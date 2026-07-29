ANZEIGE
ANZEIGE

Harley Benton Aged Series, E-Gitarren

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Vintage-Look zum kleinen Preis

29. Juli 2026
Harley Benton Aged Series

Harley Benton Aged Series

Mit der Harley Benton Aged Series halten die künstlich gealterten Instrumente Einzug bei Thomanns Hausmarke. Fünf neue Modelle umfasst die Serie, die von S-Type Gitarre bis P-Style Bass reichen und das Gefühl eines gut eingespielten Instruments zu einem unschlagbar günstigen Preis bieten.

Affiliate Links
Harley Benton ST-62HA SB
Harley Benton ST-62HA SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton TE-62LA MN SFG
Harley Benton TE-62LA MN SFG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton JA-60LA CA over SB
Harley Benton JA-60LA CA over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton PB-62HA BK
Harley Benton PB-62HA BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton JB-62HA LPB over SB
Harley Benton JB-62HA LPB over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann

Die neue Harley Benton Aged Series

Künstlich gealterte Instrumente sind seit Jahren ein absolut beliebtes Format im Gitarrensektor. Was man normalerweise eher bei Custom Shop Gitarren erwartet, sieht man mittlerweile immer häufiger auch im preisgünstigen Sektor.

ANZEIGE

Mit der Harley Benton Aged Series geht nun auch HB diesen Weg und liefert „geagedte“, wie man Denglisch so schön sagt, Versionen ihrer beliebten Modelle TE-62, JB-62, PB-62, ST-62, und JA-60.

Harley Benton Aged Series JA-60

Insgesamt erstreckt sich die Serie mit den unterschiedlichen Finishes auf 20 verschiedene Instrumente, wobei jedes Modell in zwei verschiedenen Aging-Stufen, sprich sozusagen Abnutzungsgraden, verfügbar ist: „Light Aged“ und „Heavy Aged“. Da der Alterungsprozess bei Harley Benton von Hand gemacht ist, bekommt jedes Instrument einen unikaten Look.

Natürlich sind neben der Lackierung auch die anderen Teile wie die Hardware der künstlichen Alterung unterzogen und bieten daher eine gewisse Patina. Das bewusste „zerschrabbeln“ der Gitarren ist aber nicht die einzige Neuerung. So gibt es bei der Harley Benton Aged Series auch andere Tonhölzer, neue Pickups und diverse weitere Neuerungen, die sie von den gewöhnlichen Modellen abheben.

ANZEIGE

Im folgenden Video bekommt ihr schon einen ersten Eindruck der HB Aged Series. So könnt ihr die Zeit überbrücken, bis wir euch in Kürze die einzelnen Modelle noch genauer vorstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren und Bässe der Harley Benton Aged Series kosten allesamt sage und schreibe nur 249,- Euro und sind direkt lieferbar! Wer will da noch 20 Jahre warten, bis die neue, glänzende Gitarre endlich dieses wunderbare „worn in“-Gefühl bietet?!

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton ST-62HA SB
Harley Benton ST-62HA SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton TE-62LA MN SFG
Harley Benton TE-62LA MN SFG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton JA-60LA CA over SB
Harley Benton JA-60LA CA over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton PB-62HA BK
Harley Benton PB-62HA BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton ST-62HA SB
Harley Benton ST-62HA SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton TE-62LA MN SFG
Harley Benton TE-62LA MN SFG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton JA-60LA CA over SB
Harley Benton JA-60LA CA over SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Harley Benton PB-62HA BK
Harley Benton PB-62HA BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Harley Benton CLO-65SE Slate Blue, Akustikgitarre

Harley Benton CLO-65SE Slate Blue, Akustikgitarre

27.07.2026 |0
Harley Benton Fusion-T II HH, E-Gitarren

Harley Benton Fusion-T II HH, E-Gitarren

17.07.2026 |0
Test: Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS, E-Gitarre

Test: Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS, E-Gitarre

12.07.2026 |22
Test: Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG SBK, E-Gitarre

Test: Harley Benton Fusion-IV MN HT EMG SBK, E-Gitarre

30.06.2026 |3
Test: Harley Benton DNAFx AmP10, Modeling Combo

Test: Harley Benton DNAFx AmP10, Modeling Combo

21.06.2026 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X