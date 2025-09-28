Guitar Summit 2025 – Neue Pedalboards von Looperwerk

Flaches Design für deine Pedals

Looperwerk ist eine kleine Firma aus Süddeutschland, die alle möglichen Utility Tools für’s Pedalboard baut. Darunter Patchbays, Blenden, Switches und Expression Knobs. Seit einiger Zeit produziert Looperwerk aber auch Pedalboards aus pulverbeschichtetem Aluminium. By the Way alles Made in Germany! Perfekt zum Summit hat die Firma nun ein Update für die Pedalboards am Start.

ANZEIGE

Looperwerk Flat 54 Pedalboard

Das Flat 54 ist bringt das bewährte Design noch näher an den Boden. Mit einer Höhe von nur 1,8 cm und einem Gewicht von 1,4 kg ist es nicht nur extrem flach, sondern auch ein absolutes Leichtgewicht. Wie der Name schon verrät, ist es 54 cm breit und 34 cm tief. Gerade für Pedalboards mit Wah-, Expression- oder Volume-Pedalen könnte das flache Design von Vorteil sein.

Das Flat 54 ist modular aufgebaut und lässt sich mit weiteren Flat 54 kombinieren. So passt es sich den eigenen Bedürfnissen an. Außerdem gibt es noch Erweiterungen, um zweite Ebenen zu kreieren, oder um z.B. Griffe anzubringen.

Das Flat 54 gibt es bei Looperwerk für 199,- Euro. Möchte man eine zweite Ebene z.B. mit dem Lift 36 (wie oben im Bild) schlägt das nochmal mit 159,90 € zu Buche.

ANZEIGE