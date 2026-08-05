Analog und Digital in einem Modul
Hampshire Electronics Vulcan Mk 2, 8-stimmig analog und digital
Hampshire Electronics Vulcan Mk 2 ist ein 8-stimmiger, vollständig analoger Polysynth im Eurorack-Format (37 HP), der eine lückenlose analoge Signalkette mit einem eigenständigen digitalen Synthesizer vereint – beide Engines vollwertig und klanglich vollständig getrennt. Das Modul befindet sich derzeit in der Vorbestellungsphase und wird Ende August 2026 ausgeliefert; der reguläre Preis beträgt 679 Britische Pfund (ca. ~800 EUR), mit einem Vorbestellungsrabatt von 50 Britische Pfund (200 Britische Pfund Anzahlung, Rest bei Versand).
- Zwei vollständige Synths in einem Modul: 100 % analoge Signalkette (kein digitaler Eingriff im Audiopfad) plus separate digitale Engine mit FM, Wavetable, Noise, Modal und Karplus-Strong Physical Modelling
- Variable Stimmstruktur: 1 Osc/Voice → 8-stimmig poly; 2 Osc → 4-stimmig; 4 Osc → 2-stimmig; 8 Osc → monophoner Unison-Lead – per Patch umschaltbar
- Dedizierte Panel-Controls für die analoge Voice: Level, Sub-Mix, Pulsweitenmodulation, Filterfrequenz und Resonanz pro Oszillator, Wellenform-Direktwahl, Master-Tune, Osc-2-Tune – kein Menü-Diving für Kernsound
- True Polyphony/Multitimbrality: Layers adressierbar per MIDI-Kanal, Keyboard-Split oder separatem CV/Gate-Eingang; aktiver Layer editierbar, alle anderen spielen ihren gespeicherten Patch
- CV/Gate-Integration: 4 × CV/Gate-Eingänge (je 2 dedizierte analoge Voices), 4 × analoge Mod-CV-Eingänge (direkt auf VCF/VCO/VCA, rein analog), 3 × assignable Pots + 3 × assignable CV-Buchsen
- MIDI: Standard-CC-Mapping, Program Change, Pitchbend mit konfigurierbarem Bereich, Omni- oder Kanalmode
- Self-Calibrating Tuning: Vollautomatische Stimmkalibrierung aller analogen Voices; Quick-Tune-Funktion für schnelle Neukalibrierung vor Auftritten
- Knob Pickup: Beim Preset-Wechsel rasten Regler erst ein, wenn sie den gespeicherten Wert durchlaufen – keine Sprünge
- Optionale Effects Card: Separater Effektprozessor, patch-integriert; bei voller Bestückung Stromaufnahme +12V 520 mA / −12V 380 mA
Verfügbarkeit
- Preis: 679 (ca. ~800 €); Vorbestellung mit £50 Rabatt; Versand Ende August 2026
Vulcan Mk 2 azf YouTube
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