Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Nur noch gut vier Wochen, dann ist es wieder soweit: Der Guitar Summit 2025 ruft. Vom 26. bis 28. September 2025 verwandelt sich der Rosengarten Mannheim in den Nabel der Gitarrenwelt.

Kurz & knapp Worum geht es? Der Guitar Summit 2025 – Europas größte Gitarrenmesse: Drei Tage voller Gear, Workshops und Konzerte im Mannheimer Rosengarten. Wann? 26.–28. September 2025

26.–28. September 2025 Wo? m:con Congress Center Rosengarten, Mannheim

m:con Congress Center Rosengarten, Mannheim Aussteller: Über 550 Marken, darunter Fender, Gibson, Ibanez, PRS, Marshall, Kemper u.v.m.

Über 550 Marken, darunter Fender, Gibson, Ibanez, PRS, Marshall, Kemper u.v.m. Boutique Area: Handgefertigte Instrumente von internationalen Gitarren- und Bassbauern

Handgefertigte Instrumente von internationalen Gitarren- und Bassbauern Workshops & Masterclasses: Mehr als 100 Sessions, von Technik über Recording bis Business

Mehr als 100 Sessions, von Technik über Recording bis Business Künstler 2025: u.a. Plini, Misha Mansoor, Andy Timmons, The Bros. Landreth, Sarah Longfield, Bernth, Andy Wood, Petteri Sariola, Yolanda Charles

Guitar Summit 2025: Das Saiten-Mekka ruft!

Vom 26. bis 28. September 2025 ist es wieder soweit: Der Guitar Summit 2025 ruft nach Mannheim – und wie immer wird der Rosengarten für drei Tage zum Treffpunkt der Gitarren- und Bass-Community. Wer schon einmal dort war, weiß: Das Ganze ist nicht einfach nur eine Messe, sondern vielmehr Festival, Klassentreffen und Workshop-Camp in einem.

Über 550 Marken und Aussteller – die große Gear-Parade

Schon beim ersten Schritt durch die Tür des Rosengartens schlägt einem der typische Guitar Summit-Mix entgegen: Gitarrenduft (ja, das gibt’s), aufgeregte(s) Stimmen, das diskrete Surren der Silent Booths und eine Armada von Cases, Pedalboards und Flightcases. Über 550 Marken haben sich bislang angekündigt – von großen Playern wie Fender, Gibson, Ibanez, Marshall und Kemper hin zu kleinen Boutique-Schmieden, die mit handgebauten Edelgitarren, abgefahrenen Overdrive-Schaltungen oder röhrenden Mini-Amps anreisen.

Doch das eigentlich Spannende passiert in den ruhigeren Bereichen zwischen den großen Ständen. In der Boutique Area präsentieren Gitarren- und Bassbauer sowie kleine Schmieden ihre handgefertigten Instrumente – vom klassischen Archtop bis hin zur modernen Multi-Scale.

Hier trifft man auf Unikate, die nicht vom Fließband kommen, sondern das Ergebnis von Leidenschaft, Handwerk und jahrelanger Erfahrung sind. Die Besucher dürfen nicht nur schauen, sondern meist auch anspielen – was den besonderen Reiz dieser Zone ausmacht.

Insider-Tipp: Wer auf echte Unikate steht, sollte hier viel Zeit einplanen. Es ist die Zone für Entdecker – fernab von Massenware und mit reichlich Gelegenheit, direkt mit den Machern ins Gespräch zu kommen

Nehmt euch genug Zeit. Überall findet man Gitarrenbauer aus aller Welt, die Instrumente präsentieren, die man sonst nur aus Magazinen oder hochpreisigen Sammlerforen kennt. Wer das Budget gleich mitbringt, könnte dort seine „Once in a Lifetime“-Gitarre finden. Aber nur gucken ist auch okay.

Workshops & Masterclasses – Wissen zum Anfassen

Mindestens so wichtig wie die Ausstellung ist das Workshop-Programm des Guitar Summit 2025. Mehr als 100 Workshops und Masterclasses stehen dieses Jahr auf dem Plan. Darunter Technik-Workshops zu Fingerstyle, Metal-Riffing oder Jazz-Improvisation, aber auch Business-Themen wie Social-Media-Strategien oder Home-Recording für Gitarristen.

