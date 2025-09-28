Das Bernth Signature Modell

Eines der Highlights am Stand von Ibanez auf dem diesjährigen Guitar Summit ist das neue Signature Modell für Bernth.

Für alle, denen dieser Name noch nichts sagt: Bernth ist ein österreichischer Gitarrist, Komponist und Session-Musiker, dessen Spiel von Metal bis hin zu cineastischen Soundtrack-Arbeiten reicht. Er hat Gitarrensoli zu vier mit Platin ausgezeichneten Alben beigesteuert und zwei Gold-Auszeichnungen für seine Soundtrack-Kompositionen erhalten. Sein YouTube-Kanal ist mit rund 1,5 Millionen Followern extrem erfolgreich, und 2021 war er der weltweit erfolgreichste Musik-Creator auf Patreon.

Das neue Signature Modell – Die Ibanez Bernth BER10

Zusammen mit Ibanez hat Bernth nun sein eigenes Signature Modell entwickelt. Auf der Basis der Ibanez AZ Serie ist ein modernes E-Gitarrendesign entstanden, welches perfekt auf die Anforderungen des österreichischen Gitarrenvirtuosen abgestimmt ist. Die Gitarre besticht durch hohen Spielkomfort und vielseitige Klangoptionen, und ist an Gitarrist:innen gerichtet, die Präzision und Flexibilität benötigen.

Die Features

Die Ibanez Bernth vereint einen Erlekorpus mit geröstetem Ahornhals mit Oval C Shape und Ebenholzgriffbrett. 24 Stainless Steel Bünde stehen zur Verfügung, Hardware-seitig ist sie mit Gotoh MG-T Locking Tunern und Gotoh T1502 Tremolo ausgestattet. Die schicken weißen Pickups sind Fishman Fluence Bernth Custom Humbucker, die speziell für die größtmögliche tonale Range entwickelt wurden, um das Wechseln Gitarren vermeiden zu können. Außerdem birgt sie noch ein cooles Feature: Luminiszierende Side Dots – perfekt für dunkle Bühnen.

Durch den Fishman Fluence Voicing Swich am Tone Poti (Push/Pull) sind etliche Pickup Schaltungen möglich, die diese Gitarre zum ultra-flexiblen Begleiter machen.

Bestellbar ist die Ibanez Bernth ab sofort zum Preis von 1.599,- Euro, allerdings müsst ihr noch mit Lieferzeiten von rund vier Wochen rechnen.