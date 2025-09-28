ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Maybach Airbourne

Ein neues Kapitel für die härtere Gangart

28. September 2025

Maybach Airbourne

Maybach Gitarren sollten die meisten daher kennen, dass dieser Hersteller Vintage orientierte High Class Instrumente made in Europe baut. Die Modelle sind dabei meist Rekreationen bekannter Gitarren-Klassiker. Doch nun schlägt man mit der Maybach Airbourne ein neues Kapitel auf. Metalheads aufgepasst!

ANZEIGE

Die neue Maybach Airbourne Serie ist da!

Pünktlich zum Guitar Summit 2025 gibt es die ersten Informationen zur neuen Maybach Airbourne Serie. Mit diesem neu entwickelten Konzept spricht der Hersteller speziell die Wünsche und Anforderungen moderner Metal-Player an. Das neue, progressive Gitarrenshape ist markant und trotzdem ergonomisch. Wir haben sie für euch schon ein mal eingefangen.

ANZEIGE
Maybach Airbourne

die neue Maybach Airbourne

Dabei bleibt sich Maybach treu, und so ist auch hier maximale Performance, Bespielbarkeit und höchste Qualität im Fokus. Natürlich kommen bei der Maybach Airbourne nur Tonhölzer, Hardware und Pickups der Spitzenklasse zum Einsatz. Alles für erstklassigen Sound, der auf Durchsetzungsfähigkeit und Definition bei nuancierter Dynamik getrimmt ist. Egal ob High-Gain Riff oder virtuoses Solo.

Maybach Airbourne

progressives Design

Weitere Infos werden folgen – die Airbourne ist so frisch, dass sie es noch nicht mal auf die Homepage von Maybach geschafft hat. Daher ist auch noch kein Preis bekannt. Vermutlich kann man sich aber an den anderen Modellen von Maybach orientieren.

Maybach Airbourne Rückseite

ANZEIGE

Preis

  • n.n.bek.

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Maybach Jetwing M Vintage White
Maybach Jetwing M Vintage White
Kundenbewertung:
(2)
1.999,00€ Thomann
Maybach Lester Black Velvet 57
Maybach Lester Black Velvet 57
Kundenbewertung:
(4)
2.299,00€ Thomann
Maybach Convair Custom Shop SOB 59
Maybach Convair Custom Shop SOB 59
Kundenbewertung:
(1)
3.099,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Schneller und besser: Das neue Kemper Profiling 2.0

Guitar Summit 2025 – Kemper Profiling 2.0

News
28.09.2025 |0

Ganze acht Modelle zu unschlagbaren Preisen

Guitar Summit 2025 – Harley Benton Akustikgitarren

News
28.09.2025 |0

Der Marshall Sound im zeitgenössischen Gewand

Guitar Summit 2025 – Marshall JMP Synergy Preamp Modul

News
28.09.2025 |0

Lakewood goes Electric

Guitar Summit 2025 – Lakewood Tschabo, E-Gitarre

News
28.09.2025 |1

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

News
28.09.2025 |0

schrille Optik, edler Sound!

Guitar Summit 2025 – GuitArT Axes, Custom Gitarren aus Heilbronn

News
27.09.2025 |0

Die Neue Fusion-IV, Carlos Asensio Signature und neue CLF Modelle

Guitar Summit 2025 – Harley Benton News

News
27.09.2025 |0

Ein neuer Player im Effektgeräte-Game

Guitar Summit 2025 – Launch von Citadel Electronics, Effektpedale

News
27.09.2025 |0

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

News
26.09.2025 |0

Straight from Pennsylvania - von mittlerer Preisklasse bis Premium

Guitar Summit 2025 – Balaguer Guitars

News
26.09.2025 |0

Pedalsteel war noch nie so einfach

Guitar Summit 2025 – Göldo Bender Single- & DoubleBender

News
26.09.2025 |0

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

News
01.09.2025 |1

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2

Guitar Summit 2023 - Effektpedale & Amps!

Report: Guitar Summit 2023 – Effektpedale & Amps

Guitar & Bass
01.10.2023 |0

Deutschlands größte Gitarrenmesse ist in den Startlöchern!

Guitar Summit 2023 Bericht

Guitar & Bass
10.08.2023 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X