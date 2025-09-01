Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

Wer auf den Guitar Summit 2025 geht, sollte den Ibanez-Stand unbedingt ansteuern: Dort feiert die legendäre Ibanez 540P ihr Comeback – als limitierte Reissue in drei auffälligen Farben.

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

Ursprünglich Ende der 80er-Jahre vorgestellt, sorgte die 540PII mit ihrem langen unteren Korpushorn und dem Reversed Headstock für Aufsehen. Diese markante Optik kehrt nun zurück – kombiniert mit moderner Ausstattung.

Die neue 540P setzt auf einen Basswood-Korpus, dazu einen fünfstreifigen Ahorn/Walnuss-Hals im zeitgemäßen Super-Wizard-Profil, Palisandergriffbrett und Jumbo-Bünde. Damit ist klar: Diese Gitarre ist auf Speed und Spielkomfort getrimmt.

Für den Sound sorgen Infinity R- und V8-Pickups, gesteuert über einen Fünfweg-Switch und ein Volume-Poti – minimalistisch, aber effektiv. Am Steg arbeitet standesgemäß ein Edge-Vibratosystem.

Die Farbvarianten hören auf die Namen Desert Yellow, Purple Neon und Black – und passen perfekt zum extrovertierten Design der 540P.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299 €, die Auslieferung erfolgt pünktlich zum Guitar Summit Ende September 2025.