Hahmo DSP SuperClassic, Synthesizer Plug-in

4x Supersaw pro Stimme

26. November 2025

Hahmo DSP SuperClassic Synthesizer Plugin am

Hahmo DSP SuperClassic fokussiert sich ganz und gar auf den Supersaw. Doch das Synthesizer Plug-in imitiert seine Inspirationsquelle, den Roland JP-8000, nicht, sondern verfolgt einen eigenen Ansatz.

Hahmo DSP SuperClassic – moderner Supersaw-Synth

SuperClassic verfügt über vier Supersaw-Partds, die jeweils mit sieben Oszillatoren arbeiten. Somit stehen bis zu 28 Oszillatoren pro Stimme zur Verfügung. Diese vier Parts können für eine wirklich breite Basis mit SuperDrift „aufgefächert“ werden. Dabei wird jeder Oszillator von einem eigenen LFO moduliert, die wiederum mit internen „Golden Ratio“-Offsets mehr oder weniger stark zueinander divergieren.

Das Multimode-Filter kann als Tief-, Band- oder Hochpass mit 12 oder 24 dB betrieben werden. Durch die Wahl zwischen 2-fachem und 4-fachem Oversampling kann Aliasing auf Wunsch unterdrückt werden.
Zusätzlich sind in dieser Sektion ein 2-Band-EQ und ein Tone Shaper (HPF) integriert.
Die Hüllkurven wurden bzgl. der Geschwindigkeit dem JP-Vorbild angepasst.
Als Ergänzung ist ein synchronisierbares Delay mit Ping-Pong-Mode und Tape-Style-Sound vorhanden.

Hahmo DSP SuperClassic kann mit bis zu 32 Stimmen gespielt werden. Dank eines optimierten DSP Codes arbeitet das Plug-in trotz der vielen Oszillatoren recht CPU-effizient. Das Plug-in ist in den Formaten VST3 und AU (macOS, Windows) verfügbar.

Zur Einführung kostet SuperClassic 55,- Euro, der reguläre Preis beträgt danach 79,- Euro.

Hahmo DSP SuperClassic Synthesizer Plugin gui

Links

