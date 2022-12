Hardware Sampling heute: E-Mu E5000, E6400, EIV & Ultra Sampler

Synthesemonster aus der Vergangenheit

Diese Artikel über den E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Und das hat gleich mehrere Gründe. Jeder spricht über die E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler wegen ihres Klangs, was aber bedeuten sie für mich?

Erstens ist es das Gerät, mit dem ich den Großteil meiner damaligen Veröffentlichungen produziert habe. Zweitens, obwohl ich weiß, dass ich damals schon so einige Kniffe gelernt habe, weiß ich ebenso, dass es eines der Geräte ist, bei denen ich Sounddesign technisch noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt habe. Und drittens habe ich hier nur begrenzte Zeit für ein Thema, dem ich eine ganze Artikelserie widmen könnte.

Die E-Mu EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler

Ihrer Zeit voraus

Ich möchte in diesem Bericht näher auf die Synthesemöglichkeiten der E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler eingehen, da diese zwar immer angesprochen, aber hier noch nie so richtig beleuchtet worden sind. Denn jeder hat schon was über die klanglichen Eigenschaften eines E-MU Samplers gehört, aber dass das ganze System auf eine quasi-modulare Patchbay zurückgreifen kann?

Aber nicht nur dieses Thema möchte ich beleuchten, auch die Möglichkeiten der Ultra-Serie, mit dem Beat-Munger Drums zu zerstückeln und zu recyceln, möchte ich ansprechen. Ebenso schickte mich dies Recherche zu den E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler auf eine kleine Retroreise zu SCSI- und Windows-XP und einigen Anbindungen des E-Mu Samplers über Software.

Von Voices, Groups und Cords

Das Routing der Synthese-Engine findet für jede Voice getrennt in den Cord-Pages statt. Zur Orientierung: Ein Preset besteht aus einer oder mehreren Voices. Eine Voice kann ein oder mehrere Samples (Multi-Sample) enthalten. Diese Voices werden automatisch Groups zugeordnet. Dabei sind die Groups wie Fernsteuerungen der Voice-Parameter. Habe ich Voice V1 und V2 der Gruppe G1 zugeordnet, so wird eine Veränderung der Gruppe 1, z. B. des Cutoffs, sich auf beide Voices auswirken.

Aber Gruppen haben nicht wirklich eigene Einstellungen wie Cutoff oder Cords – sie dienen lediglich der Fernsteuerung der zugewiesenen Voices. So kann es auch manchmal ein wenig verwirrend sein, damit zu arbeiten.

Denn verändere ich das Cutoff einer Gruppe, verstellen sich alle Voice-Einstellungen dieser Gruppe. Gehe ich nun zu einer der Voices, so kann ich deren Cutoff unabhängig von der Gruppe einstellen. Erst wenn ich wieder Cutoff über die Gruppe einstelle, laufen alle gruppierten Voices mit demselben Cutoff. Faustregel: Voice-Editierungen haben immer Vorrang und immer zuletzt an der Gruppe einstellen.

Eine Cord-Einstellung bezieht sich immer auf eine Voice. Das betrifft ebenso alle andere Synthese-Parameter. Der erste Überblick erscheint erstmal wenig verheißend. Ein Filter, zwei LFOs und drei Multistage-Hüllkurven (AADDSRR) für Velocity, Filter und Aux.

Aber zunächst mal gibt es satte 21 Filtertypen:

12, 24, or 36 dB/Oktave Lowpass-Filter with Resonanz

2nd & 4th Order Highpass-Filter mit Resonanz

2nd & 4th Order Bandpass-Filter mit Resonanz

Bandsperren-Filter

3 Typen Swept-EQ-Filter

3 Phaser und 1 Flanger mit Resonanz

6 Morphing-Filter:

Vocal Ah-Ay-Ee

Vocal Oh-Ah

Dual EQ Morph

2EQ + Lowpass Morph

2EQ Morph + Expression

Peak/Shelf Morph

Und dann sind da ja die Cords.

Es gibt insgesamt 24 Cords, die auf vier Cord-Pages verteilt sind. Die Analogie zur Patch-Cord liegt hier auf der Hand. Ein Cord besteht aus Source, Destination und Ammount in Prozent (-100 % bis +100 %). Und hier gleich eine Besonderheit: Als Ziel, z. B. eines LFOs, kann auch der Ammount eines der anderen 23 Cords angegeben werden.

