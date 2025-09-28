IR Loader und Power Soak zum unschlagbaren Preis

Engl wartet dieses Jahr mit einer höchst interessanten Neuerung auf dem Guitar Summit auf: Ein weiteres Vollröhren-Topteil im handlichen Format mit klasse Features und niedrigem Preis.

ANZEIGE

Der neue Engl Ravager IR

Der Engl Ravager IR ist ein richtiges Powerhouse für moderne Gitarrist:innen, die eine Kombination aus Flexibilität und Kompaktheit brauchen, ohne dabei qualitative Abstriche in Sachen Sound zu machen. Egal ob für Live, Recording Sessions im Studio, oder zum Üben für zu Hause, dieser Amp liefert professionelle Sounds und Features.

Die Features im Überblick

Beim Engl Ravager IR haben wir es mit einem 20-Watt, 2-Channel Vollröhren-Amp zu tun, der Vintage Tone mit moderner Technologie verbindet, und das im Lunchbox-Chassis. Mit 2 x 12AX7/ECC83 in der Vorstufe und 2 x EL84 in der Endstufe produziert er dynamische, obertonreiche Töne, egal ob bei glasklaren Cleans oder aggressiven Overdrive Sounds.

Key Features – IR Loader und Power Soak

Besonders erwähnenswert beim Engl Ravager IR ist der eingebaute IR Loader sowie der verfügbare Power Soak. Der IR Loader verfügt über 4 IRs, wovon drei anpassbar sind. Ein USB Slot hilft bei der Verwaltung der IRs. Der integrierte Power Soak regelt die Leistung in vier Stufen: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus. Ein XLR Output, sowie ein Kopfhörerausgang fürs geräuschlose Üben sind auch mit an Bord.

ANZEIGE

Der Engl Ravager im Überblick:

Leistung: 20 W

2-Kanal-Röhrenverstärker

ECC83-Vorverstärker und EL84-Endstufe für authentischen Klang

integrierter IR-Loader mit vier IRs (drei anpassbare Slots)

USB-Anschluss für einfache IR-Verwaltung

Kopfhörerausgang für lautloses Üben

XLR-Direktausgang für Live- und Aufnahme-Setups

FX Loop

Footswitch

Line Output und Poweramp Output: je 6,3 mm Klinkenanschluss

integrierter Power Soak für einstellbare Leistung: 20 Watt, 5 Watt, 1 Watt, Lautsprecher aus

kompaktes, tragbares Lunchbox-Design

Abmessungen (H x B x T): 16 x 34,5 x 19,5 cm

Gewicht: 6,05 kg

Die Menge an Features steht einem wirklich geringen Preis gegenüber. Denn das alles bekommt man zu einem nahezu unschlagbaren Preis für 749,- Euro.