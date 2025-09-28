ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Marshall JMP Synergy Preamp Modul

Der Marshall Sound im zeitgenössischen Gewand

28. September 2025

Marshall JMP Synergy Aufmacher

Das Marshall JMP Synergy Preamp Modul bringt den JMP-Sound ins modulare Synergy-Universum. Ein genialer Schachzug!

Marshall JMP Synergy Preamp Modul

Seit dem Moment, als Rock ’n’ Roll die Bühne eroberte, stand ein Name im Zentrum  – Marshall. Über Generationen hinweg haben Marshall-Amps den Sound der E-Gitarre geprägt, die Musik auf neue Höhen getrieben und das Wesen des modernen Rock geformt. Im Herzen dieses Erbes steht der Marshall Plexi – ein Verstärker, so ikonisch, dass er seit seiner Einführung in den 1960ern als Maßstab für Gitarrensound gilt.

Nun haben sich Synergy und Marshall zusammengeschlossen, um die ultimative Hommage an diesen legendären Verstärker zu schaffen. Durch die Kombination von Synergys innovativer, patentierter Modular-Technologie mit Marshalls historischer Schaltungsarchitektur liefert das neue Synergy JMP Preamp-Modul das unverkennbare Grollen, die Anschlagsempfindlichkeit und die dynamische Reaktion eines aufgerissenen JMP – bei jeder Lautstärke.

Marshall JMP Synergy Modul

das JMP Synergy Preamp Modul einzeln (links) und im Synergy Head verbaut (rechts)

Das JMP Synergy Preamp Modul

Das Synergy JMP Modul kombiniert Marshalls Circuit Design mit Synergys modularer Technologie und liefert Sound, Dynamik und Ansprechverhalten eines aufgerissenen JMP auch bei Zimmerlautstärke. Die beiden identischen Channels bieten Volume 1, Volume 2, Master, Bass, Middle, Treble und Bright Switches. Volume 1 und 2 entsprechen den Bright- und Normal-Inputs des Plexi, unabhängige Master-Regler erlauben präzise Balance.

Das Marshall JMP Synergy Preamp Modul verfügt über zwei Vintage-Ära-Schalter, mit denen du zwischen verschiedenen klassischen JMP-Modellen wählen kannst. Der ’60s-Mode liefert einen runderen, weicheren JMP-Sound, während der ’70s-Mode eine straffere, aggressivere Ansprache bietet – perfekt, um den sich wandelnden Sound des Rock über die Jahrzehnte hinweg einzufangen. Ein „0-Watt-Power-Amp“-Design mit Phase Inverter und Transformer liefert den Punch und die harmonische Komplexität eines gecrankten Marshall Power Amps. Vier Bright Switches ermöglichen es den Bright Cap von jedem Volume Regler zu verändern, die Cathode-Select-Function bietet drei Settings für Low-End und Tightness.

Marshall JMP Synergy

  • austauschbares Röhrenvorverstärkermodul für Synergy-Verstärker
  • 2 Kanäle
  • Marshall und Synergy haben sich zusammengetan, um den JMP-Verstärker mit seinem unverwechselbaren Fauchen, seiner Anschlagdynamik und seiner Dynamik in einem Vollröhren-Modulformat anzubieten
  • Röhren: 2x 12AX7
  • Regler: 2x Volume Ch. 1, 2x Volume Ch. 2, 2x Bass 2x Middle 2x Treble 2x Master
  • Schalter: 2x 70s / 60s, 2x Bright
  • Abmessungen (B x T x H): 178 x 140 x 38 mm
  • made in USA

Marshall JMP Synergy Modul Rückseite

Preis

  • 429,-

Links