So kann eine Hüllkurve z. B. bestimmen, wie stark der LFO auf das Filter wirkt, das in einer anderen Cord-Zuweisung als LFO-Ziel gewählt wurde. Hier mal ein Überblick über alle Quell- und Ziel-Parameter.

Modulation Sources

Off

Crossfade Random

Key (+, ~), Velocity (+, ~, <) Release Velocity, Gate

Pitch Wheel, Mod Wheel Pressure, Pedal

MIDI A-H, Foot Switch 1 & 2 Flip-Flop Foot Switch 1 & 2 MIDI Volume (Contr. 7) MIDI Pan (Contr. 10)

Key Glide

Volume Envelope (+, ~, <) Filter Envelope (+, ~, <) Aux. Envelope (+, ~, <) LFO 1 & 2 (+, ~)

White Noise, Pink Noise kRandom 1 & 2,

Lag 0 in (summing amp out) Lag 1 in (summing amp out) Lag Processor 0 & 1

Clock Divisors

DC Offset, Summing Amp Switch, Absolute Value Diode, Flip-Flop, Quantizer Gain 4x

Modulation Destinations

Off

Key Sustain, Fine Pitch, Pitch Glide, Chorus Amt

`Chorus Position ITD `Sample Start, Sample Loop Sample Retrigger

Filter Freq., `Filter Resonance Amplifier Volume, Amp Pan Amplifier Crossfade

Volume Envelope Rates (all) Vol. Env. Atk, Dcy, Release Filter Envelope Rates (all) Filt. Env. Atk, Dcy, Release Filter Envelope Trigger

Aux. Envelope Rates (all) Aux. Env. Atk, Dcy, Release Aux. Envelope Trigger

LFO 1 & 2 Rates

LFO 1 & 2 Trigger

Lag Processor In 0 & 1 Summing Amp, Switch Absolute Value

Diode, Flip-Flop, Quantizer Gain 4x, Cord 0-23 Amount

Man kann also Cords verketten und so beliebig komplexe Synthese betreiben. Genau hier kommen dann auch die Modulation-Processors ins Spiel. Sie dienen dazu, das digitale CV-Signal zu verändern, bevor es auf das eigentliche Ziel trifft.

Aber es geht noch mehr, jeder dieser Modulation-Processors ist auch ein CV-Summierer. Das heißt, man kann mehrere Signale durch den Processor auf ein Ziel routen. Manche der Processors haben auch spezielle Funktionen, je nachdem, wie man den Ammount einstellt.

Als Beispiel sei der Quantizer genannt. Wenn ich den Ausgang eines LFOs in den Quantizer schicke, so bestimmt der Ammount, in wieviele Werte das LFO-Signal zerteilt wird. 100 % bedeutet 16-Werte, 50 % bedeutet 8 Werte. Und es gibt auch Zwischenstufen.

Kurze Verschnaufpause vom E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler

An dieser Stelle möchte ich innehalten und meine Eindrücke bei der Arbeit mit demE-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler schildern. In der Einleitung erwähnte ich ja bereits, dass mir anno dazumal schon schwante, dass viel mehr in den Cords steckt, als einfach einen LFO mit einem anderen LFO zu modulieren und dann auf das Filter zu geben. Im Laufe dieses Test wird mir klar, wie mächtig die Synthese der E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler eigentlich ist und dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt.

Und vor allem wird mir klar, dass der Test wohl länger dauert. Beim Patchen der Beispiele verliere ich immer mal minutenlang die Zeit, weil ich mit dem Klang des Instruments experimentiere. Und das ist mein Punkt: Was aus dem E-Mu Emulator EIV-Classic/Ultra Hardware Sampler herauskommt, fühlt, hört, riecht und schmeckt nach einem greifbaren, echten Instrument. Jeder Ton ist irgendwie befriedigend und hat eine Bedeutung – ein Gefühl, das ich nicht unbedingt bei jedem Software-Sampler bekomme. Und mir wird auch klar, wie treffend der Produktname „Emulator“ ist.

Können die E-Mu EIV-Sampler auch Lambada?

Eine Erweiterung, die mit der E-Mu Ultra-Serie und den neueren, schnelleren Prozessoren kam, war der Beat Munger. Das Prinzip ist einfach erklärt. Wer Recycle von Steinberg noch kennt, weiß sofort, was der Beat Munger leisten kann. Und bevor ich mir nen Wolf erkläre: in diesem Video hört man sehr gut, was er leisten kann.

