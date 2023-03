Guitar Summit 23, 22.09.-24.09.2023, alle News

Die ersten Künstler*innen für 2023 haben schon zugesagt

Zum fünften Mal lädt das Team der Gitarre&Bass in der Zeit vom 22. bis zum 24. September zum Guitar Summit in den Rosengarten nach Mannheim ein.

Der wahre Guitar Summit Enthusiast wird jetzt natürlich denken: „Aber die Guitar Summit findet doch schon seit 2017 statt .“ Und genau so ist es auch, aber Corona machte die Guitar Summit 2020 zu einem reinen Online-Event und 2021 gab es für alle Gitarristen, Bassisten und Effekt-Pedal-Liebhaber gar keine Ausstellung. 2022 ging es dann aber endlich live und in Farbe weiter und so stehen auch in diesem Jahr 3 Tage im September Gitarren, Bässe, Verstärker, Effektpedale und alle möglichen mehr oder weniger sinnvollen Gadgets für die Saiten-Virtuosen im Fokus.

ANZEIGE

In diesem Jahr wollen die Veranstalter nicht weniger als 10.000 Besucherinnen und Besucher jeden Alters auf die 4 Ebenen des Rosengartens in Mannheim locken. Unter den 450 Ausstellern, die ihre Teilnahme schon bestätigt haben, werden Vertreter bekannter Big Player aus den Bereichen Gitarre, Bass, Verstärker, Pedals´e und Zubehör ebenso zu finden sein wie kleine Manufakturen und Boutique-Schmieden. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben den etwa 500 Ausstellern wird es 100 Workshops, Konzerte und zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstlern zu sehen geben. Wer die Guitar Summit kennt, der weiß aber natürlich, dass es hier um mehr als ein bloßes Meet-And-Greet geht. Klar, für viele Besucherinnen und Besucher ist das einer der Hauptgründe zur Guitar Summit zu kommen, aber selbst der Musikfan, der sich vielleicht noch nicht so recht an eine Gitarre oder einen Bass herantraut, kann vor oder nach dem Besuch von einem der zahlreichen Konzerte mal vorsichtig die die Welt der Gear-Heads reinschnuppern. Gleichzeitig können aber auch Hobby-Gitarristen und semiprofessionelle Musiker und Musikerinnen bei einem der vielen Workshops ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern. Exklusive Masterclasses gehen dann sogar noch einen Schritt weiter und lüften auch in diesem Jahr die Kniffe und Tricks der großen Stars. Für diese exklusiven Masterclasses ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Nicht zuletzt verspricht der Familien-Sonntag mit den Dinos von HEAVYSAURUS auch noch Spaß für die aller kleinsten angehenden Gitarristen und Bassistinnen.

ANZEIGE

Ibanez LB1-VL Lari Basilio Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.379,00 € bei

Schon jetzt stehen einige Highlights fest: Greg Koch kommt mit samt Sohn Dylan und Toby Lee Marshall für ein Konzert im Mozartsaal. Ebenso zugesagt haben Andrea Valeri, der die Besucherinnen und Besucher mit Techniken wie Thumbstyle, Fingerstyle und Flatpicking begeistern möchte und Lari Basilio, die im Jahr 2019 als erste weibliche Gitarristin von keinem Geringeren als Joe Satriani zur G4 Experience eingeladen wurde.

Martin Miller bietet dann mit seiner Martin Miller Session Band eine musikalische Zeitreise und alle Fans des modernen Gypsy Swings dürfte Joscho Stephan sicher zur Guitar Summit 2023 locken. Und selbst eine Reise um die halbe Welt hält Künstler wie Plini nicht davon ab, auf der Guitar Summit seine Mixtur aus instrumentalem Progressive Metal, Prog, Fusion, Jazz und Modern Meta zum Besten zu geben.

Egal ob Jazz, Metal, Accustic, Blues oder Hard Rock – hier findet jeder seinen Bereich. Das Drei-Tages-Ticket ist für 44,- Euro zu haben, der Vorverkauf hat bereits begonnen.