schrille Optik, edler Sound!

Die Guitar Summit ist auch gerade für kleinere Hersteller ein sehr guter Ort, um auf sich aufmerksam zu machen. So auch für GuitArT Axes. Die Marke entspringt dem gleichnamigen Musikgeschäft in Heilbronn, die von Inhaber Jürgen Kimmel 2024 zum 10-jährigen Jubiläum des Custom Guitar Shops ins Leben gerufen wurde.

GuitArT Axes TronCaster ST-FS

Pünktlich zum Summit 2025 stellt GuitArt Axes die TronCaster St-FS vor. Ein absouter Eyecatcher, und gleichzeitig ein funktionales Arbeitstier made in Germany. Die TronCaster kombiniert Elemente verschiedener Klassiker und mixt daraus eine eigenständige Stimme mit schrill-edler Optik. Ein Filtertron Pickup am Steg und ein klassischer Tele-Pickup in der Halsposition sind hier mit interessanten Schaltungen versehen. So kann der Stegtonabnehmer beispielsweise per Push-Pull-Poti direkt auf den Ausgang geroutet werden. Das Tremolo kommt von Wilkinson.

Gebaut werden die Gitarren in kleiner Auflage und nach Bestellung direkt in Heilbronn. Die anderen Gitarren von GuitArT sind nicht weniger interessant und definitiv auch einen Blick wert.

Die Preise bewegen sich zwischen rund 2.000-2.500 € pro Instrument.