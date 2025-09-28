ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Bond Guitars fertigen Gitarren, Bässe und Pedals

Custom Shop Instrumente mit extravagantem Design

28. September 2025

Bond Guitars Aufmacher

Der Guitar Summit ist prädestiniert dafür, herumzuschlendern und stehenzubleiben, falls einem etwas Interessantes ins Blickfeld gerät. So ging es uns mit Bond Guitars. Wir hatten noch nie davon gehört, aber die Ausstellungsstücke waren ein echter Hingucker – das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten!

Bond Guitars

Gitarren und Bässe von Bond

Wer ist Bond Guitars?

Bond Guitars ist ein ursprünglich ukrainischer Hersteller von Custom Shop E-Gitarren und E-Bässen mit eigenen Designs, aber auch Pedals oder Pickups. Gründer von Bond ist der Gitarrenbauer Bohdan Bondarenko. Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahr 2009 mit der Herstellung der ersten Custom-Gitarre. 2019 öffnete die Marke dann offiziell ihre Türen für die Öffentlichkeit. Heute verfügt Bond über eine Werkstatt in Kyiv, Ukraine, sowie über einen Gitarren-Hub in Wien, von wo aus alle Produkte weltweit versendet werden.

die Designs sind ein absoluter Blickfang

Da Bond Custom Shop Instrumente baut, können die Specs der Gitarren oder Bässe sehr individuell gewählt werden. Als Tonhölzer kommen z.B. europäischer Ahorn oder Esche für Bodys zum Einsatz, Hälse sind aus amerikanischem geröstetem Ahorn. Als Hardware verbaut Bond Guitars gerne Hipshot USA. Die Preise für ein Custom Shop Instrument starten bei 2700,- Euro in der Basic Konfiguration. Angebote für bereits fertiggestellte Instrumente gibt es aber schon ab ca. 2200,- Euro.

Bond Custom Guitars headstock Bond sparkle

Bond Guitars – machen auch Pedals

Auf dem Summit haben wir aber auch Pedals der Marke entdeckt. Hierüber gibt es leider noch nicht viele Infos, auch auf der Homepage sind sie noch nicht zu finde. Sie sehen aber schon mal sehr lecker aus, und man darf auf jeden gespannt sein, was von dieser noch jungen Firma alles kommen wird.

Bond Guitars Effektpedale

Links

