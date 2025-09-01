ANZEIGE
ANZEIGE

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

Guitar Summit 2025 – Ibanez bringt die 540P als Reissue zurück

1. September 2025

Wer auf den Guitar Summit 2025 geht, sollte den Ibanez-Stand unbedingt ansteuern: Dort feiert die legendäre Ibanez 540P ihr Comeback – als limitierte Reissue in drei auffälligen Farben.

Guitar Summit 2025 – Neue Ibanez 540P Modelle

Ursprünglich Ende der 80er-Jahre vorgestellt, sorgte die 540PII mit ihrem langen unteren Korpushorn und dem Reversed Headstock für Aufsehen. Diese markante Optik kehrt nun zurück – kombiniert mit moderner Ausstattung.

ANZEIGE

Ibanez 540P Purple Neon full

Die neue 540P setzt auf einen Basswood-Korpus, dazu einen fünfstreifigen Ahorn/Walnuss-Hals im zeitgemäßen Super-Wizard-Profil, Palisandergriffbrett und Jumbo-Bünde. Damit ist klar: Diese Gitarre ist auf Speed und Spielkomfort getrimmt.

Ibanez 540P Purple Neon Body

ANZEIGE
Ibanez 540P PU-Switch

Sparsame, aber effektive Elektronik: Die Ibanez 540P ist eine kompromisslose Shredder-Gitarre

Für den Sound sorgen Infinity R- und V8-Pickups, gesteuert über einen Fünfweg-Switch und ein Volume-Poti – minimalistisch, aber effektiv. Am Steg arbeitet standesgemäß ein Edge-Vibratosystem.

Ibanez 540P Desert Yellow BackDie Farbvarianten hören auf die Namen Desert Yellow, Purple Neon und Black – und passen perfekt zum extrovertierten Design der 540P.

Ibanez 540P Headstock

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299 €, die Auslieferung erfolgt pünktlich zum Guitar Summit Ende September 2025.

ANZEIGE

Preis

  • 1.299 € UVP

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Ibanez TOD10-MM Tim Henson Set 2
Ibanez TOD10-MM Tim Henson Set 2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.598,00€ Thomann
Ibanez GRG121DX-BKF
Ibanez GRG121DX-BKF
Kundenbewertung:
(219)
217,00€ Thomann
Mehr zum Thema Guitar Summit 2025 News
Latest Stories

Alles über den Guitar Summit 2025 - auf AMAZONA.de

Guitar Summit 2025: Drei Tage Gitarre pur in Mannheim

Guitar & Bass
26.08.2025 |0

Was geht ab in der Basswelt?

Report: Guitar Summit 2024 für BassistInnen

Guitar & Bass
03.10.2024 |0

Pedale & Amps auf der Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2024 – Effektpedale und Amps

Guitar & Bass
01.10.2024 |0

Fantastische Gitarren soweit das Auge reicht!

Report: Guitar Summit 2024 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2024 |1

Harley Benton Dullahan II

Guitar Summit 2024 – Harley Benton Dullahan II Headless E-Gitarre

News
29.09.2024 |0
Die Guitar Summit 2024 steht in den Startlöchern

Die ersten Ankündigungen für die Guitar Summit 2024!

Guitar Summit 2024 – das Programm

Guitar & Bass
26.03.2024 |0

Nach dem Guitar Summit ist vor dem Guitar Summit!

Report: Guitar Summit 2023 – E-Gitarren

Guitar & Bass
01.10.2023 |7

Das Neueste aus der Welt der Tieftöner!

Report: Guitar Summit 2023 – Die Highlights für Bassisten

Guitar & Bass
01.10.2023 |2

Guitar Summit 2023 - Effektpedale & Amps!

Report: Guitar Summit 2023 – Effektpedale & Amps

Guitar & Bass
01.10.2023 |0

Deutschlands größte Gitarrenmesse ist in den Startlöchern!

Guitar Summit 2023 Bericht

Guitar & Bass
10.08.2023 |4

Bass & E-Bass Trends 2022!

Feature: Guitar Summit für E-Bass & Bassisten

Guitar & Bass
02.10.2022 |2

Guitar Summit Report - die Gitarrenverstärker & Amps!

Guitar Summit 2022: Report Gitarrenverstärker – Hughes&Kettner, VOX, Marshall, ENGL…

Workshops
14.09.2022 |0
Guitar Summit 2022: Report Effektpedale - JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux...

Report: Guitar Summit - die Effektpedale!

Guitar Summit 2022: Report Effektpedale – JPTR FX, Strymon, Dreadbox, Nux…

Guitar & Bass
14.09.2022 |0

Guitar Summit 2022 - Gitarren Report Part 2!

Report Guitar Summit 2022: Jens Ritter, DeLago, Meta, EBG…

Guitar & Bass
14.09.2022 |2

Guitar Summit - der Gitarren-Report Part 1!

Report Guitar Summit 2022: Yamaha, Schecter, Ibanez …

Workshops
14.09.2022 |0

Guitar Summit 2022: Masterclasses & Aussteller

Feature: Guitar Summit 2022 Mannheim 9.9.22-11.09.22

Guitar & Bass
26.07.2022 |2

Guitar Summit 2020 - interaktives Webcamp!

Guitar Summit 2020 – Online Event

News
06.11.2020 |0

Guitar Summit Reportage zu E-Gitarren

Guitar Summit 2019 Report: E-Gitarren

Guitar & Bass
30.09.2019 |0

Guitar Summit Reportage zu Amps

Guitar Summit 2019 Report: Amps / Verstärker

Guitar & Bass
30.09.2019 |2

Guitar Summit Reportage zu Pedals

Guitar Summit 2019 Report: Gitarren Pedale & Effektgeräte

Guitar & Bass
30.09.2019 |0

Guitar Summit 2019

Alle News zur Guitar Summit 2019 Mannheim

Guitar & Bass
24.09.2019 |1

Weird - Weirder - Superweirdo!

Test: Jptr FX Super Weirdo, Gitarren Verzerrerpedal

Guitar & Bass
11.10.2018 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X