nur über den Hersteller direkt geordert werden, das könnte sich aber schnell ändern. Balaguer Guitars hat jetzt schon das zweite Jahr zum Guitar Summit nach Mannheim gefunden und man darf gespannt bleiben (oder die Zollgebühren auf sich nehmen). Ein europäischer Vertrieb wird dringend gesucht ;)

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2

Guitar Summit 2023 - Effektpedale & Amps!

Report: Guitar Summit 2023 – Effektpedale & Amps

Guitar & Bass
01.10.2023 |0

Deutschlands größte Gitarrenmesse ist in den Startlöchern!

Guitar Summit 2023 Bericht

Guitar & Bass
10.08.2023 |4

Bass & E-Bass Trends 2022!

Feature: Guitar Summit für E-Bass & Bassisten

Guitar & Bass
02.10.2022 |2

Guitar Summit Report - die Gitarrenverstärker & Amps!

Guitar Summit 2022: Report Gitarrenverstärker – Hughes&Kettner, VOX, Marshall, ENGL…

Workshops
14.09.2022 |0
Guitar Summit 2022: Report Effektpedale - JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux...

Report: Guitar Summit - die Effektpedale!

Guitar Summit 2022: Report Effektpedale – JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux…

Guitar & Bass
14.09.2022 |0

Guitar Summit 2022 - Gitarren Report Part 2!

Report Guitar Summit 2022: Jens Ritter, DeLago, Meta, EBG…

Guitar & Bass
14.09.2022 |2

Guitar Summit - der Gitarren-Report Part 1!

Report Guitar Summit 2022: Yamaha, Schecter, Ibanez …

Workshops
14.09.2022 |0

Guitar Summit 2022: Masterclasses & Aussteller

Feature: Guitar Summit 2022 Mannheim 9.9.22-11.09.22

Guitar & Bass
26.07.2022 |2

Guitar Summit 2020 - interaktives Webcamp!

Guitar Summit 2020 – Online Event

News
06.11.2020 |0

Guitar Summit Reportage zu E-Gitarren

Guitar Summit 2019 Report: E-Gitarren

Guitar & Bass
30.09.2019 |0

Guitar Summit Reportage zu Amps

Guitar Summit 2019 Report: Amps / Verstärker

Guitar & Bass
30.09.2019 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X