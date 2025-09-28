ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Rodenberg Amplification Luke Overdrive

Uli hat den Lukather geschrumpft

28. September 2025

Lukather SL-OD DLX Aufmacher

Auch Uli Rodenberg ist natürlich am Start, wenn es um den Guitar Summit 2025 geht. Der erste Stand direkt hinter dem Presseeingang war seiner, und so kommt es, dass der Erste, den ich angesprochen habe, den letzten News-Artikel bekommt.

Rodenberg SL-OD DLX – Der kleine Luke

Mit Uli kann man wunderbar über die schönen Dinge des Lebens quatschen, zum Beispiel Whisky. Aber wenn es um seine Pedale geht, kommt nochmal ein besonderes Leuchten in seine Augen. Und so erzählt er, dass er den Lukather-Overdrive geschrumpft hat.

Rodenberg Lukather Overdrive

Das ist eine gute Nachricht für alle, die das doch recht große Modell nicht mehr aufs Board packen können, weil ihnen schlicht der Platz fehlt. Der geschrumpfte SL-OD DLX ist seiner Boost-Funktion beraubt, das spart etliche Zentimeter.

Killmister wieder aufgelegt

Das beliebte Killmister-Pedal wurde wieder aufgelegt, ein Killswitch als Bodentreter, dessen Stotter-Rate einfach mit einem Regler eingestellt werden kann. In Nullstellung funktioniert der Killswitch manuell, beim Aufdrehen kann man von 400 ms bis 100 ms „Killtime“ stufenlos einstellen.

Rodenberg Killmister

Marcus Miller Signature Pedal

Marcus Miller signature pedal

Der Marcus Miller Overdrive entspricht dem bekannten LDP, bietet aber eine für Marcus speziell eingebaute Funktion, die euch Uli in unserem Video erklärt.

ANZEIGE
