Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

Auch Strymon liefert neues Material zum Guitar Summit 2025, das Strymon PCH-1. Der Edel-Hersteller für Gitarreneffekte ist mit dem Iridum ja schon auf den Zug der Pedalboard-Rigs aufgesprungen, bei denen kein klassischer Amp mehr benötigt wird, sondern dieser als digitales Pedal Teil des Boards ist.

Das Anschlussproblem von Amp-in-a-Box Pedalen

Bei den immer beliebter werdenden Amp-in-a-Box Pedalen ergibt sich oft ein kleines Problem, wenn man damit zum Beispiel live spielen möchte. Denn Mischpulte im live-Bereich verfügen meistens über symmetrische XLR-Eingänge, viele Pedale aber über teilweise unsymmetrische Klinken-Ausgänge. Gerade bei längeren Kabelwegen, die auf Bühnen gerne vorkommen, führt das oft zu unschönen Signalverlusten, setzt man keine D.I. Box dazwischen. Doch auch mit herkömmlichen D.I.’s ist das Problem nicht immer gelöst, denn der Output eines Pedalboards kann extrem hoch sein und die D.I. eventuell überfahren.

Strymon PCH-1 Stereo D.I.

Genau hier setzen Geräte wie das Strymon PCH-1 an. Das PCH-1 wurde speziell für diesen Einsatzzweck konzipiert. Es läuft auf 9V DC, besitzt zwei symmetrische XLR-Buchsen samt Ground Lift und der Wahl zwischen Mic- und Line-Level. Damit kannst du nicht nur Pedalboards Richtung FOH oder Recording Interface schicken, sondern auch jegliche andere Instrumente wie Bass, akustische Gitarre oder Keyboards. Und das Ganze in Full Stereo oder Dual Mono.

Strymon PCH-1 – zusätzlich ein hochwertiger Kopfhörerverstärker

Aber damit nicht genug. Denn das PCH-1 besitzt auch noch einen extrem hochwertigen Kopfhörerverstärker. Damit kannst du deinen Sound völlig unverfälscht genießen, und unabhängig von anderen beurteilen, wie du klingst. Außerdem bietet der Kopfhörerausgang eine klasse Möglichkeit zum Üben, und zwar mit Premium Sound.

Stereo Active Direct Interface mit integriertem hochwertigen Kopfhörerverstärker

höre den Sound deines gesamten Rigs oder Pedalboards in Stereo oder Dual-Mono

umschaltbarer Mic/Line-Pegelbetrieb für die XLR-Ausgänge

Regler: Phones

Drucktasten: Ground Lift, Level Mic/Line

LED: Effekt An

Fußschalter: Effekt Bypass

L & R Eingang: 2 x 6,3 mm Klinke

L & R Thru: 6,3 mm Klinke

L & R Ausgang: 2 x XLR

Kopfhörerausgang: 6,3 mm Stereoklinke, Sum/Stereo

Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol Innen

Stromaufnahme: 500 mA

Stromversorgung über 9 V DC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil: Art. 409939

Abmessungen (L x B x H): 125 x 74 x 49 mm

Hier sind auch noch einige Anwendungsbeispiele, die du mit dieser Kiste realisieren kannst. Preislich liegt das Strymon PCH-1 bei 299 €.