Ein neues Kapitel für die härtere Gangart

Maybach Gitarren sollten die meisten daher kennen, dass dieser Hersteller Vintage orientierte High Class Instrumente made in Europe baut. Die Modelle sind dabei meist Rekreationen bekannter Gitarren-Klassiker. Doch nun schlägt man mit der Maybach Airbourne ein neues Kapitel auf. Metalheads aufgepasst!

Die neue Maybach Airbourne Serie ist da!

Pünktlich zum Guitar Summit 2025 gibt es die ersten Informationen zur neuen Maybach Airbourne Serie. Mit diesem neu entwickelten Konzept spricht der Hersteller speziell die Wünsche und Anforderungen moderner Metal-Player an. Das neue, progressive Gitarrenshape ist markant und trotzdem ergonomisch. Wir haben sie für euch schon ein mal eingefangen.

Dabei bleibt sich Maybach treu, und so ist auch hier maximale Performance, Bespielbarkeit und höchste Qualität im Fokus. Natürlich kommen bei der Maybach Airbourne nur Tonhölzer, Hardware und Pickups der Spitzenklasse zum Einsatz. Alles für erstklassigen Sound, der auf Durchsetzungsfähigkeit und Definition bei nuancierter Dynamik getrimmt ist. Egal ob High-Gain Riff oder virtuoses Solo.

Weitere Infos werden folgen – die Airbourne ist so frisch, dass sie es noch nicht mal auf die Homepage von Maybach geschafft hat. Daher ist auch noch kein Preis bekannt. Vermutlich kann man sich aber an den anderen Modellen von Maybach orientieren.