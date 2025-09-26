Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Der Guitar Summit ist natürlich auch der perfekte Ort, um gänzlich neue Marken und Hersteller kennenzulernen. Unsere beliebteste Entdeckung an Tag 1 des Summits sind die Instrumente von balaguerguitars.com aus Pennsylvania, USA.

Balaguer Guitars – die Story

Für alle, denen die Marke nichts sagt, hier ein kleiner Überblick: Balaguer Guitars kommten aus den USA und hat sich zum Ziel gesetzt, Instrumente zu bauen, die die Kreativität von Musiker:innen bestmöglich übersetzen – individuell, hochwertig aber auch bezahlbar. Dafür arbeitet die Marke mit ausgewählten Produktionsstätten weltweit zusammen, die laut Hersteller faire Arbeitsbedingungen und höchste Qualitätsstandards gewährleisten.

Je nach Serie entstehen die Gitarren in Indonesien, Südkorea oder in den USA, wobei die Heritage-Serie als handgefertigte Unikate von Firmengründer Joe Balaguer selbst gebaut wird. Das Design vereint klassische Inspiration mit modernen Ideen und verbindet Vielseitigkeit, Komfort und exzellente Bespielbarkeit. So versteht sich Balaguer als Brücke zwischen Tradition und Innovation im Gitarrenbau.

Von Vintage orientierten Gitarren bis zu modernen 7-Saitern findet man hier alles.

Standard Serie & Select Serie

Die Gitarren der Standard Serie als auch der Select Serie bewegen sich im mittleren Preissegment (unterer vierstelliger Bereich) und werden in Indonesien (Standard-Serie) und Südkorea (Select Serie) gefertigt.

Select Custom Serie

Die Select Custom Serie trägt den Namen Custom nicht umsonst. Hier ist nämlich nur das Basis Modell von Balaguer vorgegeben, die restlichen Specs sind frei konfigurierbar und werden in Südkorea von Hand gefertigt.

USA Serie & Heritage Serie

Die USA Serie richtet sich dann schon an Profis und Fans von Premium Instrumenten. Diese werden in den USA in kleiner Auflage von einem Team aus eigenen Gitarrenbauern hergestellt. Die Heritage Serie ist dagegen die Flaggschiffserie von Balaguer Guitars. Hier werden Einzelstücke von Joe Balaguer selbst gebaut. Wie das aussieht, könnt ihr den Bildern entnehmen. Absolute Suchtgefahr! Der Preis dieser Instrumente ist dann aber auch Premium.

Aktuell sind die Gitarren leider noch nicht in Deutschland verfügbar und können daher nur über den Hersteller direkt geordert werden, das könnte sich aber schnell ändern. Balaguer Guitars hat jetzt schon das zweite Jahr zum Guitar Summit nach Mannheim gefunden und man darf gespannt bleiben (oder die Zollgebühren auf sich nehmen). Ein europäischer Vertrieb wird dringend gesucht ;)