Guitar Summit 2025 – Harley Benton Akustikgitarren

Ganze acht Modelle zu unschlagbaren Preisen

Harley Benton Akustikgitarren bieten eine preiswerte, aber dennoch hochwertige Alternative zu den bekannten Platzhirschen. Auf dem Guitar Summit 2025 wurden 2 neue Modellreihen vorgestellt.

Harley Benton stellt auf dem Guitar Summit nicht nur neue E-Gitarren vor. Auch bei den Akustikgitarren gibt es sehr interessante Neuigkeiten von Thomann’s Hausmarke, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Gleich zwei neue Modellserien hat Harley Benton auf den Markt gebracht.

Harley Benton Akustikgitarren – CLD-65 – Dreadnought

Mit der CLD-65 stellt Harley Benton eine großformatige Dreadnought vor. Für alle, die ein lautes, aber dennoch artikuliertes Instrument suchen. Es gibt sie in vier verschiedenen Varianten mit diversen Unterschieden. Die CLD-65S NT und die CLD-65SE NT verfügen über eine Fichtendecke mit X-Bracing, die CLD-65M NT und die CLD-65ME NT verfügen dagegen über eine Mahagonidecke mit X-Bracing. Alle Modelle haben Boden und Zargen aus Sapele, einen Nato-Hals in C-Form, ein Griffbrett und einen Steg aus Pau Ferro, Sattel und Stegeinlage aus Knochen. Die „E“ Varianten sind jeweils mit integriertem Tonabnehmer ausgestattet.

CLO-65 – Orchestra Korpusform

Die CLO-65 ist dagegen etwas kompakter und spricht mit ihrer Orchestra Form eher Fans von Fingerpicking an, die einen ausgewogeneren, direkteren Klang suchen. Die CLO-65S NT und die CLO-65SE NT verfügen ebenfalls über eine Fichtendecke mit X-Bracing, die CLO-65M NT sowie die CLO-65ME NT dagegen wieder über eine Mahagonidecke mit X-Bracing.

Hier sind alle vier Modelle mit Zargen und Boden aus Sapele, einen Hals-Korpus-Übergang am 14. Bund mit Schwalbenschwanz-Verbindung, ein Griffbrett aus Pau Ferro, Sattel und Stegeinlage aus Knochen, mehrlagiges ABS-Binding, eine Abalone-Stil-Rosette und offenliegenden Mechaniken mit 18:1-Übersetzung ausgestattet. Die „E“ Variante kommt ebenfalls mit Tonabnehmer mit integriertem Stimmgerät.

Preislich liegen die Harley Benton Akustikgitarren ohne Tonabnehmer bei 149,- Euro, mit Tonabnehmer gehen sie für 199,- über die Ladentheke.