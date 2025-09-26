Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

Pedalsteel war noch nie so einfach

Wir sind für euch natürlich dieses Jahr auf dem Guitar Summit im Mannheimer Rosengarten unterwegs, um euch die heißesten Produktneuheiten ofenfrisch zu präsentieren. Ganz vorne mit dabei sind in diesem Jahr die Göldo Bender SingleBender und dem DoubleBender

Guitar Summit 2025 – neue Göldo Bender Brücken

Die deutsche Traditionsmarke für Gitarrenparts hat gleich zwei Neuheiten am Start, welche die Herzen aller Pedalsteel-Fans höher schlagen lassen wird. Denn wer auf der Suche nach verblüffend echten Pedalsteel-Effeken per Hebeldruck mittels seiner oder ihrer Gitarre ist, könnte mit dem SingleBender TL für T-Style Gitarren und dem DoubleBender LP für alle Gitarren mit Stop Tailpiece eventuell die perfekte Lösung finden.

Göldo SingleBender TL

Der SingleBender TL ist für klassische T-Style Brücken mit hochgebogenen Blechkanten konzipiert. Dabei erfolgt die Montage kinderleicht, denn der Bender wird einfach auf die hintere Kante der T-Style Brücke gesetzt und mit zwei Madenschrauben fixiert. Der Hebel des SingleBenders lässt sich dann ganz frei auf der Achse positionieren und kann mit jeder der oberen 5 Saiten (A D G H E) verwendet werden.

Wer hier keine Lust auf Nashville und die Country Szene bekommt, dem ist vermutlich nicht mehr zu helfen.

Göldo Bender DoubleBender LP

Wem ein Hebel nicht reicht, der bekommt auch noch mehr geliefert. Der DoubleBender LP stellt nämlich eine Variante mit zwei Hebeln für noch mehr Pedalsteel Vibe dar. LP steht hier mit ziemlicher Sicherheit für „Les Paul“, der Bender ist aber für alle Gitarren mit Stop Tailpiece geeignet. Hier wird einfach das komplette Tailpiece ausgetauscht – für verschiedene Spacings werden gleich zwei Schraubensätze mitgeliefert. Auch hier sind die beiden Hebel auf der Achse frei positionierbar und können an jeder der oberen 5 Saiten (A D G H E) verwendet werden.

Die Umbau-Kits zum Fake Pedalsteel gibt es zwar nicht für lau, der Spaß an der Sache sollte aber garantiert sein. Den SingleBender TL gibt es ab sofort für 199 € Der DoubleBender LP ist wegen der beiden Hebel etwas höher angesetzt, diesen bekommt man für 239 €