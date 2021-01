Hammond-Teaser: Synthesizer oder erweiterte Orgel?

Es klingt nicht wie eine Hammond

Nun fängt selbst Hammond mit der Scheibchentaktik an. Erst gab es zu Weihnachten einen reinen Audio-Teaser, nun gönnt man uns einen kleinen Blick auf das neue Keyboard aka Synthesizer aka Orgel aka Irgendetwasanderes. Es nervt auch uns selbst, wenn wir keine konkreten Information in einer News bringen können, aber was soll man machen?

Hammond ist natürlich der Inbegriff für Orgeln, doch gelegentlich probiert man sich auch in anderen Gefilden aus. Das jetzt angekündigte Keyboard scheint solch ein Projekt zu sein.

Das Bild aus dem Video gewährt nur einen Blick auf einen Teil des Keyboards, aber immerhin erkennt man eine Sektion mit zwei Hüllkurven. In der Mitte sitzt ein Display mit dazugehörenden Funktionstasten, ähnlich wie es Workstations bieten.

Etwas mehr Aufschluss (oder sollte man Spekulationspotential sagen?) liefert das, was zu hören ist. Es wirkt, als ob eine Sample & Hold-Einheit einen Oszillator moduliert, was in einigen Momenten auch wie das Durchscannen von hohen Fußlagen klingt. Kann man hier eine Obertonstruktur selbst erstellen und modulieren? Von Drawbar bis Additive ist es schließlich nur ein halber Schritt. Immerhin lässt sich diese Modulation soweit hinaufregeln, bis digitales Rauschen aus dem Signal entsteht.

Wenn das nur eine Orgel wäre, dann wäre es ziemlich ungewöhnlich oder besser gesagt recht abgedreht. Es klingt schon eher nach einem echten Synthesizer. Denkbar ist es auch, dass es sich um ein Kombo-Keyboard handelt, das Sektionen für Synthesizer und Orgel besitzt. Die breiten, hellen Taster unter dem Display ähneln immerhin den Tasten, wie sie auch bei den SK-Orgeln verwendet werden.

„Coming soon“ – das heißt offenbar, dass das neue Keyboard zur NAMM 2021 / We believe in Music, die vom 18. bis 21. Januar stattfindet, vorgestellt werden wird. Falls vorab noch weitere Informationen bekannt werden, aktualisieren wir die News.