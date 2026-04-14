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Haken Audio 21Slim Continuum, MPE+ Instrument

Komplettes Continuum auf knapp 2 Oktaven

14. April 2026

Haken Audio 21Slim Continuum am

Mit dem Haken Audio 21Slim Continuum wird eine sehr kompakte Variante des MPE-fähigen Instrumentes / Controllers angekündigt. Es wird sowohl auf dem Synthfest France als auch auf der Superbooth 26 (am Stand B025) zu sehen und anzutesten sein.

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Haken Audio 21Slim Continuum

Nicht ganz zwei Oktaven „lang“, aber trotzdem ein vollwertiges Continuum. Das kleinste Modell der Reihe ist mit 45 x 19 x 3 cm und einem Gewicht von nur 1,6 kg besonders transportfreundlich. Bezüglich des Funktionsumfanges steht es den größeren Versionen jedoch in nichts nach. Es bietet sich vor allem als Soloinstrument an, das man schnell mit zu einer Recording-Session mitnehmen oder in seinem Setup auf einem anderen Keyboard platzieren kann.

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Auch die Bediensektion ist mit den großen Modellen identisch. Hier kommt den Oktavtasten jedoch eine größere Bedeutung zu, um das in 21 Sektionen unterteilte Spielfeld zu transponieren. Die dreidimensionale Spielweise mit Druck, Position und Bewegung ist auch hier gegeben.

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Als Sound-Engine ist die sogenannte EaganMatrix integriert, die unterschiedliche Syntheseformen beherrscht: subtraktiv, Physical-Modeling, FM und mehr. Die EaganMatrix kann über einen Software-Editor für Mac und PC aus bedient werden.

Für Haken Audio 21Slim Continuum wird ein Preis von 1.799,- US-Dollar angegeben, ein konkreter Liefertermin wurde noch nicht genannt.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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