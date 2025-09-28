ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Der neue Engl Ravager IR

IR Loader und Power Soak zum unschlagbaren Preis

28. September 2025

Engl Ravager Aufmacher

Engl wartet dieses Jahr mit einer höchst interessanten Neuerung auf dem Guitar Summit auf: Ein weiteres Vollröhren-Topteil im handlichen Format mit klasse Features und niedrigem Preis.

ANZEIGE

Der neue Engl Ravager IR

Der Engl Ravager IR ist ein richtiges Powerhouse für moderne Gitarrist:innen, die eine Kombination aus Flexibilität und Kompaktheit brauchen, ohne dabei qualitative Abstriche in Sachen Sound zu machen. Egal ob für Live, Recording Sessions im Studio, oder zum Üben für zu Hause, dieser Amp liefert professionelle Sounds und Features.

Die Features im Überblick

Beim Engl Ravager IR haben wir es mit einem 20-Watt, 2-Channel Vollröhren-Amp zu tun, der Vintage Tone mit moderner Technologie verbindet, und das im Lunchbox-Chassis. Mit 2 x 12AX7/ECC83 in der Vorstufe und 2 x EL84 in der Endstufe produziert er dynamische, obertonreiche Töne, egal ob bei glasklaren Cleans oder aggressiven Overdrive Sounds.

Engl Ravager

schönes Gimmick – der Clean Kanal leuchtet blau, der Lead Kanal rot

Key Features – IR Loader und Power Soak

Besonders erwähnenswert beim Engl Ravager IR ist der eingebaute IR Loader sowie der verfügbare Power Soak. Der IR Loader verfügt über 4 IRs, wovon drei anpassbar sind. Ein USB Slot hilft bei der Verwaltung der IRs. Der integrierte Power Soak regelt die Leistung in vier Stufen: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus. Ein XLR Output, sowie ein Kopfhörerausgang fürs geräuschlose Üben sind auch mit an Bord.

ANZEIGE
Engl Ravager rückseite

die Rückseite mit IR Loader und Power Soak

Der Engl Ravager im Überblick:

  • Leistung: 20 W
  • 2-Kanal-Röhrenverstärker
  • ECC83-Vorverstärker und EL84-Endstufe für authentischen Klang
  • integrierter IR-Loader mit vier IRs (drei anpassbare Slots)
  • USB-Anschluss für einfache IR-Verwaltung
  • Kopfhörerausgang für lautloses Üben
  • XLR-Direktausgang für Live- und Aufnahme-Setups
  • FX Loop
  • Footswitch
  • Line Output und Poweramp Output: je 6,3 mm Klinkenanschluss
  • integrierter Power Soak für einstellbare Leistung: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus
  • kompaktes, tragbares Lunchbox-Design
  • Abmessungen (H x B x T): 16 x 34,5 x 19,5 cm
  • Gewicht: 6,05 kg

Die Menge an Features steht einem wirklich geringen Preis gegenüber. Denn das alles bekommt man zu einem nahezu unschlagbaren Preis für 749,- Euro.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Preis

  • 749,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Engl E725 Ravager IR
Engl E725 Ravager IR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
749,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Das Bernth Signature Modell

Guitar Summit 2025 – Die neue Ibanez Bernth BER10

News
28.09.2025 |0

Schneller und besser: Das neue Kemper Profiling 2.0

Guitar Summit 2025 – Kemper Profiling 2.0

News
28.09.2025 |0

Ein neues Kapitel für die härtere Gangart

Guitar Summit 2025 – Maybach Airbourne

News
28.09.2025 |0

Ganze acht Modelle zu unschlagbaren Preisen

Guitar Summit 2025 – Harley Benton Akustikgitarren

News
28.09.2025 |0

Der Marshall Sound im zeitgenössischen Gewand

Guitar Summit 2025 – Marshall JMP Synergy Preamp Modul

News
28.09.2025 |0

Lakewood goes Electric

Guitar Summit 2025 – Lakewood Tschabo, E-Gitarre

News
28.09.2025 |1

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

News
28.09.2025 |0

schrille Optik, edler Sound!

Guitar Summit 2025 – GuitArT Axes, Custom Gitarren aus Heilbronn

News
27.09.2025 |0

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

News
27.09.2025 |0

Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Guitar Summit 2025 – Launch von Citadel Electronics, Effektpedale

News
27.09.2025 |0

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X