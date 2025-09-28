Guitar Summit 2025 – Gris Gris Guitars

Eigenwillige Gitarrendesigns in kompletter Handarbeit gefertigt

Neben den großen Marken finden sich auch kleine, teils regionale Hersteller und Gitarrenbauer auf dem Guitar Summit. Ein weiterer den wir euch heute vorstellen wollen, ist Gris Gris Guitars aus Buchen im Odenwald, irgendwo zwischen Heidelberg und Würzburg.

Gris Gris Guitars

Unter dem Namen Gris Gris Guitars baut Johannes Stuhl Gitarren und Bässe, die so eigenwillig aussehen, dass sie einem ziemlich sicher im Gedächtnis bleiben. Auf dem Guitar Summit 2025 stellt er drei seiner Gitarrendesigns und einen E-Bass vor.

Handarbeit bis ins kleinste Detail

Bei Gris Gris Guitars bekommt man noch echte Handarbeit. Die Gitarren werden hier von Grund auf in kleiner Auflage gebaut, selbst die Tonabnehmer werden im Haus hergestellt und gewickelt! Das hat aber natürlich auch seinen Preis – zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten die Gitarren je nach Bauform und Ausstattung.

Auch Reparaturarbeiten und Service bietet Johannes Stuhl an. Wer also in der Gegend ist, und eine Gitarre hat, die mal wieder etwas Pflege braucht, kann bei Gris Gris vorbeischauen. Wenn man schon mal da ist, kann man es ja so machen wie wir, und direkt eine Gitarre probespielen.