Guitar Summit 2025 – Line 6 Helix Stadium

Neue Modeling-Generation zum 10-jährigen Jubiläum

Schon vor einigen Wochen hatte Line 6 angekündigt, dass es zum 10. Jubiläum ein großes Update für das Helix geben wird: Das Line 6 Helix Stadium, mit brandneuer Modeling-Technologie und Touchscreen. Beim Guitar Summit 2025 ist es nun endlich soweit und Line 6 hat die ersten Geräte zum Anfassen und Ausprobieren dabei.

Die neuen Line 6 Helix Stadium Modelle: Floor und XL Floor

Das brandneue Line 6 Helix Stadium gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Das Helix Stadium Floor und das etwas größere Helix Stadium XL Floor. Beide warten neben einer ganzen Reihe an Bedienelementen mit einem 8″ Touchscreen und zwölf Footswitches auf. Das XL Floor ist zusätzlich mit einem integrierten Expression-Pedal sowie mit Scribble Strips über den Footswitches für bessere Übersicht ausgestattet.

Agoura Amp-Modeling – Next-Level Ansprechverhalten

Die neue Helix Stadium Linie wurde von Line 6 mit der neuesten Amp-Modeling Technologie, Namens Agoura ausgestattet. Sie liefert außergewöhnlichen Sound und ein exzellentes Ansprechverhalten in Sachen Dynamik, eine anspruchsvolle, aber intuitives User-Interface sowie unvergleichliche Tone-Shaping Möglichkeiten. Das Helix Stadium kommt mit insgesamt 22 neuen Amp Modellen – darunter 16 neuen Gitarrenamps und 6 neuen Bassamp Modellen. Auch ein neues Feature ist der sogenannte Hype Regler, der den Originalcharaker des Ampmodells auf Wunsch sozusagen hypen, bzw. idealisieren kann. Presets aus älteren Helix Modellen lassen sich übrigens ins Helix Stadium importieren und vollwertig nutzen.

Weitere Features und Anschlüsse

Ein weiteres interessantes Feature ist der Focus View. Hier verwandelt sich die sonst übliche Matrix-Ansicht des Helix in ein ansprechendes Design, das eher an die Optik von DAW Plugins erinnert. Über das Touch-Display kann man mit einem Finger auf einer X- und Y Achse diverse Parameter gleichzeitig steuern. Ein ganz neuer Ansatz um die soundlichen Möglichkeiten eines Amp-Modells zu auszureizen.

Anschlussseitig ist das Helix Stadium bestens ausgestattet. Ein Instrumenteneingang mit variabler Impedanz (zwei beim XL Floor), XLR Mic Preamp, S/PDIF In/Out, Anschluss für zwei Expression Pedale (vier beim XL Floor), zwei Effekt-Loops (sogar vier beim XL Floor) sowie USB-C, USB-A und eine 32GB microSD Karte stehen zur Verfügung. Sogar zwei Drum-Trigger Inputs (vier beim XL Floor) sind dabei. Außerdem sind die Geräte mit WLAN und Bluetooth Funktionalität ausgestattet.

Überblick:

Völlig neue Agoura-Modeling-Methodologie

Hype Control morpht zwischen ultra-authentischen und idealisierten Amp-Sounds

Proxy-Amp-, Cab- und Effekt-Cloud-basiertes Cloning-Engine

Preset-Kompatibilität mit Helix/HX-Produkten

Hochauflösendes Touchscreen-Display

OLED-Scribble-Strips mit hohem Kontrast (nur XL)

Focus View mit kontextabhängiger Parametersteuerung

Preset Audition mit Audiobeispielen und Infos

Showcase-Automation und Wiedergabe-Engine

Hochpräzises Expression-Pedal mit Toe-Switch (nur XL)

Wi-Fi- und Bluetooth®-Steuerung

Kostenlose Helix Stadium Editing Software

Was die Geräte der neuen Line 6 Helix Stadium Serie kosten, ist noch nicht bekannt. Die Geräte sind bei uns erst gegen Winter verfügbar. Es gibt bis jetzt lediglich eine UVP von $1.799 für das Floor und $2.199 für das XL Floor. Reichlich Zubehör ist auch angekündigt. So gibt es mit dem EX2 ein Expression-Pedal, welches auch mit den anderen bisherigen Helix-Modellen kompatibel ist (UVP $149,99), die Anschlusserweiterung Expand D10 (UVP $219,99) für Variax-Gitarren, dazu L6 Link, AES/EBU und mehr. Sowie einen Rucksack, in welchen beide Modelle passen (UVP $249,99)