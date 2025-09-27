ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

27. September 2025

Harley Benton News AufmacherHarley Benton ist mittlerweile auf dem Guitar Summit vertreten und somit gibt’s auch Harley Benton News bei uns zu lesen. Mit großem Stand präsentiert die Hausmarke von Thomann extrem gut aussehende Gitarren und Bässe, die sich vor der Konkurrenz auf gar keinen Fall verstecken müssen!

Harley Benton News – Fusion-IV RW HSS

Da wäre zum einen die neueste Inkarnation der Fusion Serie. Die brandneue Fusion-IV ist allein optisch schon ein absoluter Hingucker. In Purple Metallic stiehlt sie den anderen Gitarren die Show! Die HSS Bestückung mit Tesla Pickups und das Babicz Tremolo sind weitere Highlights. Der Preis ist leider noch nicht bekannt, verglichen zum Look wird sie sicher unverschämt günstig werden.

Harley Benton News

Harley Benton News – ST-Modern Plus Carlos Asensio Signature

Carlos Asensio ist mit über 4 Mio. Subscribern einer der bekanntesten spanischen Youtube-Gitarristen. Mit Harley Benton präsentiert er jetzt sein Signature Modell im Superstrat-Style. Ausgestattet mit Rosewood Neck, HSS Bestückung und Vega Trem könnte sie der einen oder anderen Custom Shop Gitarre gefährlich werden. Preis und Verfügbarkeit stehen noch nicht fest – wir halten euch auf dem Laufenden!

Harley Benton News

In den Farben Ice Blue Metallic und Green Metallic

Die neue CLF-50E

Auch bei den Akustikgitarren gibt es interessante Harley Benton News. Mit der CLF-50E bringt HB nun richtig Farbe in die sonst etwas eintönige Westerngitarren-Welt. Nach der noch kleineren CLF-200 WN steht nun dieses neue Modell in den Startlöchern. Auch dieses CLF-50E kommt wieder mit Slotted Headstock. Auch hier sind Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt.

Harley Benton News Acoustics