Die Masterclasses sind erfahrungsgemäß die Geheimtipps des Summits: kleine Gruppen, direkte Interaktion und die Chance, internationalen Top-Artists ganz nah zu kommen. In den vergangenen Jahren standen dort Namen wie Tommy Emmanuel, Jeff Loomis, Guthrie Govan oder Mary Spender auf dem Plan – und 2025 wird es nicht weniger prominent.

Bestätigtes Line-up – von Prog bis Blues

Während tagsüber die Messehallen brodeln, übernimmt abends die Musik. Das offizielle Line-up 2025 hat es schon jetzt in sich:

The Bros. Landreth – Americana-Blues in Weltklassequalität.

Misha Mansoor – Gitarrenvisionär und Gründer von Periphery, Ikone des Djent-Genres.

Plini – der australische Ausnahmegitarrist bringt wieder sphärische Fusion-Sounds auf die Bühne.

Andy Timmons – melodisch, technisch und immer geschmackvoll.

Ken Taylor – einer der gefragtesten Studio- und Live-Bassisten Europas.

Sarah Longfield – moderne Multi-Scale-Gitarristin, bekannt für ihre innovativen Spielkonzepte.

Bernth – YouTube-Star und Metal-Virtuose.

Andy Wood – Grenzgänger zwischen Country, Rock und Fusion.

Niclas Engelin & Per Nilsson – schwedische Metal-Exportware auf höchstem Niveau.

Petteri Sariola – Fingerstyle-Akrobat, der seine Akustikgitarre zum Orchester macht.

Yolanda Charles – funky Basslines, die sofort ins Bein gehen.

Und das ist nur der Anfang – weitere Acts sollen noch angekündigt werden.

Insider-Tipp: Wer abends in den Mozartsaal will, sollte früh da sein. Die besten Plätze sind schnell weg – und die Stimmung ist am intensivsten, wenn man direkt vor der Bühne steht.

Anreise – stressfrei in die City

Der Rosengarten liegt im Herzen von Mannheim – bequemer geht es kaum.

Bahn: Vom Hauptbahnhof sind es nur zehn Gehminuten.

Auto: Es gibt mehrere Parkhäuser in direkter Nähe des Rosengartens, Tageshöchstpreis liegt bei ca. 19,- Euro.

ÖPNV: Tram- und Buslinien halten direkt am Wasserturm, nur wenige Meter vom Eingang.

Flugzeug: Vom Flughafen Frankfurt braucht der ICE keine halbe Stunde bis Mannheim.

Extra-Tipp: Wer zwischendurch Luft schnappen will, sollte das Areal rund um den Wasserturm direkt neben dem Rosengarten nutzen – dort lässt es sich wunderbar entspannen, bevor die nächste Workshop-Session ruft. Echt schön, ich war schon da.

Guitar Summit 2025 – Pflichttermin für alle Saitenfreunde

Der Guitar Summit 2025 ist schon jetzt auf Kurs, wieder das Highlight des Jahres zu werden. Mit über 550 Marken, mehr als 100 Workshops und einem Line-up, das von Blues über Fusion bis Djent reicht, bleibt kein Wunsch offen.

Es ist die Mischung aus Gear-Paradies, Education und Live-Erlebnis, die den Summit so besonders macht. Ob man nun auf der Suche nach der nächsten Traumgitarre ist, ein neues Pedal entdecken möchte oder sich einfach von Künstlern wie Plini, Sarah Longfield oder den Bros. Landreth inspirieren lassen will – Mannheim ist Ende September der einzige Ort, an dem man sein sollte.

Oder kurz: Drei Tage Ausnahmezustand – und jeder Gitarrist, der etwas auf sich hält, hat den Termin längst im Kalender markiert. Wir freuen uns auf euch! Mein Kollege Matthias Franz und ich werden vor Ort sein und auch live für diejenigen unter euch berichten, die nicht selbst da sein können!