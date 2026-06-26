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Harley Benton BLOCK-Serie

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Schluss mit schwerem Equipment!

26. Juni 2026
Harley Benton BLOCK-Serie

Harley Benton BLOCK-Serie

Bassisten aufgepasst! Mit der Harley Benton BLOCK-Serie gibt es jetzt ein komplett neues Arsenal an kompakten Bass-Amps. Die Serie umfasst vier Bass-Topteile und sechs verschiedene Lautsprecherboxen zu extrem interessanten Preisen.

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Harley Benton BLOCK-200
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Harley Benton BLOCK-112VH
Harley Benton BLOCK-112VH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann

Die neue Harley Benton BLOCK-Serie

Wer kennt es nicht? Kommt man als Bassist zum Gig muss man erst mal die Bandkollegen fragen, ob sie einem helfen können, den tonnenschweren SVT samt 8x10er Box aus dem Auto zu hieven. Das ist nicht nur bei den aktuellen Temperaturen kein schöner Gedanke. Mit den Amps der neuen Harley Benton BLOCK-Serie braucht man sich diese Frage jetzt aber nicht mehr zu stellen und kann seinen Rücken schonen.

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299,00€ Thomann
Harley Benton BLOCK-600
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249,00€ Thomann
Harley Benton BLOCK-300
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149,00€ Thomann
Harley Benton BLOCK-600

Harley Benton BLOCK-600

Die vier Topteile der BLOCK-Serie

Die vier Class-D-Topteile der Reihe hören auf die Namen BLOCK-200, -300, -600 und -800. Sie sind im Westentaschen-Format gehalten und wiegen je nach Modell federleichte 1,7 bis maximal 3,55 Kilogramm. Trotz der kompakten Maße liefern sie aber ordentlich Leistung ab.

Zur Ausstattung gehören ein schaltbarer Kompressor, ein flexibler EQ (3-Band beim BLOCK-200, 4-Band bei den größeren Modellen) sowie ein Gain-Regler mit Clip-LED. Dank des High/Low-PAD-Schalters am Eingang harmonieren die Amps gleichermaßen mit aktiven und passiven Bässen.

Ein symmetrischer XLR-DI-Ausgang samt Pre/Post- und Ground-Lift-Schalter für die Direktabnahme, ein FX-Loop und zwei Speakon-Anschlüsse für die Boxen sind auf der Rückseite auch mit am Start. Ein AUX-In und Kopfhörerausgang machen die Leichtgewichte auch für leise Übungsstunden einsatzbereit.

Harley Benton BLOCK-600 Rückseite

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Harley Benton BLOCK-115V
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249,00€ Thomann
Harley Benton BLOCK-210VH
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Harley Benton Block 210VH

Harley Benton Block 210VH

Passende Cabinets gibt’s auch

Die fünf erhältlichen Lautsprecherboxen bieten reichlich Auswahl für den persönlichen Geschmack: vom handlichen 1×12-Modell über klassische 1×15- und 2×10-Varianten bis hin zu den großen 2×12- und 4×10-Gehäusen.

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Das Frequenzspektrum reicht je nach Modell hinab bis zu 28 Hz und deckt Höhen bis zu 17,4 kHz ab. Die Gehäuse zeichnen sich durch robuste Tragegriffe und rutschfeste Gummifüße aus, während die Modelle 210VH und 212VH zusätzlich mit integrierten Rollen für den einfachen Transport ausgestattet sind.

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Was kosten die Bassverstärker?

Die Harley Benton BLOCK-Serie liefert also einiges an Anpassungsmöglichkeiten für die eigenen Anforderungen. Den BLOCK-200 gibt es bei Thomann schon ab 99,- Euro, der große BLOCK-800 kostet nur 299,- Euro. Die Boxen sind von 199,- bis 349,- Euro ebenfalls günstig zu haben.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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