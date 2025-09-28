IR Loader und Power Soak zum unschlagbaren Preis
Engl wartet dieses Jahr mit einer höchst interessanten Neuerung auf dem Guitar Summit auf: Ein weiteres Vollröhren-Topteil im handlichen Format mit klasse Features und niedrigem Preis.
Der neue Engl Ravager IR
Der Engl Ravager IR ist ein richtiges Powerhouse für moderne Gitarrist:innen, die eine Kombination aus Flexibilität und Kompaktheit brauchen, ohne dabei qualitative Abstriche in Sachen Sound zu machen. Egal ob für Live, Recording Sessions im Studio, oder zum Üben für zu Hause, dieser Amp liefert professionelle Sounds und Features.
Die Features im Überblick
Beim Engl Ravager IR haben wir es mit einem 20-Watt, 2-Channel Vollröhren-Amp zu tun, der Vintage Tone mit moderner Technologie verbindet, und das im Lunchbox-Chassis. Mit 2 x 12AX7/ECC83 in der Vorstufe und 2 x EL84 in der Endstufe produziert er dynamische, obertonreiche Töne, egal ob bei glasklaren Cleans oder aggressiven Overdrive Sounds.
Key Features – IR Loader und Power Soak
Besonders erwähnenswert beim Engl Ravager IR ist der eingebaute IR Loader sowie der verfügbare Power Soak. Der IR Loader verfügt über 4 IRs, wovon drei anpassbar sind. Ein USB Slot hilft bei der Verwaltung der IRs. Der integrierte Power Soak regelt die Leistung in vier Stufen: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus. Ein XLR Output, sowie ein Kopfhörerausgang fürs geräuschlose Üben sind auch mit an Bord.
Der Engl Ravager im Überblick:
- Leistung: 20 W
- 2-Kanal-Röhrenverstärker
- ECC83-Vorverstärker und EL84-Endstufe für authentischen Klang
- integrierter IR-Loader mit vier IRs (drei anpassbare Slots)
- USB-Anschluss für einfache IR-Verwaltung
- Kopfhörerausgang für lautloses Üben
- XLR-Direktausgang für Live- und Aufnahme-Setups
- FX Loop
- Footswitch
- Line Output und Poweramp Output: je 6,3 mm Klinkenanschluss
- integrierter Power Soak für einstellbare Leistung: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus
- kompaktes, tragbares Lunchbox-Design
- Abmessungen (H x B x T): 16 x 34,5 x 19,5 cm
- Gewicht: 6,05 kg
Die Menge an Features steht einem wirklich geringen Preis gegenüber. Denn das alles bekommt man zu einem nahezu unschlagbaren Preis für 749,- Euro.
