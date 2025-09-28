ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Die neue Ibanez Bernth BER10

Das Bernth Signature Modell

28. September 2025

Ibanez Bernth Aufmacher

Eines der Highlights am Stand von Ibanez auf dem diesjährigen Guitar Summit ist das neue Signature Modell für Bernth.

ANZEIGE

Für alle, denen dieser Name noch nichts sagt: Bernth ist ein österreichischer Gitarrist, Komponist und Session-Musiker, dessen Spiel von Metal bis hin zu cineastischen Soundtrack-Arbeiten reicht. Er hat Gitarrensoli zu vier mit Platin ausgezeichneten Alben beigesteuert und zwei Gold-Auszeichnungen für seine Soundtrack-Kompositionen erhalten. Sein YouTube-Kanal ist mit rund 1,5 Millionen Followern extrem erfolgreich, und 2021 war er der weltweit erfolgreichste Musik-Creator auf Patreon.

Das neue Signature Modell – Die Ibanez Bernth BER10

Zusammen mit Ibanez hat Bernth nun sein eigenes Signature Modell entwickelt. Auf der Basis der Ibanez AZ Serie ist ein modernes E-Gitarrendesign entstanden, welches perfekt auf die Anforderungen des österreichischen Gitarrenvirtuosen abgestimmt ist. Die Gitarre besticht durch hohen Spielkomfort und vielseitige Klangoptionen, und ist an Gitarrist:innen gerichtet, die Präzision und Flexibilität benötigen.

Ibanez Bernth

Mattes Schwarz mit weißen Tonabnehmern – die Ibanez Bernth Signature

Die Features

Die Ibanez Bernth vereint einen Erlekorpus mit geröstetem Ahornhals mit Oval C Shape und Ebenholzgriffbrett. 24 Stainless Steel Bünde stehen zur Verfügung, Hardware-seitig ist sie mit Gotoh MG-T Locking Tunern und Gotoh T1502 Tremolo ausgestattet. Die schicken weißen Pickups sind Fishman Fluence Bernth Custom Humbucker, die speziell für die größtmögliche tonale Range entwickelt wurden, um das Wechseln Gitarren vermeiden zu können. Außerdem birgt sie noch ein cooles Feature: Luminiszierende Side Dots – perfekt für dunkle Bühnen.

ANZEIGE

Ibanez Bernth

Durch den Fishman Fluence Voicing Swich am Tone Poti (Push/Pull) sind etliche Pickup Schaltungen möglich, die diese Gitarre zum ultra-flexiblen Begleiter machen.

 

Ibanez Bernth Switching OPtions

Switching Optionen der Ibanez Bernth

Bestellbar ist die Ibanez Bernth ab sofort zum Preis von 1.599,- Euro, allerdings müsst ihr noch mit Lieferzeiten von rund vier Wochen rechnen.

ANZEIGE

Preis

  • 1599,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Ibanez BER10 Bernth Signature BK
Ibanez BER10 Bernth Signature BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.599,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Schneller und besser: Das neue Kemper Profiling 2.0

Guitar Summit 2025 – Kemper Profiling 2.0

News
28.09.2025 |0

Ein neues Kapitel für die härtere Gangart

Guitar Summit 2025 – Maybach Airbourne

News
28.09.2025 |0

Ganze acht Modelle zu unschlagbaren Preisen

Guitar Summit 2025 – Harley Benton Akustikgitarren

News
28.09.2025 |0

Der Marshall Sound im zeitgenössischen Gewand

Guitar Summit 2025 – Marshall JMP Synergy Preamp Modul

News
28.09.2025 |0

Lakewood goes Electric

Guitar Summit 2025 – Lakewood Tschabo, E-Gitarre

News
28.09.2025 |1

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

News
28.09.2025 |0

schrille Optik, edler Sound!

Guitar Summit 2025 – GuitArT Axes, Custom Gitarren aus Heilbronn

News
27.09.2025 |0

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

News
27.09.2025 |0

Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Guitar Summit 2025 – Launch von Citadel Electronics, Effektpedale

News
27.09.2025 |0

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2

Guitar Summit 2023 - Effektpedale & Amps!

Report: Guitar Summit 2023 – Effektpedale & Amps

Guitar & Bass
01.10.2023 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X