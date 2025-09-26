ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Strymon PCH-1, Stereo D.I. und Kopfhörerverstärker

unverfälscht vom Pedalboard direkt in die Konsole

26. September 2025

Auch Strymon liefert neues Material zum Guitar Summit 2025, das Strymon PCH-1. Der Edel-Hersteller für Gitarreneffekte ist mit dem Iridum ja schon auf den Zug der Pedalboard-Rigs aufgesprungen, bei denen kein klassischer Amp mehr benötigt wird, sondern dieser als digitales Pedal Teil des Boards ist.

Das Anschlussproblem von Amp-in-a-Box Pedalen

Bei den immer beliebter werdenden Amp-in-a-Box Pedalen ergibt sich oft ein kleines Problem, wenn man damit zum Beispiel live spielen möchte. Denn Mischpulte im live-Bereich verfügen meistens über symmetrische XLR-Eingänge, viele Pedale aber über teilweise unsymmetrische Klinken-Ausgänge. Gerade bei längeren Kabelwegen, die auf Bühnen gerne vorkommen, führt das oft zu unschönen Signalverlusten, setzt man keine D.I. Box dazwischen. Doch auch mit herkömmlichen D.I.’s ist das Problem nicht immer gelöst, denn der Output eines Pedalboards kann extrem hoch sein und die D.I. eventuell überfahren.

Strymon PCH-1

Die Strymon PCH-1 Stereo D.I.

Strymon PCH-1 Stereo D.I.

Genau hier setzen Geräte wie das Strymon PCH-1 an. Das PCH-1 wurde speziell für diesen Einsatzzweck konzipiert. Es läuft auf 9V DC, besitzt zwei symmetrische XLR-Buchsen samt Ground Lift und der Wahl zwischen Mic- und Line-Level. Damit kannst du nicht nur Pedalboards Richtung FOH oder Recording Interface schicken, sondern auch jegliche andere Instrumente wie Bass, akustische Gitarre oder Keyboards. Und das Ganze in Full Stereo oder Dual Mono.

Strymon PCH-1

Strymon PCH-1 – zusätzlich ein hochwertiger Kopfhörerverstärker

Aber damit nicht genug. Denn das PCH-1 besitzt auch noch einen extrem hochwertigen Kopfhörerverstärker. Damit kannst du deinen Sound völlig unverfälscht genießen, und unabhängig von anderen beurteilen, wie du klingst. Außerdem bietet der Kopfhörerausgang eine klasse Möglichkeit zum Üben, und zwar mit Premium Sound.

Strymon PCH-1

Kopfhörerverstärker der Extraklasse für unverfälschten Sound

  • Stereo Active Direct Interface mit integriertem hochwertigen Kopfhörerverstärker
  • höre den Sound deines gesamten Rigs oder Pedalboards in Stereo oder Dual-Mono
  • umschaltbarer Mic/Line-Pegelbetrieb für die XLR-Ausgänge
  • Regler: Phones
  • Drucktasten: Ground Lift, Level Mic/Line
  • LED: Effekt An
  • Fußschalter: Effekt Bypass
  • L & R Eingang: 2 x 6,3 mm Klinke
  • L & R Thru: 6,3 mm Klinke
  • L & R Ausgang: 2 x XLR
  • Kopfhörerausgang: 6,3 mm Stereoklinke, Sum/Stereo
  • Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol Innen
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Stromversorgung über 9 V DC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten, passendes Netzteil: Art. 409939)
  • Abmessungen (L x B x H): 125 x 74 x 49 mm

Hier sind auch noch einige Anwendungsbeispiele, die du mit dieser Kiste realisieren kannst. Preislich liegt das Strymon PCH-1 bei 299 €.

Strymon PCH-1 Strymon PCH-1 Strymon PCH-1

Preis

  • 299 €

