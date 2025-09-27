Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Die Marke Citadel Electronics feierte ihren Launch in diesem Jahr. Die ersten Pedale sind bestellbar und sie klingen verdammt gut!

ANZEIGE

Die Marke wurde gegründet von Santiago Alvarez, Tommi Otsavaara und Torsten Woelle, die ihre jahrzehntelange Erfahrung im Produktdesign mit ihrer Leidenschaft als Musiker vereinen wollten. Heraus kommen dabei Gitarren- und Basspedale sowie Zubehör, die mit neuen Ideen und mutigem Design die Standards der Branche hinterfragen. Dabei fokussiert sich die Marke auf Premiumqualität, Zuverlässigkeit und die Bedürfnisse der Player.

ANZEIGE

Dass sie auf diesem Gebiet Experten sind, verrät ein kurzer Blick auf die Karriere von Alvarez: früher Technischer Direktor und Verstärkerdesigner bei Marshall und ehemals Chief Technology Officer von Darkglass Electronics.

Citadel Electronics – 7 neue Pedale

Die Marke startet mit sieben hochwertigen Pedalen: der BusDriver (Analog VCA Compressor der von klassischen SSL-Mischpulten inspiriert ist), Dynazero (Adaptive Noise Gate), Overtuber (High Voltage Overdrive mit 12AX7 Röhre), ParticleDrive (High Gain Overdrive), PlanetaryPhase (VCA Phase Shifter), PlutoniumOD (Total Bass Annihilator) und Vector (Hybrid Octave Fuzz). Ergänzt werden die Pedale durch Features wie die Möglichkeit den Bypass Status bei der Stromzufuhr zu bestimmen.

Vom Compressor über Fuzz bis zum Bass Overdrive

Richtig interessant wird es beim Preis. Denn obwohl die Pedale sehr hochwertig wirken, liegen sie trotzdem alle bei unter 200 Euro (bis auf den Citadel Overdriver für 299 €). Man darf also gespannt sein, was man in Zukunft so alles von Citadel Electronics zu hören bekommt!