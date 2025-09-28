Der LA-Metal Sound, den wir lieben

Die Firma Tube WorkShop oder kurz „TWS“ baut handgefertigte Amps aus Deutschland. Mit ihrem neuesten Streich wollen sie uns in die guten, alten 80er Jahre zurückholen, genauer gesagt in die 80s Metal Szene von L.A. Auf dem Guitar Summit 2025 präsentieren sie dafür den neuen, roten Tube WorkShop Cali Sunset.

Tube WorkShop TWS Cali Sunset

Der Cali Sunset ist TWS Interpretation des LA-Metal Sounds. Basierend auf einem klassischen Plexi, allerdings in einer Hot-Rodded Version mit einer zusätzlichen Gain-Stufe sowie einem FX-Loop und einem Master Volume, bringt TWS einen modern, handlichen 18-Watter mit einem Gewicht unter 9 Kg auf den Markt.

Weitere Features des Tube WorkShop Cali Sunset sind eine flexible Preamp-Section mit „Deep" und „Bright" Switches, sowie zwei unabhängig voneinander schaltbare Gain Boosts, die auf die Namen „Boost" und „Hot" hören. Qualität – Handmade in Germany Jeder Cali Sunset Amp wird in Leingarten in Handarbeit gefertigt. Alle audio- und spannungsführenden Verbindungen werden verlötet, um Wackelkontakte und Übergangswiderstände auszuschließen. Das massive Aluminium-Chassis beherbergt eine extrem stabile High-End Platine mit dickem 70 µm Kupferauftrag, auf der nur ausgesuchte Premium-Bauteile von Hand bestückt werden. Hochwertigste Transformatoren für maximale Langlebigkeit sind für TWS selbstverständlich. Cali Sunset – Der Preamp

Ein originaler Plexi kämpft immer ein wenig damit, dass er voll aufgerissen werden muss, um genug Gain zu erzeugen. Der Cali Sunset verfügt dagegen über eine zusätzliche Röhrenstufe, um auch ohne unsägliche Lautstärke genug Gain und Verzerrung zu haben, sowie 4 Schalter, um sich den Grundsound und Gainlevel persönlich anzupassen.

Features: