Schneller und besser: Das neue Kemper Profiling 2.0

Christoph Kemper ist wie immer auch auf dem Summit und hier gibt’s zu den neuen Profilern MK2 auch schon eine Ankündigung, die Gutes verheißt: Das Kemper Profiling 2.0 kommt.

Kemper Profiling 2.0

Wer schon mal selbst mit dem Kemper einen Amp geklont hat, kennt die abgefahrenen Geräusche, die dabei aus dem Speaker tönen. Mit diesem Geräusch ist jetzt Schluss und es wird ein neues Geräusch geben. Dieses neue Messsignal soll die Profile noch authentischer machen.

Ausserdem verspricht das Kemper Profiling 2.0 noch besser auf die Eigenheiten des verwendeten Amps einzugehen, indem es auch die Charakteristik der Klangregler einbezieht. Wie genau das alles funktioniert, hat er uns natürlich nicht verraten, allerdings ganz schön den Mund wässrig gemacht.

Der gesamte Profiling-Prozess wird zukünftig in unter einer Minute abgeschlossen sein und auch das Profiling von Amps ohne Cabinet soll deutlich an Qualität gewinnen. Aber auch die Bassfrequenzen des angeschlossenen Cabinets sollen sichtbar bzw. darstellbar gemacht werden.

Das klingt alles sehr, sehr spannend und fürchterlich kompliziert, funktioniert aber wie gewohnt. Verfügbar ist das Profiling 2.0 für alle Kemper Profiler MK2, also Head, Rack, Stage und Player. Bei letzterem dürfen alle Level mitmachen, man muss also nicht das kostenpflichtige Update auf den Player Level 2 oder Level 3 kaufen.