Es gibt dabei eine Besonderheit, wenn man die in Achtel-Noten aufgeteilten Takte manipuliert. Deaktiviert man eine Achtel-Note, so wird sie nicht stummgeschaltet, sondern übersprungen. So kann man aus einem 4/4 einen 7/8-Takt machen.

Interessant wird der Beat-Munger, wenn man die Fine-Tuning-Parameter wie Grunge oder Comb kreativ einsetzt. Mit Grunge kann man überlappende Flanger-Effekte einfügen und Comb ist in extremen Einstellungen dazu geeignet, Stotter-Effekte zu erzeugen.

PC-Software für die E-Mu IV Sampler Serie

Zum Schluss möchte ich noch kurz ein paar Programme vorstellen, die die Arbeit mit dem E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler erleichtern und bereichern. Voraussetzung ist ein Rechner, der einen SCSI-Anschluss hat.

Denn man kann dann über zwei Arten mit dem E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler kommunizierten. Erstens über SMDI, ein standardisiertes Sample-Übertragungsprotokoll, das sowohl über MIDI (langsam) als auch SCSI (schnell) funktioniert. Und zweitens über einen direkten Zugriff auf die SCSI-Partitionen. Dafür muss auf dem Rechner (Win-XP) lediglich ein ASPI-Treiber installiert sein.

Außerdem verfügen die E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler über eine ausführliche SysEx-Implementation, über die man alles am Gerät fernsteuern kann.

Zuonics ZoeOS

Anfang der 2000er entwickelt und später als OpenSource veröffentlicht (ich hatte mir damals eine Lizenz gekauft) war der in JAVA geschriebene Editor ein komplette Verwaltung für die EE-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler. Die Kommunikation erfolgte für Samples über SCSI-SMDI und zur Editierung der E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler über MIDI. Man konnte so komplette Presets als Packs auf dem Rechner speichern und archivieren. Ich erinnere mich, dass das damals hervorragend funktioniert hatte. Bei meinem aktuellen Versuch bekomme ich aber öfter Time-out-Fehler beim Sample-Transfer, da der E-Mu nicht korrekt auf eine Sysex-Anfrage antwortet.

Sony Soundforge 8

Auch in Version 8 beherrschte Sony Soundforge den SMDI-Sample-Transfer über SCSI. Einfach Sample-Nummer wählen und vom Sampler auf den Rechner und umgekehrt kopieren. Schnell, einfach und genial.

Chicken Systems Translator

Ja, ich habe tatsächlich einmal diese Translator-Software gekauft, die wohl mit jeder Version immer, sagen wir … instabiler wird.

Aber durch die direkte Kommunikation über die ASPI-Treiber kann man direkt auf Banks, Presets und Samples zugreifen, auch ohne SMDI-Transfer. Ich hatte seinerzeit mal alle meine EMU-Banks ins Independence-Format konvertiert. Das hat sogar gut funktioniert, leider nach einem Update von Translator nicht mehr.

E-Synthesist EMXP

Ist eine Freeware-Software für das Windows-Terminal ab WinXP. Hier können alle möglichen EMU-Formate ineinander konvertiert werden.

Auch ein Zugriff auf eine eventuell installierte SCSI2SD-Lösung ist integriert. Ein besonders tolles Feature ist die Umwandlung von/in SoundFont2-Files. So kann man in einem Editor am Rechner die mühsame Mapping-Arbeit erledigen (z. B. mit Polyphone) und dann das Sounddesign im EMU machen. EMXP kann auch auf SCSI2SD-Karten zugreifen.

SD-Karten, zeitgemäße Speicher für die E-Mu-Sampler

Nicht jeder kann und will sich ein Retro-System halten, nur um auf die E-Mu Emulator EIV-Classic und Ultra Hardware Sampler zugreifen zu können. Es bieten sich zwei Alternativen an. Zunächst einmal wären da die Floppy-Emulatoren, die eine SD-Karte statt der Wabbel-Scheiben akzeptieren. Einfach und von der Front aus zugänglich.

Dann wären da SCSI2SD-Lösungen, die an den SCSI-Bus gehängt werden können. Diese Adpater-Karte muss dann im Inneren verstaut werden – etwas unpraktisch. Allerdings kann man auch andere Geräte daran anschließen. Denn über den SCSI-Bus kann ganz normal mit der SCSI2SD-Karte kommuniziert werden, als ob sie eine Festplatte wäre. Ich habe z. B eine Partition für mein Atari TT System reserviert.