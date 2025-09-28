ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Line 6 Helix Stadium

Neue Modeling-Generation zum 10-jährigen Jubiläum

28. September 2025

Line 6 Helix Stadium Aufmacher

Schon vor einigen Wochen hatte Line 6 angekündigt, dass es zum 10. Jubiläum ein großes Update für das Helix geben wird: Das Line 6 Helix Stadium, mit brandneuer Modeling-Technologie und Touchscreen. Beim Guitar Summit 2025 ist es nun endlich soweit und Line 6 hat die ersten Geräte zum Anfassen und Ausprobieren dabei.

ANZEIGE

Die neuen Line 6 Helix Stadium Modelle: Floor und XL Floor

Das brandneue Line 6 Helix Stadium gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Das Helix Stadium Floor und das etwas größere Helix Stadium XL Floor. Beide warten neben einer ganzen Reihe an Bedienelementen mit einem 8″ Touchscreen und zwölf Footswitches auf. Das XL Floor ist zusätzlich mit einem integrierten Expression-Pedal sowie mit Scribble Strips über den Footswitches für bessere Übersicht ausgestattet.

Line 6 Helix Stadium – Floor und XL Floor

Agoura Amp-Modeling – Next-Level Ansprechverhalten

Die neue Helix Stadium Linie wurde von Line 6 mit der neuesten Amp-Modeling Technologie, Namens Agoura ausgestattet.  Sie liefert außergewöhnlichen Sound und ein exzellentes Ansprechverhalten in Sachen Dynamik, eine anspruchsvolle, aber intuitives User-Interface sowie unvergleichliche Tone-Shaping Möglichkeiten. Das Helix Stadium kommt mit insgesamt 22 neuen Amp Modellen – darunter 16 neuen Gitarrenamps und 6 neuen Bassamp Modellen. Auch ein neues Feature ist der sogenannte Hype Regler, der den Originalcharaker des Ampmodells auf Wunsch sozusagen hypen, bzw. idealisieren kann. Presets aus älteren Helix Modellen lassen sich übrigens ins Helix Stadium importieren und vollwertig nutzen.

ANZEIGE

Line 6 Helix Stadium XL Floor bei Guitar Summit

Weitere Features und Anschlüsse

Ein weiteres interessantes Feature ist der Focus View. Hier verwandelt sich die sonst übliche Matrix-Ansicht des Helix in ein ansprechendes Design, das eher an die Optik von DAW Plugins erinnert. Über das Touch-Display kann man mit einem Finger auf einer X- und Y Achse diverse Parameter gleichzeitig steuern. Ein ganz neuer Ansatz um die soundlichen Möglichkeiten eines Amp-Modells zu auszureizen.

Anschlussseitig ist das Helix Stadium bestens ausgestattet. Ein Instrumenteneingang mit variabler Impedanz (zwei beim XL Floor), XLR Mic Preamp, S/PDIF In/Out, Anschluss für zwei Expression Pedale (vier beim XL Floor), zwei Effekt-Loops (sogar vier beim XL Floor) sowie USB-C, USB-A und eine 32GB microSD Karte stehen zur Verfügung. Sogar zwei Drum-Trigger Inputs (vier beim XL Floor) sind dabei. Außerdem sind die Geräte mit WLAN und Bluetooth Funktionalität ausgestattet.

die Anschlüsse des Helix Stadium Floor

Überblick:

  • Völlig neue Agoura-Modeling-Methodologie
  • Hype Control morpht zwischen ultra-authentischen und idealisierten Amp-Sounds
  • Proxy-Amp-, Cab- und Effekt-Cloud-basiertes Cloning-Engine
  • Preset-Kompatibilität mit Helix/HX-Produkten
  • Hochauflösendes Touchscreen-Display
  • OLED-Scribble-Strips mit hohem Kontrast (nur XL)
  • Focus View mit kontextabhängiger Parametersteuerung
  • Preset Audition mit Audiobeispielen und Infos
  • Showcase-Automation und Wiedergabe-Engine
  • Hochpräzises Expression-Pedal mit Toe-Switch (nur XL)
  • Wi-Fi- und Bluetooth®-Steuerung
  • Kostenlose Helix Stadium Editing Software

Was die Geräte der neuen Line 6 Helix Stadium Serie kosten, ist noch nicht bekannt. Die Geräte sind bei uns erst gegen Winter verfügbar. Es gibt bis jetzt lediglich eine UVP von $1.799 für das Floor und $2.199 für das XL Floor. Reichlich Zubehör ist auch angekündigt. So gibt es mit dem EX2 ein Expression-Pedal, welches auch mit den anderen bisherigen Helix-Modellen kompatibel ist (UVP $149,99), die Anschlusserweiterung Expand D10 (UVP $219,99) für Variax-Gitarren, dazu L6 Link, AES/EBU und mehr. Sowie einen Rucksack, in welchen beide Modelle passen (UVP $249,99)

ANZEIGE
ANZEIGE
Affiliate Links
Line6 Pod Express Guitar
Line6 Pod Express Guitar
Kundenbewertung:
(37)
169,00€ Thomann
Line6 Pod GO
Line6 Pod GO
Kundenbewertung:
(274)
475,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Custom Shop Instrumente mit extravagantem Design

Guitar Summit 2025 – Bond Guitars fertigen Gitarren, Bässe und Pedals

News
28.09.2025 |0

IR Loader und Power Soak zum unschlagbaren Preis

Guitar Summit 2025 – Der neue Engl Ravager IR

News
28.09.2025 |0

Das Bernth Signature Modell

Guitar Summit 2025 – Die neue Ibanez Bernth BER10

News
28.09.2025 |0

Schneller und besser: Das neue Kemper Profiling 2.0

Guitar Summit 2025 – Kemper Profiling 2.0

News
28.09.2025 |0

Ein neues Kapitel für die härtere Gangart

Guitar Summit 2025 – Maybach Airbourne

News
28.09.2025 |0

Ganze acht Modelle zu unschlagbaren Preisen

Guitar Summit 2025 – Harley Benton Akustikgitarren

News
28.09.2025 |0

Der Marshall Sound im zeitgenössischen Gewand

Guitar Summit 2025 – Marshall JMP Synergy Preamp Modul

News
28.09.2025 |0

Lakewood goes Electric

Guitar Summit 2025 – Lakewood Tschabo, E-Gitarre

News
28.09.2025 |1

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

News
28.09.2025 |0

schrille Optik, edler Sound!

Guitar Summit 2025 – GuitArT Axes, Custom Gitarren aus Heilbronn

News
27.09.2025 |0

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

News
27.09.2025 |0

Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Guitar Summit 2025 – Launch von Citadel Electronics, Effektpedale

News
27.09.2025 |0

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X