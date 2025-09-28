ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Simpson Bass, Custom Shop Bässe aus Italien

Edle Bässe aus Italien

28. September 2025

Simpson Bass ist eine dieser Neuentdeckungen, die man lieben muss. Wir bei AMAZONA sehen es als unsere Aufgabe an, euch auch immer wieder Neuheiten zu präsentieren, auf die man sonst vielleicht von allein nicht direkt stoßen würde. Welcher Ort wäre da besser geeignet als der Guitar Summit in Mannheim?!

Simpson Bass

Simpson Bass ist die Marke von Clive Simpson, einem britischen Gitarrenbauer, der in Italien lebt und dort hochwertige Instrumente baut, die moderne Aspekte mit traditioneller Instrumentenbau-Kunst verbinden. Musiker wie der italienische Jazz-Bassist Dario Deidda, der in Kurt Rosenwinkels Standards Trio spielt, gehören zu seinen Kunden.

Simpson Bass Groovemaster

der Simpson SBV Groovemaster

Simpson Bass SBIII Semi-Electric

Sozusagen das Flaggschiff von Simpson ist der sogenannte Semi-Electric. Ein Hybrid-Design, welches das Archtop-Konzept mit einer Solid-Body Konstruktion verbindet. Hierbei ist der untere Teil des Instruments eine von Stradivari inspirierte echte Archtop Bauweise, also ohne Sustainblock oder ähnliches. Im oberen Teil hingegen verwandelt sich der Korpus in ein Solid-Body, der einen Dreamsongs Humbucker beheimatet. Im Steg ist dagegen ein Piezo-Tonabnehmer verbaut, der zum Humbucker Signal dazugemischt werden kann. Angeboten wird der SBIII Semi-Electric als 4-Saiter oder 5-Saiter, als auch in einer Fretless Version.

Simpson Bass Semi Electric

SBIII Semi-Electric Bass

Simpson Bass Semi Electric

Weitere Modelle

Neben dem Semi-Electric gibt es bei Simpson Bass aber auch andere Bass-Modelle. Zu erwähnen wären hier noch der SBV Groovemaster und der SBIV Funkmaster, beides Solid Body Bässe aus Black Limba Tonholz.

Simpson Bass Modelle

Weitere Modelle – unter anderem der Funkmaster

Den SBIII Semi-Electric bekommt man bei Simpson je nach Ausstattungsvariante zwischen 3.000-3.500 Euro, für die Solid-Body Instrumente sollte man ca 1.600-2.000 Euro einplanen.

Links

