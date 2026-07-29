Vintage-Look zum kleinen Preis

Mit der Harley Benton Aged Series halten die künstlich gealterten Instrumente Einzug bei Thomanns Hausmarke. Fünf neue Modelle umfasst die Serie, die von S-Type Gitarre bis P-Style Bass reichen und das Gefühl eines gut eingespielten Instruments zu einem unschlagbar günstigen Preis bieten.

Affiliate Links Harley Benton ST-62HA SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€ Harley Benton TE-62LA MN SFG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€ Harley Benton JA-60LA CA over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€ Harley Benton PB-62HA BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€ Harley Benton JB-62HA LPB over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€

Die neue Harley Benton Aged Series

Künstlich gealterte Instrumente sind seit Jahren ein absolut beliebtes Format im Gitarrensektor. Was man normalerweise eher bei Custom Shop Gitarren erwartet, sieht man mittlerweile immer häufiger auch im preisgünstigen Sektor.

ANZEIGE

Mit der Harley Benton Aged Series geht nun auch HB diesen Weg und liefert „geagedte“, wie man Denglisch so schön sagt, Versionen ihrer beliebten Modelle TE-62, JB-62, PB-62, ST-62, und JA-60.

Insgesamt erstreckt sich die Serie mit den unterschiedlichen Finishes auf 20 verschiedene Instrumente, wobei jedes Modell in zwei verschiedenen Aging-Stufen, sprich sozusagen Abnutzungsgraden, verfügbar ist: „Light Aged“ und „Heavy Aged“. Da der Alterungsprozess bei Harley Benton von Hand gemacht ist, bekommt jedes Instrument einen unikaten Look.

Natürlich sind neben der Lackierung auch die anderen Teile wie die Hardware der künstlichen Alterung unterzogen und bieten daher eine gewisse Patina. Das bewusste „zerschrabbeln“ der Gitarren ist aber nicht die einzige Neuerung. So gibt es bei der Harley Benton Aged Series auch andere Tonhölzer, neue Pickups und diverse weitere Neuerungen, die sie von den gewöhnlichen Modellen abheben.

ANZEIGE

Im folgenden Video bekommt ihr schon einen ersten Eindruck der HB Aged Series. So könnt ihr die Zeit überbrücken, bis wir euch in Kürze die einzelnen Modelle noch genauer vorstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren und Bässe der Harley Benton Aged Series kosten allesamt sage und schreibe nur 249,- Euro und sind direkt lieferbar! Wer will da noch 20 Jahre warten, bis die neue, glänzende Gitarre endlich dieses wunderbare „worn in“-Gefühl bietet?!