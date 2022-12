Hampshire Electronics The Vulcan, 8-Voice Eurorack-Synthesizer

Kompletter Poly-Synth als Modul

Hampshire Electronics kündigt mit The Vulcan einen polyphonen Synthesizer als Eurorack-Modul an. Das Konzept ist ein wenig ungewöhnlich, da das Modul nur via MIDI angesteuert werden kann, CV/Gate aber nicht vorgesehen sind.

The Vulcan hat einen komplett analogen Signalweg. Das Modul kann zwischen einem 4-stimmigen und einem 8-stimmigen Modus umgestellt werden. Im 4 Voice-Modus gibt es pro Stimme zwei gegeneinander verstimmbare Oszillatoren (Saw, Pulse/PWM, Triangle, Peak), im 8 Voice-Modus ist es dementsprechend nur ein Oszillator. Beide Oszillatoren besitzen allerdings noch je einen Suboszillator (Square).

Ebenfalls ist für OSC A und OSC B jeweils ein Tiefpassfilter vorhanden. Im 4 Voice-Modus können somit die beiden Oszillatoren unterschiedlich gefiltert werden. Die Funktionen beider Filter können aber auch von den Reglern der Sektion A gemeinsam gesteuert werden.

Für VCF und VCA ist jeweils eine ADSR-Hüllkurve vorhanden. Zur weiteren Modulation gibt es drei LFOs, die auf 10 unterschiedliche Ziele geroutet werden können, wie zum Beispiel auf die beiden Filter, aber auch FM, den Level von OSC B oder den VCA.

Das Modul kann 99 Presets speichern, außerdem gibt es eine Reset-Position, bei der der Sound den aktuellen Reglerstellungen entspricht. Velocity sowie die Daten von Pitchbend- und Mod-Wheel (Cutoff-Steuerung) werden umgesetzt.

Die einzigen Anschlüsse sind der MIDI-Eingang und der Audioausgang, beide im 3,5 mm Format. Die Frontplatte des gezeigten Prototyps entspricht noch nicht der finalen Version.

Hampshire Electronics The Vulcan soll in den nächsten Wochen verfügbar sein. Zum Preis wurde nur gesagt, dass er „very reasonable“ sein soll.