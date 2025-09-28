ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Lakewood Tschabo, E-Gitarre

Lakewood goes Electric

28. September 2025

Lakewood Tschabo Aufmacher

Die hessische Firma geht einen neuen Weg: Die Lakewood Tschabo kommt! Kennt man Lakewood bis jetzt als Hersteller von äußerst hochwertigen Akustikgitarren, bringen sie jetzt auch elektrische Gitarren auf den Markt. Das kommt für die meisten von uns wohl eher überraschend. Man kann aber sicher davon ausgehen, dass die E-Gitarren von Lakewood der Qualität der akustischen Instrumente in absolut nichts nachstehen.

ANZEIGE

Die Lakewood Tschabo

Die Tschabo basiert im Kern auf Lakewoods Custom Shop und wird auf dem Guitar Summit 2025 erstmals in drei Ausstattungsvarianten vorgestellt. Die ab Oktober erhältliche Gitarre wird, wie die akustischen Gitarren in Lakewoods Sortiment, ziemlich frei konfigurierbar sein und sich so den Bedürfnissen und Wünschen der Käufer:innen anpassen. Der Name entstammt übrigens einem hessischen Dialekt, der Manischen Sprache, und bedeutet grob „Typ“ oder „Freund“.

Lakewood Tschabo

Tschabo in Satin redglow

Die drei vorgestellten Varianten

Die ausgestellten Gitarren haben allesamt unterschiedliche Specs, was die Bandbreite des Custom Shops vor Augen führt. Zwei Exemplare verfügen über einen Korpus aus Ahorn jeweils mit Walnuss oder Ahorn Decke, das dritte Exemplar besteht aus Lindenholz mit Ewe Top. Die Hälse sind allesamt aus geflammtem Ahorn, die Griffbretter aus Hainbuche oder Ebenholz.

ANZEIGE
Lakewood Tschabo blue

Tschabo in der Farbe Brownbear with Lakeblue Top

Lakewood Tschabo Back

Alle drei verfügen über einen 12″-14″ Compound Radius, Jescar 2,4mm Bünde, Gotoh 5102 1:21 Mechaniken. Als Pickups kommen entweder Humbucker von Harry Häussel oder Nova Omnia 6 zum Einsatz. Bei den Brücken wurden alle drei verschieden bestückt. Hier sehen wir eine ABM GB3, ein Vegatrem VT1 und eine Babicz FCH.

Lakewood Tschabo brownbear

Tschabo in Satin Brownbear

Da die Gitarren erst im Oktober erhältlich sein werden, sind die Preise leider noch nicht bekannt, jedoch wurden für den 25. Oktober 2025 um 15 Uhr weitere Details angekündigt.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Lakewood C-14
Lakewood C-14
Kundenbewertung:
(1)
1.649,00€ Thomann
Lakewood C-31 CP 2024
Lakewood C-31 CP 2024 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.295,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

News
28.09.2025 |0

schrille Optik, edler Sound!

Guitar Summit 2025 – GuitArT Axes, Custom Gitarren aus Heilbronn

News
27.09.2025 |0

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

News
27.09.2025 |0

Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Guitar Summit 2025 – Launch von Citadel Electronics, Effektpedale

News
27.09.2025 |0

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2

Guitar Summit 2023 - Effektpedale & Amps!

Report: Guitar Summit 2023 – Effektpedale & Amps

Guitar & Bass
01.10.2023 |0

Deutschlands größte Gitarrenmesse ist in den Startlöchern!

Guitar Summit 2023 Bericht

Guitar & Bass
10.08.2023 |4

Bass & E-Bass Trends 2022!

Feature: Guitar Summit für E-Bass & Bassisten

Guitar & Bass
02.10.2022 |2

Guitar Summit Report - die Gitarrenverstärker & Amps!

Guitar Summit 2022: Report Gitarrenverstärker – Hughes&Kettner, VOX, Marshall, ENGL…

Workshops
14.09.2022 |0
Guitar Summit 2022: Report Effektpedale - JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux...

Report: Guitar Summit - die Effektpedale!

Guitar Summit 2022: Report Effektpedale – JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux…

Guitar & Bass
14.09.2022 |0

Guitar Summit 2022 - Gitarren Report Part 2!

Report Guitar Summit 2022: Jens Ritter, DeLago, Meta, EBG…

Guitar & Bass
14.09.2022 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X