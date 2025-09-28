Guitar Summit 2025 – Reunion Blues Expedition Series GigBag

Neues Ausgeh-Outfit fürs teure Instrument

Reunion Blues? Es ist Guitar Summit, wo es tausende geile Gitarren, Amps und Pedals gibt, und ihr präsentiert ein GigBag?? Ja – denn auch wenn das vielleicht eher unsexy rüberkommt, so kann man definitiv behaupten, dass sich alle Gitarrist:innen freuen, wenn sie ihre Schätzchen sicher zum Gig transportieren können. Und darum liefern wir euch heute auch mal ein Update dazu, was Reunion Blues so neues zu bieten hat.

Reunion Blues GigBags

Seitdem Reunion Blues 2008 mit einem Video viral ging, in welchem sie ein mit einer Gitarre bestücktes Reunion Blues GigBag aus dem 3. Stock eines Wohnhauses schmissen, hat die Marke einen ganz schönen Aufstieg hingelegt – denn die Gitarre hat den im wahrsten Sinne des Wortes halsbrecherischen Sturz ohne einen Kratzer überstanden (gut, sie war danach verstimmt, aber sonst…)

Die neue Expedition Serie

Mit der neuen Expedition Serie hat sich Reunion Blues darauf konzentriert, Volumen und Gewicht zu reduzieren, aber dank des stoßfesten Flexoskeleton den effektiven Schutz nicht zu vernachlässigen. Das neu gestaltete 2025D Ballistic AEGIS Abrasion Resistant Exterior ist außergewöhnlich langlebig, verschleißarm und vermittelt eine moderne, Hightech-Anmutung. Ein neu entwickelter Zero-G-Tragegriff soll für höchsten Tragekomfort sorgen.

HAUPTMERKMALE

2,5 cm dickes, stoßdämpfendes Flexoskeleton™ mit verstärkten Aufprallflächen

Neu entwickelter Zero-G-Handgriff mit handgerechter Form und gewichtsverteilendem Schaumkern

Verstellbares, semi-individuell anpassbares, verstärktes Halsstützsystem fixiert den Instrumentenhals sicher

SideKick™ D-Ring-System zum Anbringen von zusätzlichen SideKick™-Taschen oder anderem Equipment

Große, EVA-verstärkte Multi-Tasche (Maße: 43 cm hoch × 25 cm oben breit × 30 cm unten breit × 4 cm tief)

Doppelt verstellbare Schutzpolster für den Endpin

Hochfeste Kanten und Nähte mit Kordelverstärkung

Strukturierte Abriebfläche oben und unten verhindert Kratzer

Doppelt genäht mit hochfestem Garn und verstärkt an getesteten Belastungspunkten

Verstellbare, verstaubare Rucksackgurte

Gummierte Schaumstoff-Auflage für die Kopfplatte

Speziell geformte Innenschutzpolster an Kopfplatte und Steg

Praktische Außentasche für schnellen Zugriff

Eingeschränkte lebenslange Garantie

SideKick™ D-Ring-System

Reunion Blues hat nicht geschlafen, und erkannt, dass beim Reisen natürlich auch so einiges an Zubehör mit muss. Darum gibt es jetzt mit dem SideKick System Zubehörtaschen, welche direkt am GigBag befestigt werden können.

Die Reunion Blues Expedition Serie gibt es für alle möglichen Gitarrenformen wie LP-Style, SC-Style, Semi-Hollow oder als Double Electric Guitar GigBag. Aber auch für Elektrische Bässe und sogar für Banjos. Die Preise bewegen sich zwischen 229,- und 249,- Euro. Das Gigbag für zwei Gitarren schlägt mit 339,- zu buche. Die SideKick Taschen gibt es dafür schon für 39 Euro.