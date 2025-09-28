ANZEIGE
Guitar Summit 2025 – Tube WorkShop Cali Sunset, Röhrenverstärker

Der LA-Metal Sound, den wir lieben

28. September 2025

Tube WorkShop Cali Sunset AufmacherDie Firma Tube WorkShop oder kurz „TWS“ baut handgefertigte Amps aus Deutschland. Mit ihrem neuesten Streich wollen sie uns in die guten, alten 80er Jahre zurückholen, genauer gesagt in die 80s Metal Szene von L.A. Auf dem Guitar Summit 2025 präsentieren sie dafür den neuen, roten Tube WorkShop Cali Sunset.

Tube WorkShop TWS Cali Sunset

Der Cali Sunset ist TWS Interpretation des LA-Metal Sounds. Basierend auf einem klassischen Plexi, allerdings in einer Hot-Rodded Version mit einer zusätzlichen Gain-Stufe sowie einem FX-Loop und einem Master Volume, bringt TWS einen modern, handlichen 18-Watter mit einem Gewicht unter 9 Kg auf den Markt.

Der TWS Cali Sunset mit passender 2×12 Box

Weitere Features des Tube WorkShop Cali Sunset sind eine flexible Preamp-Section mit „Deep“ und „Bright“ Switches, sowie zwei unabhängig voneinander schaltbare Gain Boosts, die auf die Namen „Boost“ und „Hot“ hören.

Tube WorkShop Cali Sunset detail left

Qualität – Handmade in Germany

Jeder Cali Sunset Amp wird in Leingarten in Handarbeit gefertigt. Alle audio- und spannungsführenden Verbindungen werden verlötet, um Wackelkontakte und Übergangswiderstände auszuschließen. Das massive Aluminium-Chassis beherbergt eine extrem stabile High-End Platine mit dickem 70 µm Kupferauftrag, auf der nur ausgesuchte Premium-Bauteile von Hand bestückt werden. Hochwertigste Transformatoren für maximale Langlebigkeit sind für TWS selbstverständlich.

Cali Sunset – Der Preamp

Ein originaler Plexi kämpft immer ein wenig damit, dass er voll aufgerissen werden muss, um genug Gain zu erzeugen. Der Cali Sunset verfügt dagegen über eine zusätzliche Röhrenstufe, um auch ohne unsägliche Lautstärke genug Gain und Verzerrung zu haben, sowie 4 Schalter, um sich den Grundsound und Gainlevel persönlich anzupassen.

Tube WorkShop Cali Sunset Back

Features:
  • ⁠ ⁠Handgefertigt in Deutschland
  • ⁠ ⁠Kompaktes Format: 51 x 20,5 x 21 cm (B x H x T)
  • ⁠ ⁠18 W aus 2x EL84-Röhren
  • ⁠ ⁠1x EZ81-Gleichrichterröhre
  • ⁠ ⁠3x 12AX7-Vorverstärkerröhren
  • ⁠ ⁠Regler für Gain, Bass, Mitten, Höhen, Präsenz und Master
  • ⁠ ⁠Deep- und Bright-Schalter
  • ⁠ ⁠Boost- und Hot-Schalter
  • ⁠ ⁠Verlustfreier serieller FX-Loop
  • ⁠ ⁠Wählbare Lautsprecherimpedanzen: 4, 8, 16 Ohm

Preis

  • 2.999,-

Links

