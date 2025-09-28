Lakewood goes Electric

Die hessische Firma geht einen neuen Weg: Die Lakewood Tschabo kommt! Kennt man Lakewood bis jetzt als Hersteller von äußerst hochwertigen Akustikgitarren, bringen sie jetzt auch elektrische Gitarren auf den Markt. Das kommt für die meisten von uns wohl eher überraschend. Man kann aber sicher davon ausgehen, dass die E-Gitarren von Lakewood der Qualität der akustischen Instrumente in absolut nichts nachstehen.

Die Lakewood Tschabo

Die Tschabo basiert im Kern auf Lakewoods Custom Shop und wird auf dem Guitar Summit 2025 erstmals in drei Ausstattungsvarianten vorgestellt. Die ab Oktober erhältliche Gitarre wird, wie die akustischen Gitarren in Lakewoods Sortiment, ziemlich frei konfigurierbar sein und sich so den Bedürfnissen und Wünschen der Käufer:innen anpassen. Der Name entstammt übrigens einem hessischen Dialekt, der Manischen Sprache, und bedeutet grob „Typ“ oder „Freund“.

Die drei vorgestellten Varianten

Die ausgestellten Gitarren haben allesamt unterschiedliche Specs, was die Bandbreite des Custom Shops vor Augen führt. Zwei Exemplare verfügen über einen Korpus aus Ahorn jeweils mit Walnuss oder Ahorn Decke, das dritte Exemplar besteht aus Lindenholz mit Ewe Top. Die Hälse sind allesamt aus geflammtem Ahorn, die Griffbretter aus Hainbuche oder Ebenholz.

Alle drei verfügen über einen 12″-14″ Compound Radius, Jescar 2,4mm Bünde, Gotoh 5102 1:21 Mechaniken. Als Pickups kommen entweder Humbucker von Harry Häussel oder Nova Omnia 6 zum Einsatz. Bei den Brücken wurden alle drei verschieden bestückt. Hier sehen wir eine ABM GB3, ein Vegatrem VT1 und eine Babicz FCH.

Da die Gitarren erst im Oktober erhältlich sein werden, sind die Preise leider noch nicht bekannt, jedoch wurden für den 25. Oktober 2025 um 15 Uhr weitere Details angekündigt.